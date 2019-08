Nghi án bé 6 tuổi ở Nghệ An bị xâm hại: Có nhiều khuất tất đằng sau vụ việc?

Gia đình đã tố cáo 2 tháng nhưng vẫn chưa có kết quả điều tra?

Ngày 14/8, Văn phòng Bộ Công an đã có phiếu chuyển đơn tố cáo của anh Nguyễn Thành Trung (SN 1993), trú ở phường Lê Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An gửi Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nội dung phiếu chuyển đơn của Bộ Công an ghi rõ, anh Nguyễn Thành Trung tố cáo chị Trần Thị Thúy A. (SN 1996, trú tại tỉnh Hậu Giang) có hành vi tổ chức cho người khác xâm hại người con gái 6 tuổi của anh, vào khoảng thời gian từ 19h-23h ngày 19/6, tại khách sạn Mường Thanh.

Gia đình soạn đơn gửi cơ quan chức năng.

“Văn phòng Bộ Công an chuyển đơn đến Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An để chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an biết”, nội dung phiếu chuyển đơn của Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh.

Nói về vấn đề dư luận và gia đình nạn nhân cho rằng, họ đã gửi đơn tố cáo từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, theo luật xác minh tin báo tố giác tội phạm là chưa quá thời hạn.

“Theo luật thì bình thường khoảng 20 ngày nếu khó khăn thì 2 tháng. Nếu khó khăn quá thì gia hạn thêm 2 tháng thành 4 tháng 20 ngày. Nếu hết thời hạn này mà chưa làm rõ được thì tạm đình chỉ chờ tiếp tục xác minh. Còn theo luật thì chưa hết thời gian”, Thiếu tướng Cầu nói.

Sự việc xảy ra từ ngày 19/6, nhưng đến ngày 28/6, gia đình anh Nguyễn Thành Trung mới lên cơ quan công an tố cáo vụ việc. Hiện, Công an tỉnh cùng Công an TP. Vinh đang tiến hành điều tra. Dự kiến trong tuần tới cơ quan công an sẽ có kết luận về vụ việc này.

Đơn tố cáo của gia đình anh Trung.

Kết quả giám định cháu không tổn thương bộ phận sinh dục, nhưng vẫn kêu đau?

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ và đã đưa cháu đi giám định. Kết quả cho thấy, cháu bé không bị rách màng trinh, không bị tổn thương đến bộ phận sinh dục.

“Đây là một vụ việc nhạy cảm. Cháu bé đã đi giám định các dấu vết trên thân thể và kết luận cháu bé không bị rách màng trinh. Công an tỉnh sẽ chỉ đạo công an thành phố họp bàn cụ thể và có kết luận rõ ràng gửi công luận”, Thiếu tướng Cầu nói.

Vào ngày 14/8, do cháu bé vẫn còn kêu đau nên gia đình đã tiếp tục đưa bé ra một bệnh viện ở Hà Nội chữa trị. Qua lời kể của cháu, nhóm đối tượng đã nhét 2 viên thuốc màu đen vào bộ phận sinh dục và hậu môn của cháu bé khiến các bộ phận này bị nhiễm trùng, phồng rộp. Hiện cháu bé rất hoảng sợ, không chịu tiếp xúc với người lạ.

Theo anh Trung, sau chuyện xảy ra, gia đình đã đưa cháu tới bệnh viện Hà Nội, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh. Gia đình có yêu cầu giám định sức khỏe, có cả xét nghiệm HIV nữa, nhưng vẫn chưa có kết quả. Còn việc Công an tỉnh Nghệ An công bố cháu không bị tổn thương thì gia đình chưa nhận được kết quả.

Kết quả chẩn đoán sức khỏe của con gái anh Trung.

Nghi phạm đang trong quá trình điều tra đã rời khỏi Nghệ An

Trong đơn tố cáo, anh Nguyễn Thành Trung chỉ đích danh nghi phạm trong vụ việc là chị Trần Thị Thúy A. và 2 người đàn ông nữa đã thực hiện hành vi xâm hại con gái anh.

Đối tượng A. được xác định có thời gian làm việc tại một khách sạn trên địa bàn TP. Vinh. Đây cũng là thời điểm 2 người quen nhau nên có thời gian qua lại.

Nhận được đơn, Công an TP. Vinh đã mời người phụ nữ A. lên làm việc nhưng người phụ nữ này phủ nhận lời tố cáo của anh Trung. Do chưa có cơ sở chứng minh đối tượng có dấu hiệu vi phạm nên Công an TP. Vinh chưa thể ra quyết định tạm giữ.

Mặc dù cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh nhưng hiện người phụ nữ A. đã rời khỏi tỉnh Nghệ An. Theo nội dung đơn, anh Trung nghi ngờ đối tượng này đã bỏ trốn, điều này sẽ khiến cho công tác điều tra của cơ quan công an càng thêm khó khăn. Vì cho rằng sự việc còn nhiều khuất tất cần phải được làm sáng tỏ nên anh Trung quyết tâm đi tìm công lý cho con.

Người phụ nữ bị tố cáo liên quan đến vụ việc.

Trước đó, anh Nguyễn Thành Trung đã có đơn trình báo gửi cơ quan công an về việc nghi con gái bị xâm hại. Theo đơn này, tối 19/6, anh Trung có nhờ chị A trông giúp con gái của mình. Sau đó chị A. đã đưa cháu bé tới khách sạn trên địa bàn TP. Vinh.

Đến khuya khi về khách sạn thì anh Trung thấy con khóc. Một ngày sau, bộ phận sinh dục và hậu môn của cháu bé có biểu hiện đau rát, phồng rộp. Qua kiểm tra, phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường nên anh Trung đã đưa con đi khám tại bệnh viện Nhi Nghệ An. Nghi ngờ cháu bị xâm hại tình dục, anh Trung đã làm đơn trình báo cơ quan Công an TP. Vinh.