LHP Việt Nam 2019: Trấn Thành vắng mặt dù thắng giải lớn, "Song Lang" của Ngô Thanh Vân giành Bông sen vàng

Tối 26/11, Liên hoan phim Việt Nam 2019 đã diễn ra tại Vũng Tàu với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Ở LHP năm nay, hạng mục quan trọng nhất - Bông Sen Vàng, phim điện ảnh Song Lang của Ngô Thanh Vân - Isaac - Liên Bỉnh Phát. Trong khi đó, Trấn Thành giành giải Nam chính xuất sắc nhất nhưng lại vắng mặt không nhận giải. Vai diễn giúp Trấn Thành thắng giải là Trọng Thoại trong phim Cua lại vợ bầu.

Chia sẻ cảm xúc sau khi giành Bông sen vàng, đạo diễn phim Song lang - Leon Lê cho biết: "Tôi gửi lời cảm ơn Ngô Thanh Vân, nếu không có Ngô Thanh Vân sẽ không có Song Lang. Tôi cũng muốn cảm ơn Liên Bỉnh Phát, Isaac - chàng thơ của tôi. Nếu không có các bạn sẽ không có Song Lang".

LHP lần thứ 21 có 74 tác phẩm tham gia tranh giải, được chia thành bốn nhóm, bao gồm: 16 phim truyện điện ảnh, 29 phim tài liệu, 9 phim khoa học, và 20 phim hoạt hình.

16 phim điện ảnh tranh giải bao gồm: Khi con là nhà, 11 niềm hi vọng, Người bất tử, Tháng năm rực rỡ, Thạch Thảo, Song Lang, 100 ngày bên em, Anh thầy ngôi sao, Lật mặt: Nhà có khách, Cua lại vợ bầu, Nơi ta không thuộc về, Hạnh phúc của mẹ, Hai Phượng, Hợp đồng bán mình, Thưa mẹ con đi, Truyền thuyết về Quán Tiên.

Một điều gây bất ngờ cho khán giả là bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con do Kiều Minh Tuấn - An Nguy đóng chính đã thắng giải Phim được khán giả yêu thích nhất và Phim được chọn bởi Ban giám khảo được công bố sau đó.

Chú ơi đừng lấy mẹ con do Đinh Tuấn Vũ làm đạo diễn, bộ phim từng gây tranh cãi ồn ào vì scandal tình tay ba giữa Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng - An Nguy. Khi tranh cãi lên đến đỉnh điểm, Chú ơi đừng lấy mẹ con còn bị tẩy chay, thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà trong LHP Việt Nam, bộ phim lại thắng giải Phim được khán giả yêu thích nhất.