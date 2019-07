Làm trà đào đang thành trào lưu, khám phá công dụng của loại quả này càng khiến người ta phải thảng thốt

Gần đây, trà đào đang được các chị em vô cùng quan tâm. Khoảng 2 tuần trở lại, những gánh hàng đào được bày bán la liệt ngoài đường phố Hà Nội, trên những tài khoản bán hàng online cũng ngập tràn. Không chỉ dùng để ăn tráng miệng, đào ngon thơm giòn còn khiến chị em mê mẩn góc bếp để làm trà đào cho cả nhà nhâm nhi quanh năm.

Vậy, công dụng của quả đào như thế nào mà được nhiều người săn đón đến vậy?

Giá trị dinh dưỡng cực cao

Theo Healthline, công dụng của quả đào thực sự dồi dào vì mỗi trái đều có chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, giàu vitamin như vitamin C, A, E, K… khoáng chất như kali, niacin, đồng, mangan, sắt, magiê… Đào càng tươi thì càng dồi dào khả năng chống oxy hóa. Do đó, ngoài ăn đào tươi thì làm trà đào cũng là một cách bạn tận dụng, lưu trữ giá trị dinh dưỡng tuyệt vời có thể sử dụng quanh năm.

Là loại quả có khả năng chống nắng mạnh mẽ

Với nguồn vitamin C, A, K, beta caroten, kali, magie và selen, ăn đào là một trong những giải pháp chống nắng ngay từ bên trong, bảo vệ làn da tránh khỏi tác hại của tia cực tím. Ngoài ra, với những trường hợp bị cháy nắng thì việc dùng đào nghiền ra đắp lên vùng da bị cháy nắng sẽ giúp làm dịu nhanh chóng.

Là thuốc chữa bệnh, dưỡng nhan trong đông y

Theo y học cổ truyền, thịt quả đào vị ngọt chua, tính ôn, đi vào kinh can, trường vị. Có công năng sinh tân nhuận tràng, hoạt huyết tiêu tích, hạ huyết áp, chữa chứng khó thở, ho ra đờm, liễm phế, tiêu ứ. Chủ yếu dùng điều trị hen suyễn, viêm khí phế quản, cảm nắng sốt khát nước (thử nhiệt phiền khát), táo bón, bế kinh, chấn thương đụng giập, chứng táo bón, kinh nguyệt không đều, ho, khô mồm, khô lưỡi, cao huyết áp…

Với công dụng hoạt huyết, dưỡng huyết, tư bổ cương thân, ăn đào thường xuyên còn giúp chị em dưỡng nhan, làm đẹp da vô cùng hiệu quả. Đào giàu vitamin C, khi được ăn ở dạng tự nhiên hoặc bôi tại chỗ có thể làm giảm nếp nhăn, cải thiện kết cấu da tổng thể và giúp chống lại tổn thương da do ánh nắng mặt trời và ô nhiễm. Vitamin C cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành collagen trong cơ thể bạn.

Giảm cân và phòng bệnh liên quan đến béo phì cực tốt

Theo một nghiên cứu từ Texas A & M, đàođược chứng minh là có tác dụng xua đuổi các bệnh liên quan đến béo phì như tiểu đường, hội chứng chuyển hóa và bệnh tim mạch. Nghiên cứu cho thấy, đào có các hợp chất hoạt tính sinh học và phenolic có đặc tính chống béo phì và chống viêm cũng có thể làm giảm cholesterol xấu (LDL) liên quan đến bệnh tim mạch.

Cải thiện sức khỏe mắt

Trái đào là loại quả giàu beta-caroten - tiền chất của vitamin A và có trong những loại quả màu đỏ. Beta-caroten đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đôi mắt khỏe mạnh và ngăn ngừa các bệnh về mặt như mù lòa. Chất lutein và zeaxanthin trong đào có tác dụng lớn trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể.

Trà đào thực chất được làm khá đơn giản. Sau khi chọn mua những trái đào thơm ngon, không chín quá để đảm bảo độ giòn tan, người ta sẽ rửa sạch, đem bổ thành 4 hoặc 6, bổ đến đâu đem ngâm vào nước muối ngay để tránh thâm miếng đào, sau đó mới gọt vỏ đào. Bạn thắng đường rồi đun nước sôi, cho đào vào nấu cho đến khi miếng đào trong thì vớt ra, ngâm ngay vào bát nước lạnh để món ăn giòn hơn… Sau khi hoàn thành, bạn để nước đào vào trong tủ lạnh để uống và ăn dần. Mỗi lần uống bạn lấy ít đào cùng nước đường ngâm, pha với trà.



Những công dụng của quả đào tuyệt vời đến vậy, liệu đã đủ thuyết phục bạn tranh thủ ăn nhiều một chút hay làm ngay một lọ trà đào để nhâm nhi quanh năm chưa?