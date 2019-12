Kết luận về 65 đoạn video vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Hiệu trưởng nghỉ ốm nên không phải chịu trách nhiệm

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, CQĐT Công an quận Cầu Giấy vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố vụ án bé trai sáu tuổi theo học tại trường Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô.

Trong 3 bị can bị đề nghị truy tố thì Nguyễn Bích Quy (người đưa đón học sinh) và Doãn Quý Phiến (tài xế lái xe đưa đón học sinh) bị đề nghị truy tố tội vô ý làm chết người còn Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp của bé trai tử vong) bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo CQĐT, bà Quy không kiểm tra trên xe còn học sinh hay không mà đã đóng cửa, dẫn tới để quên bé trai, thậm chí còn ghi vào sổ nhật ký xe bus là đủ. Ông Phiến cẩu thả, không kiểm tra lại khoang hành khách, không vệ sinh ô tô sau mỗi lượt hoạt động dẫn tới không phát hiện nạn nhân bên trong.

Hoa trắng và nến được đặt để tưởng niệm bé trai tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô. Ảnh: PV

Trong khi đó, bà Thủy dù phát hiện học sinh của mình vắng nhưng lại không cập nhật kết quả lên phần mềm của nhà trường, cũng không trao đổi với gia đình của cháu. Khi được nhân viên giáo vụ nhắc nhở, bị can này mới cập nhật sĩ số điểm danh lên hệ thống nhưng lại ghi bé trai vắng có lý do.

Đáng chú ý, kết luận điều tra cũng đề cập tới trách nhiệm của lãnh đạo trường Gateway cũng như các nhân viên có liên quan đến vụ án trên. Đây là vấn đề từng được dư luận đặc biệt quan tâm sau cái chết của bé trai, bao gồm: Quy trình đưa đón học sinh, liên lạc trao đổi giữa nhà trường và phụ huynh, kiểm tra chéo giữa các kênh thông tin…

Theo Công an quận Cầu Giấy, trường Tiểu học Quốc tế Gateway do bà Dương Thị Hoài Anh (60 tuổi, trú tại Hà Nội) làm hiệu trưởng, thuộc Công ty CP Diên Hồng do bà Nguyễn Lan Anh (42 tuổi, trú tại Hà Nội) làm giám đốc.

Tháng 8/2018, Công ty Diên Hồng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Giáo dục EDUFIT do bà Trần Thị Huyền (34 tuổi, trú tại Hà Nội) làm giám đốc.

Hiệu trưởng trường tiểu học Gateway là bà Dương Thị Hoài Anh xin nghỉ ốm đúng vào thời điểm xảy ra sự việc nên không phải chịu trách nhiệm.

Quá trình hoạt động, trường Gateway đã xây dựng, ban hành các văn bản triển khai kế hoạch hoạt động; quy định rõ quyền và nghĩa vụ của giáo viên qua từng hợp đồng; tổ chức giảng dạy theo chương trình của Bộ GD&ĐT… Do vậy, không có căn cứ xử lý đối với hai công ty này.

Đối với bà Dương Hoài Anh, cuối tháng 5/2019, bà này có đơn xin nghỉ ốm bắt đầu từ ngày 1/6/2019, nên không phải chịu trách nhiệm về việc bé trai tử vong.

Sau khi bà Hoài Anh nghỉ ốm, HĐQT Trường Gateway đã phân công nhiệm vụ cho bốn người khác. Kết quả điều tra xác định tất cả đều làm hết chức trách, nhiệm vụ của bản thân được giao nên không có căn cứ xử lý.

Tương tự, các nhân viên khác của Trường Gateway như nhân viên giáo vụ, nhân viên giám thị hay trưởng nhóm dịch vụ học sinh cũng được kết luận đã làm hết trách nhiệm của mình.

Không phát hiện cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, video

Theo kết luận điều tra, bé Long tử vong do suy hô hấp tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian không giới hạn, loại trừ nguyên nhân tử vong do tác động ngoại lực.

Chiếc xe 16 chỗ, nơi phát hiện nam sinh tử vong.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định hình ảnh thu tại Trường Gateway.

Theo bản kết luận giám định, 65 tập tin video, 52 tập tin hình ảnh thu thập tại Trường Gateway không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung.

Ngoài ra, hình ảnh thu tại ký túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền cũng không phát hiện dấu vết chỉnh sửa.

Về chi tiết chiếc áo đỏ của cháu Lê Hoàng L. trong balô, quá trình điều tra xác định, khi mở cửa xe, bà Quy phát hiện nam sinh này nằm ngửa dưới sàn, phía sau ghế lái, đầu hướng ra cửa xe. Lúc này, nạn nhân mặc chiếc áo phông màu ghi và quần xanh tím than.

Trong khoang hành khách, cảnh sát thu được đôi dép trẻ em màu đỏ đen được đặt ngay ngắn. Ngoài ra, vị trí này còn có balô bên trong có chiếc áo phông màu đỏ của nạn nhân cùng nhiều vật dụng khác.

Hình ảnh trích xuất từ camera thời điểm đưa cháu L. vào bệnh viện E.

Trong bản kết luận điều tra dài 37 trang, cơ quan điều tra chưa lý giải vì sao lúc rời nhà, nạn nhân mặc áo màu đỏ nhưng khi được phát hiện tử vong lại mặc áo màu ghi.

Về chi tiết quả bóng bay, cơ quan điều tra cho biết: Tại nơi cháu L. ngồi, phía trần xe có quả bóng bay màu vàng do một nữ sinh mang từ sân trường lên xe vào hôm trước.

Một học sinh khác đã lấy quả bóng bay màu vàng trong ô tô để mang về nhà. Sau đó, phụ huynh của em này đã chọc thủng bóng rồi mang đi vứt.