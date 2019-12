Kinh hoàng món nợ khiến đôi vợ chồng phải ôm con nhỏ rời quê lên Hà Nội sống chui lủi

Sáng 21/12, anh Nguyễn Đức Ch. (34 tuổi, ở Đoan Hùng, Phú Thọ - một cán bộ công chức xã) tìm đến PV chia sẻ câu chuyện với tâm trạng vô cùng hoang mang về số phận của gia đình do món nợ.



ôm con nhỏ trốn nợ

Anh Ch. cho hay, đầu năm 2019, vợ chồng anh có nhu cầu vay vốn của một chủ hàng vàng ở địa phương để làm ăn. Tuy nhiên, do bị thua lỗ và nhiều yếu tố khách quan nên chưa thể trả được. Chỉ vài ngày chậm lãi, chủ nợ liền đến tận nhà dùng đủ mọi thủ đoạn đe dọa, khiến vợ chồng trẻ phải cuốn gói rời khỏi nhà.

"Vợ chồng tôi xây được cái nhà thì hết vốn làm ăn, vợ tôi chuyên kinh doanh online, hôm nhập hàng Quảng Châu cần đến vốn nên đã tìm đến nhà anh L. vay 300 triệu. Thời gian đầu vợ chồng vẫn trả được 3 nghìn đồng/ triệu, sau đó họ thỏa thuận lên 5 nghìn đồng/ triệu. Được vài tháng, vợ chồng tôi trả gốc còn 210 triệu, hiện tại mỗi tháng phải trả đến 22,5 triệu tiền lãi".

Tin nhắn khủng bố tinh thần

Đọc những tin nhắn này con nợ phải bỏ nhà

Người đàn ông kể tiếp về lý do bỏ trốn: "Do trả chậm lãi khoảng 2 ngày nhưng chưa có tiền, chủ nợ vác gậy và súng đến tận nhà đe dọa. Có lần tôi sang nhà anh ta để khất nhưng bị giữ lại cho đến đêm muộn chờ người thân mang tiền lãi đến thì mới cho về.

Sau lần này, vợ chồng tôi phải vay vá mỗi chỗ một ít để cố gắng trả, nhưng bây giờ thì gần như không còn khả năng. Đỉnh điểm gần đây nhất, chủ nợ tìm đến tận nơi làm việc của tôi đe dọa, họ cũng đến chỗ vợ tôi (quỹ tín dụng) làm tương tự".

Theo anh Ch. khi xét thấy không còn khả năng trả nợ, hai vợ chồng sang tận nhà chủ nợ đề nghị được gán ngôi nhà nhưng ông ta không đồng ý. Vợ chồng anh Ch. hứa hẹn bán được nhà sẽ trả nợ nhưng bên cho vay vẫn dùng mọi hình thức ép phải trả ngay lập tức.

Chưa biết những ngày tới vợ chồng anh Ch. sẽ đi đâu về đâu

"Cách đây 1 tháng, dù tôi đang bế đứa con mới sinh trên tay nhưng vẫn bị họ dùng gậy cao su đánh tím tái cả người. Mặt khác, ở quê bắt đầu râm ran nên vợ chồng tôi mang tiếng khắp làng, buộc vợ chồng phải xin nghỉ phép.

Hiện tại tôi đã hết phép, nếu không về thì mất việc. Bây giờ, không còn đường để về, tôi lo ngại đến tính mạng của vợ và đứa con nhỏ mới 11 tháng tuổi, bữa ăn cũng phải lo từng ngày…. Vì những lẽ trên, tôi bàn với vợ rời khỏi nhà để lánh nạn", anh Ch. buồn bã và lo lắng cho cuộc sống của những ngày tiếp theo.

Hiện tại đã hết ngày nghỉ nhưng anh Ch. không dám về nhà

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh, anh Ch. cho biết, cả hai bên đều có mẹ già ốm đau, bệnh tật nhưng cũng bị liên lụy vì con nợ truy đến cùng.

"Mẹ vợ tôi ốm đau triền miên, luôn phải nằm điều trị ở BV Bạch Mai, thế nhưng chủ nợ vẫn tìm đến tận giường bệnh, họ không để yên. Vay thì phải trả nhưng họ không để cho tôi con đường về", anh CH. nói.

Xem qua camera luôn có người đến đòi nợ, vợ chồng anh Ch. không dám về

Trước sự việc trên, sáng cùng ngày PV đã liên lạc với công an thị trấn Đoan Hùng để tìm hiểu. Trao đổi với PV, lãnh đạo công an thị trấn cho hay, địa phương chưa nhận được trình báo của anh Ch. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin xác minh từ phía chúng tôi, vị trưởng công an thị trấn Đoan Hùng đề nghị vợ chồng anh Ch. về trình báo.

"Chúng tôi đề nghị anh Ch, về để có đơn trình báo, đảm bảo không thể để xảy ra việc hành hung, gây án", vị lãnh đạo địa phương cho hay và đề nghị PV về trực tiếp trao đổi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu vụ việc.