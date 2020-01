Khép lại 2019 siêu - toang - khổng lồ bằng bộ 10 từ lóng hot nhất MXH năm qua!

Năm 2019 như kiểu hợp phong thủy hay sao, mà tự dưng từ lóng cứ ồ ạt xuất hiện làm cư dân mạng chóng hết cả mặt. Chưa kịp hiểu từ này là gì, thì thêm một rổ các từ khác xuất hiện gây hoang mang cực độ!



Nào thì tự dưng lũ bạn nhắn tin hỏi: "Tối nay đi đu đưa đi?", rồi con bạn nửa đêm nửa hôm tỉ tê tâm sự: "Yêu ai thì phải cẩn thận Tuesday nhé, ông giáo ạ". Ơ các bạn đang nói cái gì vậy, cuộc đời vốn đã là một bài toán khó rồi, xin đừng đánh đố nhau nữa!

Nhưng may quá, cuối cùng thì cũng được hội anh em bạn dì "giải ngố" cho mình sau những tháng ngày gãi cằm gãi cổ thắc mắc! Còn với năm 2019 này, theo bạn thì đâu mới là từ lóng phủ sóng rộng rãi nhất? Hãy cùng điểm qua 10 đề cử và bình chọn cho hạng mục Cụm từ lóng của năm tại WeChoice Awards 2019 nhé:

Có thể nói 2019 là một năm đại thắng của 1977 Vlog, dù mới chỉ chính thức "chào sân" được vỏn vẹn 4 tháng, nhưng người người nhà nhà đều yêu mến và thuộc nằm lòng từng câu thoại của ba chàng trai vui tính này. Và "Toang" ra đời!

Bắt nguồn từ câu nói "Toang thật rồi bu em ạ", toang là khi bạn phát hiện ra mình đã quên chấm công sáng nay, là khi crush công khai nắm tay ai đó dịp năm mới, đôi khi toang nhẹ nhàng như câu: "Vào phòng gặp anh" của sếp!

"Bà chị quốc dân" Bích Phương chưa bao giờ làm các em thất vọng! Từ giải đáp thắc mắc "Bao giờ lấy chồng" cho đến câu hỏi đầy hậm hực "Yêu hay không yêu, nói một lời", bà chị lại phá đảo năm 2019 với câu hát đầy tinh tế nhưng không kém phần hấp dẫn "Đi đu đưa đi",

Thế đu đưa là gì? Xin thưa đu đưa ban đầu chỉ đơn giản là rủ nhau đi "dẩy đầm", đi "quẩy hết nút" thôi. Nhưng sau 1 thời gian được dân mạng truyền khẩu, thì giờ đu đưa còn mang nhiều ý nghĩa khác...Nhưng dù là gì, thì từ nay, các "nam thanh nữ tú" lại có thêm một cách để "đong đưa đưa đẩy" crush đó nhỉ?

"Sương sương" được định nghĩa là "hơi hơi", "một chút", "xíu thôi". Chúng ta có thể thấy từ này xuất hiện nhiều nhất khi các chị em dạy nhau làm thế nào để "Make up sương sương, dễ thương phải biết" hoặc "Hôm nay mới uống sương sương 3 cốc trà sữa".

Đặc điểm của con giáp này là rất giỏi ẩn mình dưới nhiều vỏ bọc, âm thầm tiếp cận và tấn công mục tiêu cực nhanh, có thể đập tan sự hạnh phúc nhà người khác chỉ trong một nốt nhạc!

Phổ biến hơn từ bộ phim quốc dân 2019 "Về nhà đi con". Nghe thì nguy hiểm nhưng thực chất Tuesday là cách gọi nhẹ nhàng nhưng cũng khá sang mồm của "người thứ ba, chuyên gia phá vỡ hạnh phúc".

Cà khịa được định nghĩa trong từ điển Việt Nam là: "Hành động gây sự, đâm chọt, khiến người khác khó chịu, nhưng bản thân lại thấy hả hê đam mê đến lạ".

Sáng vừa mở mắt, thấy đứa bạn comment ảnh "Mày béo thế", đi làm anh đồng nghiệp vui vẻ quay sang bảo "Dạo này thức đêm hay sao mà mặt mũi xám xịt". Buồn lắm, đặt cốc trà sữa thì mãi anh ship mới mang đến, hỏi thì anh quay ra quạu "Nhà anh bao việc, muộn xíu thông cảm đi, em hiểu hôn". Đấy, nhập môn cà khịa cơ bản đấy!

Nhưng nhớ nè bạn ơi, "Cà khịa một chút thì vui, cà khịa nhiều chút thì chơi một mình" nhé!

Lại là 1977 Vlog đấy! Năm nay mấy anh chàng này "thống trị" cả Youtube luôn rồi còn gì. Nhưng xuất xứ của từ này thì chắc phải quay ngược lại thời gian, khi "Ông giáo" thực chất là một nhân vật xuất hiện trong truyện ngắn "lão Hạc" của nhà văn Nam Cao, ông giáo đóng vai trò là người kể lại toàn bộ câu chuyện bi kịch về người hàng xóm bất hạnh, mà ông gọi là "lão Hạc".

Nhưng dưới lăng kính của 1977 Vlog, nhân vật "ông giáo" hiện lên là một kẻ hay đi cà khịa, thậm chí đã bị chú chó giống Shiba nhà lão Hạc "tẩn" cho một trận lên bờ xuống ruộng, can tội dám "cà đểu" việc ăn uống của chú chó này!

Cộng đồng mạng đã sử dụng luôn từ "ông giáo" để gọi thay các từ nhân xưng "bạn", "mày",... Hoặc khi muốn thông báo một việc gì đó, họ sẽ luôn chốt hạ thật kính cẩn kiểu "Thôi xong, toang đời cậu Vàng rồi ông giáo ạ".

Đây là một câu nói đã được sử dụng trong giới game thủ khá lâu, nhưng chỉ một năm gần đây, "gáy" mới thực sự có chỗ đứng và được cư dân mạng sử dụng với tần suất cực nhiều.

"Gáy" vốn dùng để chỉ một số bộ phận game thủ "mồm nhanh hơn tay", bước vào trận đấu với tâm thế sẵn sàng "cà khịa" và chọc ngoáy đối thủ bằng ngôn ngữ, chứ không phải bằng những kĩ năng thượng võ chân chính! Đôi khi, "gáy" cũng ám chỉ những kẻ toxic, đánh thì kém nhưng luôn tận dụng mọi cơ hội để chửi bới mọi người, từ đồng đội cho tới đối thủ!

Qua thời gian, "gáy" dần được nhìn nhận với giọng điệu tích cực hơn, ví dụ như Seagames vừa rồi, câu cửa miệng của cộng đồng mạng là "Gáy lên thôi nào, các bạn ơi".

Vốn từ trước tới giờ chỉ có "Giận đỏ mặt", nhưng nhờ những các nhà "mạng xã hội học" khai phá, mà nhân loại lại biết tới thêm một loại giận mới, đó là "giận tím người". Hóa ra, cư dân mạng đã khéo léo kết hợp những bực bội của mình với bao nhiêu chuyện cuộc sống với những bức ảnh hài hước để tạo ra cơn giận tím tái cả người.

Chưa hết đâu, giận tím người còn có vài người anh em họ nữa, như là: "Giận bảy màu", "giận bay màu","sợ xanh người" và "bực méo người".

Một câu hỏi chối tỉ khiến bạn cảm thấy "khó ở"?

Muốn từ chối làm việc gì đó với một lý do "không thể cùn hơn"?

"Nhà bao việc" chính là một sự lựa chọn thông minh để "né" hết mọi thứ! Câu nói này xuất phát từ lời thoại của nhân vật Thịnh Ngựa (Đỗ Duy Nam đóng) trong phim "Mê Cung" phát trên VTV3. Tưởng đây chỉ là một câu nói "dễ nhớ dễ quên", nhưng thái độ bất cần đời trong câu nói của nhân vật Thịnh Ngựa, lại bất ngờ khiến giới trẻ trở nên "phát cuồng" vì nó.

Không chỉ 1977 Vlog, kênh Youtube "bà Tân Vlog" cũng có một năm 2019 không thể rực rỡ hơn. Vốn xuất phát chỉ là một kênh nấu ăn, nhưng "bà Tân Vlog" dần càng khẳng định được vị thế của mình bằng những nội dung độc đáo và thu hút!

Những câu nói đi vào lòng người của "người bà quốc dân" như "Xin chào tất cả các cháu", "Đời bà trải qua hơn 60 nồi bánh chưng" và đặc biệt nhất là câu nói "Hôm nay bà sẽ nấu một món ăn siêu to khổng lồ".

Và từ đó, khi để mô tả một thứ gì đó to lớn, vĩ đại như "tình yêu anh dành cho em", thì cư dân mạng lại quen mồm thêm luôn chữ "siêu to khổng lồ" vào, như để chắc chắn rằng nó cực kì to luôn đó!

