Thêm bằng chứng cho thấy Jiyeon (T-ARA) quả là "cô gái vàng trong làng đánh đồng nghiệp"

Tối 12/8, bộ phim Let me hear your song lên sóng tập 3. Phần lớn tập phim này xoay quanh câu chuyện Hong Yi Young (Sejeong), vì không cảm âm tốt được nhịp trống nên chỉ ngay ngày đầu tiên đi làm, cô nàng đã bị mất việc. Điều bất ngờ là Ha Eun Ju (Jiyeon) đã giới thiệu Yi Young đến học nhạc trưởng Moon Hae Hyung (Kim Sang Gyun). Theo như được tiết lộ, trước khi Yi Young bị mất trí nhớ thì Ha Eun Ju chính là bạn của cô.

Trong tập này, cô nàng Ha Eun Ju (Jiyeon) tiếp tục "cứu" cả bộ phim bởi màn giật tóc nữ đồng nghiệp. Còn nhớ ở tập trước, nhiều khán giả phải trầm trồ bởi độ "bạo" của Jiyeon khi tát lật mặt, đồng thời bẻ tay cô bạn cùng lớp nhạc. Vì lý do này mà Ha Eun Ju đã bị mời đến sở cảnh sát để tường trình vụ việc trước cáo buộc của cô bạn đồng nghiệp kia.

Let me hear your song: Ha Eun Ju (Jiyeon) tiếp tục dằn mặt đồng nghiệp. (Nguồn Dongphim.net).

Vừa đến nơi, Eun Ju đã bị đồng nghiệp yêu cầu phải quỳ xuống xin lỗi, đồng thời chỉ trích cô là một "con điếm", quyến rũ rất nhiều đàn ông mới có thể mua được cây đàn Guadagnini đắt giá. Nghe vậy, Eun Ju vô cùng giận dữ, cô thẳng tay giật thật mạnh tóc của cô nàng đồng nghiệp kia trước mặt rất nhiều cảnh sát, cùng với đó là màn đáp trả cực gắt: "Tôi nhận được từ bố của cô đấy. Tôi thấy thương mẹ cô quá". Trước khi bỏ ra về, Eun Ju còn thách thức phía cảnh sát: "Cứ truy tố tôi đi nhé".

Đã tới sở cảnh sát nhưng Eun Ju vẫn thể hiện sự dữ dằn, đòi bẻ tay cô bạn đồng nghiệp.

Hết bị tát, lần này nữ đồng nghiệp bị Eun Ju (Jiyeon) giật tóc.

Nhiều khán giả nhận xét, sau 5 năm "ở ẩn" vai diễn Eun Ju trong Let me hear your song sinh ra là dành riêng cho Jiyeon (T-ARA).

Khán giả đánh gia cao màn thể hiện của Jiyeon trong phim.

Được biết, tập phim phát sóng tối 12/8 đạt rating 2,7% trên đài KBS2 xếp thứ 2 chỉ sau bộ phim Welcome 2 life của đài MBC.