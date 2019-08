Khởi tố nam thanh niên xâm hại bé gái 6 tuổi

Ngày 18/8, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Lâm (SN 2001, trú tại bản Đồng Tâm, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Trần Văn Lâm.

Trước đó, ngày 6/7, Công an huyện Con Cuông nhận được đơn trình báo của gia đình anh Lữ Văn C. (SN 1978, trú tại xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông) về việc con gái anh có nhiều dấu hiệu bị hiếp dâm.



Theo trình báo của gia đình C., buổi sáng 6/7, vợ chồng anh chị đi vắng, cháu Lan một mình chơi xung quanh nhà.Khi vợ chồng anh chị quay về thì phát hiện con gái có biểu hiện bất thường, tinh thần hoảng loạn, tại bộ phận sinh dục có dấu hiệu bị tổn thương. Nghi ngờ có người đã giở trò đồi bại với con gái 6 tuổi nên vợ chồng anh chị đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Con Cuông đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, truy xét. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định đối tượng gây án là Trần Văn Lâm. Ngay sau đó, đối tượng nhanh chóng được mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Lâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của đối tượng, khoảng 9h ngày 6/7, Lâm nhảy lên bám theo chiếc xe ô tô tải của người nhà chở cát, sỏi vào bản Kẻ Tre, xã Thạch Ngàn để bán cho khách.

Khi xe ô tô dừng lại, Lâm nhảy xuống đi lang thang vào bản chơi. Tại đây, Lâm phát hiện thấy cháu bé 6 tuổi đang chơi một mình phía sau nhà, không có người trông coi nên tiến đến thực hiện hành vi xâm hại cháu.

Gây án xong, Lâm bỏ về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện, Công an Con Cuông đã chuyển hồ sơ lên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An để thụ lý theo thẩm quyền.