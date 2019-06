Kim Min Hee và đạo diễn già Hong Sang Soo: Cặp đôi "ngoại tình" bị nước Hàn ghét bỏ tự làm phim khóc cuộc tình mình?

Kim Min Hee với sự nghiệp diễn ngót nghét gần 20 năm, bỏ túi cho mình khá nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và điểm sáng nhất chính là The Handmaiden (Người Hầu Gái). Tác phẩm xô đổ các kỷ lục phòng vé Hàn Quốc, trở thành một hiện tượng của năm 2016. Hong Sang Soo thì là một đạo diễn tài ba với lối làm phim vô cùng khác biệt so với những người khác, đạt được vô vàn các giải thưởng giành về một sự công nhận nhất định ở thị trường trong nước, mặc cho sự ghẻ lạnh của công chúng Hàn Quốc.

Đời tư đầy tai tiếng, gia đình từ mặt, báo giới trong nước liên tục chỉ trích

Bắt đầu hợp tác từ bộ phim Right Now, Wrong Then (Đúng Ở Hiện Tại, Sai Ở Sau Này) và tiếp tục những bộ phim sau đó, hai người chính thức công khai yêu nhau ở buổi họp báo tác phẩm On The Beach At Night Alone (Biển Đêm Một Mình) vào ngày 13/3/2017. Ngay sau khi tin tức nổ ra, có thể nói mọi con mắt đều hướng về cặp đôi khi mà chuyện tình giữa đạo diễn đã vợ con đề huề và cô kiều nữ sắc sảo thuộc hàng của lạ, ai ai cũng thấy mối quan hệ này rất ngang trái. Đối với dư luận xã hội lúc bấy giờ, xét về luân lí cơ bản, họ không thể ở bên nhau.

Hong Sang Soo hơn Kim Min Hee 22 tuổi và đã có cho mình một gia đình và mái ấm riêng với đứa con gái lúc bấy giờ đã học đại học. Chỉ riêng điều này cũng đủ khiến người ta cảm thấy phẫn nộ với cô gái đã từng là người yêu của hàng loạt nam thần cực phẩm Lee Jung Jae, Jo In Sung. Kim Min Hee từ đây bị gắn mác là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, từ một diễn viên được giới mộ điệu quốc tế yêu thích trong The Handmaiden, mọi fan hâm mộ đều quay lưng và thậm chí là ném hết hình ảnh của cô và thùng rác, cho rằng cô không còn đủ tư cách để được gọi là một nghệ sĩ.

Đối với công chúng thì cho dù có tài năng đến đâu nhưng cách hành xử của một con người vẫn là thứ quan trọng và nhân cách của cô từ khoảnh khắc đó trong mắt người hâm mộ đã trở thành một thứ rác rưởi. Cũng dễ hiểu, trong cuộc sống bình thường chỉ cần chứng kiến một ai đó chen vào cuộc tình của người khác, đã đủ để khiến công chúng cảm thấy khinh bỉ, đừng nói ở đây là một diễn viên nổi tiếng sở hữu những bộ phim ra rạp ăn khách, hình ảnh thì xuất hiện khắp nơi ở các chiến dịch quảng cáo cho các nhãn hàng.

Vợ của Hong Sang Soo (Đài Truyền Hình MBC đã làm mờ)

Ngoài ra, còn chưa kể đến các tin tức và các bài báo về người vợ với cuộc hôn nhân 31 năm của đạo diễn Hong Sang Soo, những dòng tâm sự của bà càng khiến cho hình ảnh của đổi tình nhân trong mắt công chúng không thể nào tồi tệ hơn nữa: "Tôi sẽ không bao giờ ly hôn với chồng mình. Tôi sẽ chờ anh ấy hồi tâm chuyển ý cho tới lúc chết. Tôi vẫn luôn yêu chồng mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, và tôi tin chồng mình vẫn còn yêu tôi. Tôi vẫn luôn tin tưởng một này nào đó anh nhận ra sai lầm và quay trở về với gia đình". Chúng ta chỉ là những người ngoài cuộc và không thể biết chắc điều gì nhưng đọc dòng chia sẻ này ắt hẳn sự ác cảm sẽ đều đổ về phía đôi tình nhân kia.

Xét về sản phẩm, cả hai trở thành bộ đôi sáng tạo nghệ thuật đáng chú ý

Với vai trò là một đạo diễn, những bộ phim được biết đến nhiều nhất và đánh giá cao của ông chính là Right Now, Wrong Then và On The Beach At Night Alone. Tất nhiên trong cả tác phẩm, Kim Min Hee đều là nữ chính. Những người đã xem các bộ phim của Hong Sang Soo chắc hẳn đều nhận thấy những điểm khác biệt trong các tác phẩm của vị đạo diễn lắm tài nhiều tật này.

Đầu tiên, bối cảnh đều làm nổi bật những khoảnh khắc không mấy đẹp đẽ và tự hào của một người đàn ông mà trong đó nổi bật là câu chuyện về gã đàn ông có gia đình nhưng vẫn quyết định ngoại tình. Right Now, Wrong Then (Đúng Ở Bây Giờ, Sai Của Sau Này) và On The Beach At Night Alone được thể hiện qua góc nhìn và lời kể của những người phụ nữ thứ ba. Kịch bản của chúng thì hệt như những gì xảy ra trong cuộc đời của Hong Sang Soo, một đạo diễn có cuộc hôn nhân ngót ngét mấy chục năm nhưng quyết định đi theo tiếng gọi con tim với một cô gái cũng làm nghệ thuật (họa sĩ, diễn viên nổi tiếng).

Phim của ông thì thường có tình tiết khá chậm, nếu không muốn nói cần phải có sự tập trung và thực sự thấu hiểu thông điệp cũng như từng lời thoại thì mới có thể cảm nhận hết những giá trị hay ho của nó. Lời thoại đơn giản nhưng vô cùng thực tế, khiến bất cứ trái tim cô đơn nào cũng có thể nhìn thấy bản thân mình. Góc máy quay đơn giản, màu sắc của các cảnh quay thoáng vẻ đượm buồn và cũng rất lãng mạn như lời kể nỉ non về câu chuyện tình yêu đối với ông cũng chậm chạp, bình bình đạm đạm trôi qua như thế, từ tốn và buồn bã.

Điển hình nhất trong số các phim này là On The Beach At Night Alone (Một Mình Ở Biển Đêm). Cả phim như tự thuật về cuộc tình gây tranh cãi của chính ngài Hong. Người xem cứ tưởng mình đang nghe chính ông và Kim Min Hee kể về cuộc tình này như một lời giải thích hay ít nhất là từ góc nhìn của những đôi tình nhân đang đối mặt với cái mác "gian phu dâm phụ".

Chuyện về Young Hee (Kim Min Hee), một cô gái xen vào cuộc hôn nhân của người khác làm chủ mạch kể. Young Hee đúng ra không thể có được sự đồng cảm của người xung quanh, nhưng tại sao khi xem, chúng ta lại cảm thấy đau lòng đến thế. Cô ta cũng như mọi con người bình thường khi phải trải qua sự khốn khổ đau đớn và dằn vặt mà tình yêu đem đến. Cảnh rạp phim tối đèn và Young Hee ngồi đó với đôi mắt ngấn lệ, thực sự khiến ta trong giây lát đã quên đi rằng đây là một người phụ nữ xen vào cuộc tình của người khác.

Suốt từng cảnh lãng đãng trôi qua, ai cũng có thể thấy hình ảnh chính mình ở đó, trong những cuộc tình mà mình đặt hết niềm yêu thương và hi vọng vào nhưng kết quả chỉ có mình và trái tim tan nát ở lại. Hay khi ta thực sự yêu ai đó đến mức đau đớn nhưng kết quả thì vẫn không thể ở bên họ. Hong Sang Soo trong bộ phim này đã khắc họa nhân vật vị đạo diễn kia như một con người xấu xa vô tâm, chỉ trích những người đàn ông và có thái độ như đang phê bình chính bản thân mình.

Young Hee vừa nói: "Đàn ông là một lũ ngốc mà" xong

Cô vẫn buộc miệng: "Tôi nhớ ảnh quá"

"Ảnh có nhớ tôi không nhỉ?"

Mối tình đến giờ vẫn đầy tranh cãi

Tóm lại, dù ngoài đời thực việc ông đối xử với vợ con và gia đình như thế nào là điều chúng ta không thể biết chắc. Nhưng qua con mắt khách quan đánh giá tất cả những thông điệp và giá trị ẩn chứa trong các bộ phim kết hợp giữa hai người, chúng ta thấy rõ cách ông xây dựng các nhân vật. Đặc biệt những người phụ nữ đau đớn, cô đơn, phải từ bỏ nhiều thứ trong cuộc đời mình chỉ vì tình yêu.

Nói như thế không có nghĩa chúng ta đang cổ xúy hay lãng mạn hóa việc ngoại tình, chỉ là với quan điểm đánh giá nghệ thuật, thực sự các tác phẩm của ông mang đậm hơi thở của những con người với tình yêu sâu sắc cho nhau, mỗi câu nói trong phim dù đơn giản nhưng đều khiến người ta cảm thấy đau đớn.

Tình tiết phim tuy chậm rãi nhưng các cảnh quay đều sâu sắc và có thể khiến người xem tìm thấy mình trong đó, không đi theo các phong cảnh tình yêu sến sẩm, quá lãng mạn hay ngọt ngào, phim của Hong Sang Soo chính là cái thực tế khắc nghiệt về tình yêu mà đôi khi chúng ta chỉ đành chấp nhận và sống trong sự tiếc nuối, cũng như những đánh đổi đầy tai tiếng trên mặt báo những cũng không kém đời thường ai ai cũng gặp mà ông và cô nhân tình trẻ đang trải qua.