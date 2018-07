Đường tình đáng nể của "kẻ giật chồng trơ trẽn" Kim Min Hee: Cả Lee Jung Jae lẫn Jo In Sung cũng từng say mê đắm đuối

Nếu xét trên tiêu chuẩn nhan sắc mà Hàn Quốc dành tặng cho những ngôi sao nữ trong làng giải trí thì ắt hẳn Kim Min Hee không thể gọi là mỹ nhân. Thế nhưng ở người đẹp này lại có một sức hút vô cùng đặc biệt mà rất nhiều nghệ sĩ cũng như fan hâm mộ phải công nhận.

Kim Min Hee không sở hữu vẻ đẹp "công chúa" của Kim Tae Hee, không ngọt ngào như Song Hye Kyo, nữ diễn viên sinh năm 1982 có vẻ đẹp vô cùng lạ lùng nhưng cực kỳ cuốn hút. Sự ma mị, hấp dẫn cũng như các tính của Kim Min Hee khiến nhiều người đàn ông phải gục ngã.



Kim Min Hee bước vào làng giải trí với tư cách một người mẫu. Dáng người thanh mảnh, cao ráo cùng khuôn mặt đậm chất thời trang đã khiến cô nhanh chóng nổi bật hơn nhiều cô gái cùng trang lứa. Để đạt tới sự nghiệp ở thời điểm hiện tại, Kim Min Hee đã mất 16 năm đánh đổi trong làng giải trí.

Suốt nhiều năm, Kim Min Hee chật vật tìm cho mình vai diễn phù hợp để nâng tầm tên tuổi cũng như chứng tỏ khả năng diễn xuất.

Sau tác phẩm đồng tính nữ mang tên Người hầu gái, Kim Min Hee từ ngôi sao bị chỉ trích diễn xuất thậm tệ trở thành "nữ diễn viên hạng A được thèm muốn nhất" theo lời đạo diễn Park Chan Wook. Cô được truyền thông xứ Hàn và quốc tế ca tụng là "Nữ hoàng cảnh nóng".

Phải thành thật rằng nếu nhìn vào sự nghiệp của Kim Min Hee với hai lần trở thành Ảnh hậu quốc tế và vô số giải thưởng khác thì chắc chắn rằng nhiều diễn viên nữ phải nghiêng mình ngưỡng mộ.

Về đời tư, Kim Min Hee lại nhận phải vô vàn chỉ trích vì câu chuyện tình yêu trái luận thường đạo lý của mình.

Tại LHP Berlin lần thứ 67 vào đầu năm 2017, Kim Min Hee nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của báo chí truyền thông khi lần đầu thừa nhận chuyện tình với Hong Sang Soo - đạo diễn của bộ phim On the beach at night alone do cô đảm nhận vai chính.

Ngay sau tuyên bố của mình, Kim Min Hee nhận vô vàn chỉ trích vì là người thứ 3 xen vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Hong Sang Soo với vợ. Không lâu sau khi công khai mối quan hệ, đạo diễn Hong Sang Soo cũng đệ đơn ly hôn với người vợ từng đồng kham cộng khổ với mình.

Từ nữ hoàng cảnh nóng, Kim Min Hee trở thành kẻ giật chồng trơ trẽn và công khai nhất Hàn Quốc. Sự nghiệp 16 năm vun đắp của Kim Min Hee cũng nhanh chóng tan tành tại quê nhà Hàn Quốc.

Nhìn lại hành trình yêu đương của Kim Min Hee, nhiều người phải ngỡ ngàng vì trước khi làm "tiểu tam", nữ minh tinh Người hầu gái đã từng sở hữu danh sách bạn trai toàn là cực phẩm.

Lee Jung Jae



Năm 2003, cô công khai mối quan hệ tình cảm với Lee Jung Jae - một trong những quý ông xứ Hàn độc thân đắt giá nhất ở thời điểm hiện tại. Lee Jung Jae và Kim Min Hee gặp nhau trong một lần đóng quảng cáo chung.

Lee Jung Jae

Nam tài tử điển trai nhanh chóng bị vẻ quyến rũ của Kim Min Hee làm say đắm. Ngay sau đó, nam diễn viên đã chủ động liên lạc với Kim Min Hee. Cả hai chính thức tìm hiểu nhau và trở thành người yêu không lâu sau đó.

Vào thời điểm đó, Lee Jung Jae đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng còn Kim Min Hee vẫn chỉ là một người mẫu đá chéo sân sang lĩnh vực diễn xuất. Phải thừa nhận một điều việc trở thành người yêu của Lee Jung Jae đã mang đến cho Kim Min Hee rất nhiều điều. Chính bản thân Lee Jung Jae đã mang đến cho Kim Min Hee rất nhiều cơ hội trong diễn xuất.



Trong suốt quá trình yêu nhau, Lee Jung Jae luôn muốn mang đến cho Kim Min Hee những điều tốt đẹp nhất, anh không ngần ngại công khai bạn gái mặc dù lúc ấy danh tiếng của cả hai khá chênh lệch. Cả hai không ngần ngại tay trong tay đi dự sự kiện chung hay tiết lộ những hình ảnh thân mật trước công chúng.



Thế rồi sau 3 năm bên nhau mặn nồng những tưởng sẽ có cái kết hạnh phúc, Kim Min Hee và Lee Jung Jae chính thức chia tay với lý do quá bận rộn để yêu đương. Cái kết trong chuyện tình Kim Min Hee và Lee Jung Jae từng gây tiếc nuối cho người hâm mộ Hàn một thời gian dài.



Lee Soo Hyuk



Hai năm sau khi chia tay Lee Jung Jae, người ta bắt đầu thấy Kim Min Hee xuất hiện bên một mỹ nam khác - người mẫu Lee Soo Hyuk, người kém cô 6 tuổi. Cả hai bắt đầu công khai mối quan hệ vào tháng 7/2008 trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Từ sau khi công khai yêu nhau, cả 2 không ngại thể hiện tình cảm, tung ảnh thân mật. Kim Min Hee và Lee Soo Hyuk từng được giới trẻ Hàn Quốc vô cùng yêu thích vì sở hữu phong cách lạ và rất thời thượng.



Khi xuất hiện ở những sự kiện, cặp đôi ăn ý trong cách chọn trang phục. Cả 2 đều là những người có nét đẹp lạ, cá tính, dẫn đầu xu hướng trong giới thời trang.

Sau 2 năm bên nhau, Kim Min Hee và Lee Soo Hyuk chính thức chia tay vào tháng 11/2010. Sau khi chia tay cả hai tuyên bố vẫn là bạn bè.



Jo In Sung



Người nổi tiếng nhất trong danh sách bạn trai của Kim Min Hee chắc hẳn là Jo In Sung. Tháng 4/2013, trang tin Dispatch đã bất ngờ công khai loạt ảnh hẹn hò của cả hai.

Sau khi những hình ảnh này được tiết lộ, Kim Min Hee chính thức thừa nhận đang qua lại với Jo In Sung.

Được biết, khi công khai quan hệ, một số fan của nam tài tử "'Gió mùa đông năm ấy" còn thất vọng bởi họ cho rằng nhan sắc của Kim Min Hee khiêm tốn, không xứng với Jo In Sung, trong khi một số khác yêu mến Kim Min Hee lại bênh vực cho rằng tâm hồn là quan trọng, hình thức là chuyện nhỏ.



Nhiều người còn tin rằng sau những cuộc tình tan vỡ, Kim Min Hee cuối cùng cũng tìm được bến đỗ đời mình cùng chàng mỹ nam được vạn người săn đón.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm bên nhau, cả hai thông báo đường ai nấy đi, khiến công chúng vô cùng tiếc nuối. Khi được hỏi về việc chia tay, Jo In Sung chỉ nói ngắn gọn: "Tôi không thể hiểu nổi phụ nữ".



Sau khi chia tay Kim Min Hee, Jo In Sung vẫn một mình lẻ bóng.