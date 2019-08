Jiyeon bị “nghiệp quật”: Vừa tát lật mặt đồng nghiệp, hôm sau đã bị nam chính bẻ tay chỉ biết đứng khóc

Tiếp nối diễn biến tập trước, tập 4 Let me hear your song kể tiếp câu chuyện về những thành viên trong dàn nhạc của Nam Joo Wan. Trong tập này, Jang Yoon (Jeong Woo Jin) tiếp tục cuộc hành trình khơi dậy ký ức cho Yi Young (Sejeong). Tuy nhiên, cô nàng gần như chỉ biết né tránh mọi câu hỏi của Jang Yoon đưa ra.

Việc Yi Young nhận được sự quan tâm từ nhạc trưởng Nam Joo Wan khiến không ít người bảy tỏ sự khó chịu và thay phiên nhau tẩy chay cô. Yi Young vì quá đam mê với bộ môn trống đã lần lượt nài nỉ các thành viên trong dàn nhạc nhưng tất cả đều từ chối lời thỉnh cầu này.

Trong một diễn biến khác, Eun Ju bắt đầu chú ý đến Jang Yoon. Với bản tính "chị đại", cô nàng nhanh chóng tìm ra được chỗ ở của anh bạn đồng nghiệp trong dàn nhạc. Bất ngờ thay, nhà của Jang Yoon và Yi Young ở cạnh nhau.

Eun Ju bắt đầu tò mò về sự xuất hiện của Jang Yoon.

Cô nàng tự tìm đến nhà của Jang Yoon và phát hiện anh sống ngay cạnh nhà của Yi Young.

Trong ký ức của Eun Ju, cô đã từng gặp Jang Yoon ở một nơi nào đó. Việc anh chàng bất ngờ xuất hiện và tìm mọi cách tiếp cận Yi Young cũng như nhạc trưởng Nam Joo Wan khiến cô nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án giết người năm xưa, làm Yi Young mất trí nhớ. Trước sự tò mò của Eun Ju cùng với lời đe dọa sẽ tiết lộ chuyện này với mọi người, Jang Yoon thẳng thừng cảnh cáo: "Nếu nói được thì làm đi. Cô thật sự làm được sao?".

Jang Yoon thẳng thừng "bẻ tay" của Eun Ju nếu còn nhiều chuyện.

Let me hear your song: Eun Ju (Jiyeon) nghi ngờ về thân phận thật sự của Yang Joon. (Vietsub: Dongphim.net).

Liệu thân phận thật sự của Jang Yoon là gì? Eun Ju sau màn cảnh cáo vẫn tiếp tục điều tra Jang Yoon hay sẽ từ bỏ? Đừng bỏ lỡ những tập tiếp theo của Let me hear your song hiện đang được phát sóng trên đài KBS2.