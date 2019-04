Hủy hôn với con trai NS Hương Dung, nữ giảng viên xinh đẹp úp mở chuyện đám cưới với người mới, nhìn chú rể ai cũng bất ngờ

Mới đây trên trang cá nhân, nữ giảng viên Đại học từng gây sốt cộng đồng mạng Âu Hà My, cũng là người từng làm lễ dạm ngõ với Hà Duy - con trai của NS Hương Dung bất ngờ khoe ảnh cưới cùng bạn trai mới. Cô xúc động viết: "Là phim, hay là thật?". Đáp lại, bạn trai của Âu Hà My cũng chia sẻ một bức hình vô cùng xinh đẹp của cô và viết lời ngọt ngào: "Công chúa ngủ trong tim anh đây mà".

55602702_1221653111331643_1955909852987392000_o 55560515_2248676105178999_1518062633222144000_n Hà My khoe ảnh cưới cùng bạn trai mới.

Dưới phần bình luận, Hà My đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc của bạn bè và cư dân mạng. Ai nấy đều dành lời khen cho nhan sắc xinh đẹp của cô đồng thời nhận xét cô dâu chú rể rất đẹp đôi. Tuy nhiên, trước những câu hỏi có thật sự làm đám cưới hay không? Hà My chỉ trả lời úp mở chứ chưa khẳng định chuyện cô sẽ lên xe hoa.

Trước đó, Âu Hà My từng gây sốt cộng đồng mạng khi vì quá xinh đẹp khi đi coi thi Đại học. Sau đó, Hà My được chú ý hơn khi hẹn hò với Hà Duy. Chuyện tình lãng mạn của Hà Duy và Hà My đáng lẽ đã có cái kết viên mãn bằng một đám cưới hoành tráng. Hai gia đình đã làm lễ dạm ngõ, cặp đôi cũng đi thử váy cưới nhưng sau đó lại đột ngột chia tay mà không rõ lý do.

sil1538382493 ha-duy-1-ea2ee40d Hà My và Hà Duy từng đi thử váy cưới nhưng lại bất ngờ chia tay.

Sau mối tình với Hà Duy, Hà My công khai yêu bạn trai mới là Trọng Hưng. Trọng Hưng sở hữu vẻ ngoài rất điển trai, phong độ cùng gu thời trang lịch lãm. Anh từng là hot boy của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Hiện tại, bạn trai mới của Hà My đang làm kinh doanh về lĩnh vực truyền thông.