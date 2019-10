Nỗi sợ kinh hoàng của người phụ nữ trót vay nặng lãi, liên tục bị chủ nợ uy hiếp tinh thần

Sống trong sợ hãi

Tìm gặp PV sau khi vừa gửi đơn đến các cơ quan chức năng cầu cứu, người phụ nữ trót vay nặng lãi và đang bị chủ nợ liên tục khủng bố tinh thần kể lại nỗi lo với tinh thần mệt mỏi, hoang mang. Chị tự giới thiệu mình tên P.T.P. (SN 1975, ngụ quận 10, TP.HCM) và đang sống trong chuỗi ngày lo sợ.

Chị nói: “Đầu năm 2019, tôi có vay tiền của một người tên Q. ở địa phương 2 tỷ đồng với lãi suất 10%/tháng. Sau khi nhận tiền, chủ nợ yêu cầu tôi đến văn phòng công chứng để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất tôi có nhà ở và một dãy nhà trọ với giá chuyển nhượng 2 tỷ đồng”.

Chủ nợ cho người phá khóa cổng nhà chị P. rồi ngang nhiên mua ổ khóa khác khóa lại.

"Người này nói với tôi rằng đây chỉ là hình thức, sau khi tôi trả nợ xong, người này sẽ hủy bỏ hợp đồng trên và sẽ trả lại giấy tờ nhà, đất cho tôi”, chị P. cho biết thêm.

Khoảng đầu tháng 9/2019, do gia đình chị P. có tang sự nên chị chị có trễ nải việc trả lãi. Ngay sau khi chị P. liên hệ chủ nợ để trả nợ thì được người này thông báo số nợ đã tăng lên 3,8 tỷ đồng.

Quá bất ngờ với số nợ khổng lồ trên, chị P. trực tiếp đến gặp chủ nợ yêu cầu được trả số tiền nợ gốc là 2 tỷ đồng cùng 3 tháng tiền lãi theo mức lãi suất 10%/tháng cho tất cả các lần vay là 600 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ nợ không đồng ý.

Cửa chính ngôi nhà của chị P. cũng bị chủ nợ cho người thay ổ khóa, khóa cứng không cho ai ra vào.

"Thậm chí, mới đây nhất, ngày 10/9, người này cho tôi biết, nếu tôi muốn lấy lại giấy tờ nhà, đất thì phải trả số tiền nợ là 4 tỷ đồng trước ngày 20/9 nếu không sẽ bị siết nhà", chị P. thông tin. Ngày 7/10, chủ nợ cho một nhóm người đến căn nhà của chị tại xã Vĩnh Lộc A huyện Bình Chánh, TP.HCM phá khóa, đuổi nhân viên bảo vệ ra khỏi nhà, phá camera an ninh rồi ngang nhiên sử dụng một ổ khóa khác khóa cổng, cửa ngôi nhà trên lại.

Sau chút bùi ngùi, chị P. kể tiếp: “Ngày 10/10, chủ nợ được cho có tên là H.B.Q. tiếp tục cho người đến phá hủy đồng hồ điện, cắt toàn bộ điện trong căn nhà của tôi rồi phá hủy điện, đường ống cấp nước của dãy trọ, khiến những người thuê trọ vô cùng bức xúc. Tiếp đó, ngày 20/10, nhóm người này tiếp tục đến xịt sơn lên cửa, mái nhà của tôi và dãy trọ. Sau đó, họ phá hủy toàn bộ điện, nước của dãy nhà trọ rồi ngang nhiên đánh đuổi những người đang thuê trọ ra ngoài”.

Chưa biết khi nào thoát nợ

Để có cái nhìn đa chiều về vụ việc, PV đã liên hệ Công an xã Vĩnh Lộc A để nắm thêm thông tin. Trao đổi với PV, vị Phó trưởng Công an xã Vĩnh Lộc A cho biết, đơn vị đã nắm thông tin vụ việc. Hiện, đơn vị đang phối hợp cùng cơ quan điều tra Công an huyện Bình Chánh điều tra, làm rõ.

Vị này cũng khẳng định, thời điểm nhóm người đến nhà chị P. đòi nợ, lực lượng chức năng cũng có mặt. Tuy nhiên, vị Phó trưởng Công an xã Vĩnh Lộc A cho rằng, để nắm thông tin chi tiết, PV nên liên hệ với Công an huyện Bình Chánh.

Trong khi đó, khi được liên hệ, trả lời về vụ việc, vị đại diện Công an huyện Bình Chánh xác nhận, đơn vị đã nắm thông tin vụ việc. “Công an huyện đã nắm thông tin vụ việc và đơn vị đang phân loại để điều tra”, vị đại diện Công an huyện Bình Chánh thông tin.

Cùng ngày, PV cũng liên hệ với người tên Q., người được cho là cho vay nặng lãi và đến nhà chị P. đòi nợ theo “luật rừng”. Tuy nhiên, người này cho biết sẽ không làm việc với báo chí và từ chối cung cấp thông tin.

Theo tìm hiểu của PV, việc người tên Q. tự ý đến và có hành vi khóa cửa, đuổi người trong nhà chị P. và đập phá, đánh đuổi người đang thuê trọ tại phòng trọ của chị P. khiến người dân vô cùng bức xúc. Trong khi đó, các chuyên gia về pháp luật cho rằng, những hành vi trên là vi phạm pháp luật.

Cụ thể, luật sư Phạm Thị Thanh Huyền, đoàn Luật sư TP.HCM nhận định: “Việc vợ chồng ông H.B.Q. cho bà P.T.P. vay số tiền 2.000.000.000 (hai tỷ) đồng nhưng tiền lãi sau 03 tháng là 2.000.000.000 (hai tỷ) đồng là có dấu hiệu của Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cũng theo nữ luật sư, việc chưa có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án mà ông Q. đã cho người đến chiếm nhà của bà P., phá cửa, hàng rào, đập phá đồ đạc, thiết bị, đuổi người thuê trọ đi là đã có dấu hiệu, yếu tố cấu thành của các tội: Cưỡng đoạt tài sản, Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

“Thêm vào đó, hành vi cho người đến quấy phá, hăm dọa, uy hiếp những người đang thuê trọ, đập phá, cắt toàn bộ điện, nước, xịt sơn lên cửa nhà bà P. của ông Q. cùng những người có liên quan có dấu hiệu của Tội gây rối trật tự công cộng”, luật sư Huyền phân tích thêm.