Hủy hôn với con trai NS Hương Dung chưa lâu, nữ giảng viên xinh đẹp đã ngọt ngào kỷ niệm 6 tháng yêu cùng tình mới

Âu Hà My là nữ giảng viên xinh đẹp được nhiều người biết đến. Cô từng hẹn hò với sao nhí "Đội đặc nhiệm nhà C21" Duy Alex - con trai nghệ sĩ Hương Dung. Những tưởng cả hai sẽ có một cái kết viên mãn khi đã làm lễ dạm ngõ, đi thử váy cưới, tuy nhiên không lâu sau lại đường ai nấy đi không rõ lý do.

4 tháng sau hủy hôn, nữ giảng viên hotgirl đã tìm được hạnh phúc mới. Bạn trai của cô là Trọng Hưng, được mệnh danh là hotboy trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Âu Hà My và Hà Duy từng có tình yêu đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi còn làm lễ dạm ngõ, đi thử váy cưới nhưng sau cùng vẫn chia tay không rõ lý do.

Mới đây, Âu Hà My chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trong dịp kỷ niệm 6 tháng yêu với bạn trai mới. Cô nhắn nhủ những lời đầy yêu thương và ngọt ngào tới Trọng Hưng: "Kỉ niệm tròn nửa năm yêu nhau. Người ta nói chỉ có lúc mới yêu mới vui, mới hạnh phúc, mà anh thì ngược lại. Mỗi một ngày trôi qua lại yêu em nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, độ chiều chuộng lại càng cứ tăng dần lên.



Đàn ông thì nên làm nhiều hơn những lời đường mật, mà anh nhà thì lại được cả 2. 6 tháng với bao kỉ niệm, bao khoảnh khắc ý nghĩa bên nhau, mặc ai nói gì, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc là được. Cám ơn anh luôn bên em, bảo vệ em, yêu thương em, bù đắp cho em thật nhiều, chiều quá nhiều lúc nhõng nhẽo và hơi hư. Sắp có với nhau những dự định thật tuyệt vời, cùng nhau vun đắp baby nhé".

Không kém cạnh bạn gái, Trọng Hưng cũng gửi gắm tới bạn gái những lời ngọt ngào không kém, gọi cô là vợ đầy yêu thương: "Bên cạnh em là anh. 6 tháng đã qua và chúng ta bên nhau vượt qua bao khó khăn bao chuyện buồn vui sướng khổ. Nhiều lúc chúng ta giận dỗi nhau cũng chỉ vì chúng ta ích kỷ và yêu nhau quá mà thôi vợ nhỉ. Nếu có ai nói tình yêu và hạnh phúc là đích đến thì họ nhầm to rồi!

Vì chồng biết cả vợ và chồng đều hiểu rằng hạnh phúc là một hành trình mà ở nơi đó luôn có sự nỗ lực của cả 2 vợ chồng mình, phải không vợ tôi? Ngày này cũng đánh một dấu mốc quan trọng đó là tình cảm của chúng mình ngày một nhiều và ngày càng thấu hiểu nhau hơn!

Con người mà, không ai hoàn hảo cả nhưng chồng tin rằng nếu chúng ta yêu nhau thật sự, Chúng ta sẽ thông cảm và hiểu được cho nhau, bao dung và cũng phải nói về nhẫn nhịn tùy trường hợp nữa vợ nhỉ. Chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng mình. Love you so much bea".

Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi công khai thể hiện tình yêu trên MXH. Được biết, người yêu của Hà My vốn tâm lý và lãng mạn, do đó vô số lần anh khiến ai cũng xuýt xoa ghen tị với nữ giảng viên. Vào các dịp lễ lớn nhỏ, ngày kỷ niệm, hotboy trường Sân khấu - Điện ảnh thường đưa bạn gái đi ăn tối ở những nơi lãng mạn, kèm theo đó là bó hoa tươi thắm hoặc quà cáp hàng hiệu đắt đỏ.

Hà My cũng bật mí, Trọng Hưng là anh chàng vừa nói hay, vừa hành động giỏi, vậy nên yêu nhau 6 tháng cô vẫn cảm giác như ngày đầu mới yêu. Với độ ngọt ngào như thế này, nhiều người hy vọng cặp đôi sẽ sớm có một đám cưới trong tương lai gần.