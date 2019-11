Nhã Phương tại LHP Việt Nam 2019: Lấy lại thần thái rạng rỡ, phản pháo Trường Giang sau tiết lộ bị ám ảnh cân nặng

Tối 23/11, lễ khai mạc LHP Việt Nam 2019 tổ chức tại Vũng Tàu đã chính thức diễn ra với sự góp mặt của những cái tên đình đám của showbiz Việt.

Xuất hiện tại thảm đỏ, Nhã Phương là cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả cũng như giới truyền thông. Đây cũng là lần đầu tiên, nữ diễn viên xuất hiện sau chia sẻ của ông xã Trường Giang cho biết cô bị ám ảnh về cân nặng.

Khi được hỏi về vấn đề này, Nhã Phương cho biết cô không thể kiếm soát cân nặng của mình khi mà việc ăn uống, nấu nướng của đều do Trường Giang đảm nhận: "Phương ăn gì uống gì đều do anh ấy. Trước đây, Phương khá tròn, sau đó lại xuống cân và tăng cân. Thậm chí, có lúc Phương phải ăn thực đơn giảm cân, bình thường ăn theo chế độ giảm cân sẽ không ngon. Anh Giang nấu ăn ngon quá, mình không thể từ chối được. Sau khi ăn đồ ăn do anh làm, mình không thấy món nào ngon hơn. Thật sự rất khổ tâm!".

Nhã Phương.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng đã có những chia sẽ sau việc giấu kín hình ảnh con gái với giới truyền thông và người hâm mộ: "Phương thấy con gái còn quá nhỏ và sợ công khai. Vợ chồng Phương thống nhất, khi nào con lớn một chút, khi nào con muốn mọi người biết con là con của ba mẹ mới công khai"

Bên cạnh Nhã Phương, thảm đỏ LHP Việt Nam 2019 cũng được dịp chứng kiến màn đổ bộ của hàng loạt những tên tuổi nổi tiếng của làn giải trí Việt như Trương Ngóc Ánh, Lan Phương, Midu, Kaity Nguyễn.



Trương Ngọc Ánh.

Midu.

Dương Cẩm Lynh/

Hiếu Nguyễn và Lan Phương.

Mai Thu Huyền.

Thanh Thúy.

Kaity Nguyễn và Quý Bình.

Được biết, LHP Việt Nam 2019 sẽ diễn ra suốt 6 ngày từ 22 đến 27-11. Lễ khai mạc và bế mạc diễn ra vào tối 23 và 27-11. Ngoài ra, LHP sẽ trình chiếu toàn bộ các phim tham dự, trong đó có 74 phim tranh giải và 30 phim toàn cảnh.