Sung đỏ lựng giá 2 triệu đồng/kg tốt thế nào mà khiến nhiều người muốn ăn đến vậy?

Sung Nhật đỏ lựng có giá 2 triệu đồng/kg "làm mưa làm gió" ngoài thị trường



Nếu như nhiều cây sung ở Việt Nam đang mọc bờ mọc bụi cho những trái chín rụng đầy gốc thì ở những nước ngoài, loại quả này lại rất có giá. Điều đáng nói là nhiều người Việt Nam hiện nay rất hào hứng với những trái sung nhập khẩu, ngay cả khi phải mua với giá cực đắt đỏ cũng không thành vấn đề bởi niềm tin vào giá trị mà nó mang lại.

Một trong những loại sung đang "làm mưa làm gió" trên thị trường Việt Nam hiện nay là sung Nhật. Theo đó, những quả sung Nhật tròn to, ăn ngọt, thanh mát, có hương thơm dịu, vị khác hẳn so với sung Việt Nam nên đáp ứng sở thích của nhiều người.



Họ ăn vì tin rằng sung giúp lợi sữa, cực tốt cho chị em sau sinh. Ngoài ra, sung Nhật cũng là món ăn khoái khẩu cho chị em nói chung muốn giảm cân, giữ dáng. Sung Nhật thơm ngon, thịt dày, mọng nước lại không chát như sung Việt nên càng được lòng người ăn.

Vậy, sung Nhật có giá trị dinh dưỡng "thần thánh" đến mức nào so với sung ở nước ta?

Sung giàu giá trị dinh dưỡng nhưng khó nói sung nào thì giàu dinh dưỡng hơn sung nào

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), sung là một loại trái cây mà hầu như ở nước nào cũng có. Dù là sung xanh hay sung chín thì loại quả này đều có giá trị dinh dưỡng, giàu chất chống oxy hóa, phòng tránh được nhiều loại bệnh tật.

Y học hiện đại cho rằng, quả sung chứa glucose, saccarose, quinic acid, shikimic acid, oxalic acid, citic acid, malic acid, auxin, các nguyên tố vi lượng như canxi, photpho, kali... và một số vitamin như C đem lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Một số lợi ích sức khỏe của quả sung bao gồm ngăn ngừa táo bón, tăng tiết sữa cho sản phụ sau sinh, giúp giảm cân, giảm cholesterol, tăng cường ham muốn tình dục, ngăn ngừa bệnh tim mạch vành, ung thư ruột kết, tốt cho bệnh nhân tiểu đường, phòng chống tăng huyết áp, ngăn ngừa sự thoái hóa điểm vàng…

Do đó, dù bạn có ăn loại sung gì, của nước nào thì cũng đều đem lại giá trị dinh dưỡng, tác dụng phòng chữa bệnh cả. Hiện nay, nhiều người ưa chuộng sung Nhật bởi thơm ngon hơn bình thường, đem lại tác dụng giảm cân hay lợi sữa kéo theo trào lưu nhiều người tò mò muốn dùng thử, khiến sung Nhật cũng trở nên đắt đỏ hơn.



"Bản thân đồ ăn uống mà nhập khẩu từ Nhật về thì loại nào cũng đắt cả. Nó đắt chưa hẳn vì giá trị dinh dưỡng cao hơn sung Việt, ăn tốt hơn sung Việt mà đắt bởi vì nó là hàng hiếm. Hàng hiếm, lại là hàng nhập khẩu dĩ nhiên sẽ đắt đỏ hơn bình thường", chuyên gia khẳng định.

Còn về vấn đề sung Nhật to hơn, thịt dày hơn, mọng nước hơn sung Việt, ông Thịnh cho rằng, điều này là do điều kiện nuôi trồng, do giống cây trồng. Ở Việt Nam chúng ta cũng có một loại sung khác tên là quả vả, to bằng cả cái bát, không hề thua kém sung Nhật.

Hơn nữa, ở bên Nhật, do quá trình chọn lọc các giống sung nên cũng đảm bảo quả sung hình thành từ nguồn giống tốt, cho chất lượng quả to hơn, đồng đều hơn, dẫn đến tiêu thụ tốt hơn và lại chẳng phải mặt hàng thừa thãi gì, thậm chí là hàng hiếm, nên đắt đỏ hơn bình thường là đương nhiên.

"Chúng ta không thể so sánh giá trị dinh dưỡng của sung Nhật hơn sung Việt nên có giá đắt hơn. Sung Nhật đắt còn nhiều yếu tố khác như giống cây, việc chọn lọc, chăm sóc hiện đại hơn, quá trình vận chuyển nhập khẩu… Những yếu tố đó đủ cho thấy phải tốn rất nhiều chi phí chứ không phải tâm lý ăn sung Nhật giàu dinh dưỡng hơn, giảm cân tốt hơn, lợi sữa hơn…", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết.



Do đó, ai có điều kiện ăn sung Nhật, sung Mỹ thì cứ ăn nhưng không phải vì thế mà nghi ngại giá trị dinh dưỡng, tác dụng của những trái sung "nhà trồng".