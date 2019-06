Không phải sắc đẹp hay danh tiếng, đây mới là cách để các mỹ nhân showbiz giữ gìn tổ ấm của mình sau cánh cổng hào môn

Tăng Thanh Hà lên xe hoa với Louis Nguyễn vào năm 2012. 7 năm qua, cuộc hôn nhân của cô với con trai của gia tộc giàu có nhất nhì Việt Nam vẫn yên ấm đáng ngưỡng mộ.



Ngọc nữ màn ảnh Việt trở thành một biểu tượng mới của showbiz, không phải bằng những vai diễn xuất sắc, mà bằng chính cuộc sống hiếm có của mình.

Giống mẹ chồng Thủy Tiên, Tăng Thanh Hà giải nghệ sau khi kết hôn. Nhưng không cam phận ở nhà chăm con, nội trợ, Hà Tăng bắt tay vào gây dựng sự nghiệp kinh doanh cùng chồng mình. Cô mở hàng loạt nhà hàng và sau đó tấn công vào lĩnh vực thời trang. Mới đây nhất, Hà Tăng quay trở lại showbiz với vai trò nhà thiết kế cùng bộ sưu tập ấn tượng đến nỗi, người ta phải so sánh cô với cựu thành viên Spice Girls - Victoria Beckham.

Thế nhưng, Tăng Thanh Hà không hoàn toàn là mẫu phụ nữ hiện đại, chỉ thích ra ngoài kiếm tiền, phát triển sự nghiệp, khẳng định bản thân hơn là ở nhà chăm con. Thật kinh ngạc khi gần đây nữ diễn viên tiết lộ qua loạt truyện kể bằng tranh đăng trên trang cá nhân, rằng cô không hề thuê bảo mẫu mà tự mình chăm con. Những đứa trẻ quấn mẹ tới nỗi mẹ vào nhà vệ sinh chúng cũng theo vào.

Và đáng ngưỡng mộ hơn nữa, người phụ nữ tất bật với việc điều hành hàng loạt nhà hàng, công ty, công việc thiết kế thời trang cùng chăm sóc hai con nhỏ ấy vẫn tự tay vào bếp, nếu những bữa cơm nhà từ đơn giản đến cầu kỳ.

Người hâm mộ chẳng xa lạ gì với việc được nhìn ngắm những đĩa thức ăn đẹp mắt do đích thân Tăng Thanh Hà chuẩn bị. Đó là những bữa sáng lành mạnh theo phương pháp Keto với bơ và trứng được chế biến theo nhiều cách khác nhau, là những bữa trưa theo chế độ lowcarb được nấu riêng cho ông xã Louis Nguyễn, là bữa phụ xế chiều kỳ công với món bánh xèo được đổ trên chảo nóng ngay tại nhà, không quên bát nước chấm được pha chế cầu kỳ đúng vị.

Cũng có lúc Hà Tăng thú nhận "biếng đi chợ" nên nấu bữa cơm "vét tủ lạnh", nhưng cũng có lúc cô mời bạn bè tới nhà thiết đãi thịnh soạn với những món ăn mà chỉ đầu bếp lành nghề mới dám thử sức mình.

Không khó để nhận ra, những bữa tiệc mừng sinh nhật hay dịp đặc biệt nào đó, Hà Tăng luôn tụ tập người thân tại nhà, biến căn bếp thành nhà hàng 5 sao thay vì đi ra ngoài ăn cho nhàn và... sang. Không chỉ là những chiếc bánh kem sinh nhật 100% homemade tặng cho con, cho con của bạn thân, cho chị chồng, cho đồng nghiệp, Hà Tăng còn có sở thích mời mọi người tới nhà ăn cơm. "Hôm nào tới nhà chị ăn cơm đi", "Hôm nào tới nhà em ăn cơm đi", đó có lẽ là câu mà Tăng Thanh Hà nói nhiều nhất trên mạng xã hội.

Tập tục truyền thống của người Việt mời khách về nhà ăn cơm tưởng như đã bị xóa bỏ từ thập niên 2000, khi cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển với sự xâm thực của văn hóa ăn nhanh, văn hóa ăn hàng từ phương Tây. Thế mà Tăng Thanh Hà vẫn giữ gìn, một cách rất tự nhiên. Tự nhiên như tình yêu của cô đối với chuyện bếp núc, để lúc nào cũng bước vào nơi giữ lửa của căn nhà bằng sự hào hứng và hạnh phúc thay vì sự mệt mỏi và khiên cưỡng.

Người phụ nữ lấy chuyện nấu ăn để giải trí cho bản thân mà không xem đó là sự phục vụ chồng con chính là người điều hòa gian bếp, biến nó thành nơi đoàn tụ thay vì là nơi tích nhiệt. Gian bếp ngập tràn niềm vui ấy chẳng có người đàn ông nào lại không muốn trở về dùng bữa mỗi ngày, mà chẳng cần tới cuộc gọi thúc giục "Về nhà ăn cơm".

Siêu mẫu Lan Khuê cũng có một cuộc sống tương tự như "ngọc nữ màn ảnh Việt". Cũng lấy chồng đại gia, làm dâu hào môn, sống cùng đại gia tộc nhà chồng, cũng vừa hoạt động showbiz vừa điều hành một công ty quản lý đào tạo người mẫu hàng đầu Việt Nam, vừa gây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng, và Lan Khuê cũng duy trì những bữa cơm nhà như một liệu pháp thư giãn sâu giữa guồng quay công việc bộn bề.

Thực ra, Lan Khuê đã có sở thích nấu ăn từ khi chưa lập gia đình. Khi làm vợ doanh nhân Tuấn John, cô vẫn duy trì thói quen ấy. Chỉ khác là bữa ăn chuẩn bị cho một người giờ thành cho hai người. Vẫn không cầu kỳ sơn hào hải vị, người đẹp thích nấu các đồ ăn lành mạnh, dùng diêm mạch thay cho cơm trắng, các món ăn đa phần từ cá thay cho thịt, rau bao giờ cũng chiếm phần nhiều. Nhìn vào những món ăn được bày biện đẹp mắt, đến bát nước chấm cũng kĩ càng về thẩm mỹ đủ hiểu siêu mẫu yêu thích bếp núc như thế nào.

"Thêm vào một chút gia vị yêu thương", đó là một câu trong phần hướng dẫn chế biến món ăn mà Lan Khuê viết. Gia vị yêu thương có thể không cần thiết cho một món ăn chuẩn vị, nhưng nó là gia vị không thể thiếu cho một bữa ăn ngon. Cái mùi vị của bữa ăn làm từ yêu thương, thư giãn và hạnh phúc khác lắm so với bữa ăn của áp lực. Và cũng chỉ những người phụ nữ hiểu được giá trị của bữa cơm nhà mới thực sự tìm thấy sự thư giãn trong những giờ phút đứng bếp xào xào nấu nấu, bày bày biện biện mà không nhân một dịp gì, một ngày đặc biệt nào. Với họ, ngày nào cũng là ngày gia đình, ngày của gian bếp, ngày của yêu thương.

Elly Trần và Bích Phương lại là hai trường hợp khác. Đó là hai cô gái yêu sự duy mỹ và hoàn hảo của ẩm thực. Elly Trần cũng đã kết hôn và làm mẹ, nhưng dường như với cô, việc nấu ăn không liên quan gì tới thiên chức làm vợ làm mẹ của mình. Cô nấu ăn như một cuộc dạo chơi của sáng tạo.

Elly Trần có hẳn một trang web riêng để thỏa mãn sở thích nấu ăn và chia sẻ niềm vui nấu ăn với những người đồng điệu. Sở trường của người đẹp nóng bỏng là những món ăn sáng như các loại bún, phở, mì. Gia vị cầu kỳ, bày biện tinh tế, đòi hỏi thời gian, chút công phu. Và không thể thiếu tình yêu.

Bởi đó là những bữa ăn được cô làm cho chính các con mình, có khi là cho cả ông xã mà Elly Trần luôn tránh nhắc mặt gọi tên nữa. Elly Trần cho thấy một sự thụ hưởng tuyệt đối khi vào bếp, đó là cảm giác mãn nguyện, thăng hoa, thích thú, tự hào mỗi khi cô bưng ra mâm một món ăn ngon mắt.

Người ta nói: phụ nữ nên xây tổ ấm từ gian bếp của mình. Nhưng cũng nhiều người phản bác rằng: Đừng trói chân người phụ nữ trong gian bếp của họ. Thực ra, bị trói chân hay tự do là vấn đề của cảm giác. Khi người phụ nữ nấu ăn bằng gia vị tình yêu, họ sẽ tự do và ngược lại. Elly Trần chắc chắn không nếu ăn để dụ chồng về nhà ăn cơm. Cô nấu ăn để bản thân được tự do tận hưởng điều mà mình yêu thích.

Bích Phương - cô gái độc thân xinh đẹp và đảm đang của showbiz - hẳn là cũng nấu ăn trong tâm thế tự do đó. Nên thích thì cô làm liền mấy số "Hôm nay Phương nấu", mà không thích thì cô cũng dẹp bếp núc sang một bên.

Nhưng sẽ chẳng có cô gái nào không thích cơm nhà mà lại thích nấu ăn. Những cô gái hay vào bếp mò mẫm, thử thách bản thân thường sẽ không có nhu cầu "check in" trong các bữa tiệc 5 sao ê hề. Bởi với họ, hưởng thụ không phải là ngồi ở chiếc bàn sang chảnh với ly cốc sáng choang và người phục vụ đứng phía sau. Hưởng thụ phải là làm chủ từng thìa cà phê gia vị, tự mình nêm nếm từng giọt nước dùng và phóng túng trong mỗi cọng rau thơm trang trí theo cảm xúc bất tận của giờ phút đứng bên bếp lửa.

Bữa cơm nhà khác cơm người ở chỗ đó. Bên mâm cơm nhà, tất cả đều là chủ. Và sự kết nối giữa người nấu ăn và người thưởng thức không phải tờ hóa đơn mà là tình yêu.

Nhìn vào những mân cơm mà Tăng Thanh Hà, Lan Khuê hay Elly Trần, Bích Phương bày biện, sao có thể không trỗi lên niềm mong ước được trở về nhà ăn bữa cơm gia đình.