Khám phá những cách sống xanh đơn giản con trẻ nào cũng thực hiện được ngay cả khi ở nhà hay đến trường

Bảo vệ môi trường là một lối sống, một thói quen, một tác động từ sâu trong ý thức cá nhân với không chỉ môi trường tự niên xung quanh mà còn đến cả mọi khía cạnh trong cuộc sống. Vậy nên rất nhiều gia đình đã cùng tham gia các chiến dịch vì môi trường như Cuộc chiến trộm nhựa hay chọn theo đuổi lối sống Zero Waste, Less Plastic hay No Plastic…



Con trẻ là độ tuổi dễ uốn nắn nhất, những bài học dạy con từ nhỏ có thể đi theo con suốt cuộc đời và hình thành nên tính cách của trẻ. Nên cha mẹ đừng để con ngó lơ cuộc chung tay xanh này vì mỗi hành động gây hại môi trường bây giờ sẽ hình thành nên chất lượng cuộc sống của trẻ mai này. Trẻ mỗi ngày phải đối mặt với hàng tá chất thải nhựa hay vỏ kẹo nylon, không ai bảo sao con biết mà tránh? Vậy còn chờ gì nữa? Dưới đây là 5 cách sống xanh đơn giản con trẻ nào cũng có thể áp dụng được ngay cả khi ở nhà hay đến trường.

Học cách phân loại rác

Rác thải sẽ trở thành nguồn tài nguyên tái chế phục vụ ngược lại cuộc sống của con người nếu quy trình thu gom – vận chuyển – xử lý rác thải được thực hiện khoa học và thật xanh. Mỗi ngày gia đình chúng ta dùng "sương sương" cũng đến một túi to đùng rác thải vậy nên thay vì "ném" tất cả vào một thùng rác cho xong việc, thì chúng ta hãy dành vài phút để phân loại chúng ra theo 3 loại dạng phổ biến này nhé!

Rác hữu cơ là là loại rác dễ phân hủy và có thể tái chế để đưa vào sử dụng cho việc chăm bón và làm thức ăn cho động vật ví dụ như vỏ hoa quả, thức ăn thừa… Rác tái chế là loại rác khó phân hủy nhưng có thể đưa vào tái chế sử dụng nhằm phục đích phục vụ cho con người như các loại giấy thải, các loại hộp/ chai/vỏ lon… Và cuối cùng là rác vô cơ là những loại rác không thể sử dụng được nữa mà chỉ có thể xử lý bằng cách mang ra các khu chôn lấp rác thải như túi nylon, các loại bao bì bọc thực phẩm…

Đưa trẻ khám phá thiên nhiên

Thay vì ngôi ru rú trong nhà xem TV hay mượn cha mẹ điện thoại, hãy cho trẻ ra thế giới bên ngoài để có cơ hội khám phá và yêu thiên nhiên nhiều hơn. Có rất nhiều lớp học ngoại khóa giúp trẻ sống xanh hay gia đình thỉnh thoảng có thể cùng nhau lên kế hoạch "đi trốn thế giới". Bằng việc thay các địa điểm vui chơi trong nhà thành các địa điểm dã ngoại ngoài trời, các thành viên không chỉ gắn kết với nhau nhiều hơn mà khi được tận mắt chứng kiến cảnh núi non hùng vĩ như nào, sông suối gập ghềnh ra sao sẽ là những điều khiến trẻ yêu thiên nhiên gấp tỷ lần các video dạy trẻ trên mạng.

Khéo tay trồng ít nhất một cây để không gian thêm xanh và chill

Trồng cây tưởng chừng chỉ là thú vui vô nghĩa, nhưng không, nó giúp đem lại lợi ích cho con trẻ nhiều hơn bạn tưởng tượng đấy! Như làm cho căn nhà thêm xanh và chill là một lợi ích "siêu to khổng lồ" có thể thấy luôn.

Cách trồng cây lại cực dễ dàng khi có nhiều loại cây chỉ cần tưới đủ nước là cây đã lớn mạnh chẳng cần ta phải chăm bón gì nhiều rồi. Không cần thiết phải trồng những cây to, phức tạp, trẻ đơn giản chỉ trồng một một bụi hành hay cắm bừa vài cọng xà lách góc bếp cũng đã góp phần vào việc tạo không gian xanh, mát lành. Nhiều hội chợ bán cây con giá rất rẻ, chỉ từ vài chục đến trăm nghìn con trẻ đã có ngay một em cây xinh xắn để trong phòng học. Trẻ cũng có thể cùng bố chăm sóc vườn cây hay tận dụng ngay góc ban công nhỏ để làm tạo khu vườn nhỏ theo đúng ý thích của mình.

Tập thói quen mang theo túi vải

Mỗi ngày, hoạt động chủ yếu của bé là đến trường và đi học với rất nhiều hoạt động có hình bóng "hung thần" túi nylon. Bất kể đi đến đâu, dù vật nhỏ nhất như cậy kẹo, bó rau… người bán hàng cũng bọc bằng túi bóng nhựa. Hay đến sách vở đi học hàng ngày cũng đựng trong những cặp sách nhìn sặc sỡ nhưng làm bằng nhựa không hề thân thiện môi trường tý nào.

Có rất nhiều cửa hàng bán túi vải đang dần tạo nên thương hiệu với chất lượng và kiểu dáng đạt chuẩn mà giá thành lại không hề đắt đỏ tý nào. Chỉ cần lướt mạng xã hội vài giây, cha mẹ có thể sắm ngay cho con chiếc túi vải, vừa dễ giặt lại còn bắt trend sống xanh!

Chuẩn bị hộp cơm và hạn chế đồ ăn bọc bằng đồ khó phân hủy được

Nhiều con trẻ thường đi học cả ngày và phải ngủ qua trưa trên trường. Nếu có đồ ăn bán trú không sao nhưng nhiều trẻ lại chọn đi ăn hàng quán nơi mỗi loại bánh kẹo lại được bọc trong một túi nylon. Hay trẻ cũng hay hút sữa rồi vứt luôn ống hút nhựa và vỏ sữa mà không phân loại. Điều này khiến con trẻ tự nhiên thành "hung thần" siêu xấu tính với môi trường!



Vậy nên cha mẹ hãy dành chút thời gian chuẩn bị hộp cơm cho con. Có hộp đựng thức ăn cá nhân ngoài chuyện giảm lượng rác thải từ hộp đựng bằng nhựa hoặc xốp mà các cửa hàng thường sử dụng; còn giúp đảm bạo vệ sinh cho bữa ăn của con bạn, kích thích trẻ siêng ăn uống hơn đấy. Nhớ nhắc con hạn chế lân la hàng quán hoặc tập chọn những nơi ăn vặt bán hàng thân thiện với môi trường. Với những đứa trẻ cấp hai hay cấp ba học xa nhà, việc mang hộp cơm sẽ giúp con tránh ăn ngoài và cũng đảm bảo an toàn vệ sinh ăn uống hơn rất nhiều.

Cha mẹ cũng đừng quên dạy trẻ cách xử lý rác thải đúng cách, như với hộp sữa chúng ta nên chú ý mua sữa không có ống hút và hút xong có thể mang ra sấy khô rồi đem đến các điểm tập hợp vỏ sữa để tránh vứt lung tung ra môi trường.

Không có luật lệ nào ở Việt Nam hay trên thế giới yêu cầu mỗi người dân phải sống xanh, chỉ có những điều luật liên quan đến xử phạt hành vi ô nhiễm môi trường. Tất cả đến từ ý thức của bản thân, tự nhận ra rằng sống xanh không phải cho mình mà sống xanh còn cho tất cả mọi người. Nếu cha mẹ không xanh thì con trẻ làm sao xanh nổi? Vậy nên hãy ở bên con và trở thành một người chỉ đường sống xanh nhé các bậc phụ huynh thông thái ơi!

Nhận thấy những sân chơi xanh đang dần mất đi, những lấm bẩn vô tư của gia đình thiếu đi hứng khởi vì ô nhiễm không khí và nắng nóng ngột ngạt, OMO Matic đã quyết định thực hiện chiến dịch trồng cây mang trải nghiệm trở lại. OMO Matic đồng hành với các đối tác như Hội đồng Đội Trung Ương và tổ chức phi chính phủ Xanh Hà Nội mang đến chương trình Phủ Xanh Việt Nam trồng mới 30.000 cây xanh và trao tặng 10 sân chơi cho 10 tỉnh thành Việt Nam và trái tim xanh ngay tại trung tâm thành phố Hà Nội.