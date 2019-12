Hướng dẫn làm bài thi lầy lội kiểu "khóc cũng được nhưng khóc bé thôi", một trường Đại học ở Hà Nội lập tức chiếm sóng MXH

Những ngày gần đây, với hội còn cắp sách tới trường thì chuyện thi cử là chủ đề chiếm sóng trong mọi cuộc giao tiếp. Bên cạnh áp lực bài vở, không ít các câu chuyện hài hước trong phòng thi, đề thi, giám thị coi thi đã được chia sẻ lên MXH khiến ai nấy phì cười.

Mới đây, đề thi môn Analysis of Algorithms (Phân tích thuật toán) của Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội được đăng tải lên 1 fanpage lập tức gây xôn xao.

Không bàn tới độ khó dễ vì những kiến thức này thuộc về chuyên ngành dành riêng cho các sinh viên của trường Đại học Công nghệ. Tuy nhiên, điều mà ai nấy sửng sốt chính là những lời nhắn nhủ hết sức lầy lội của thầy cô.

Cụ thể, ở ngay phần đầu của đề thi cuối kỳ này, giảng viên đã cẩn thận ghi hướng dẫn cho sinh viên: "Crying is allowed but please do so quietly. Do not wipe tears on exam paper (tạm dịch: Khóc cũng được nhưng nhỏ tiếng thôi. Không được lau nước mắt bằng giấy thi).

(Ảnh minh họa)

Không rõ những sinh viên phải trải qua đề thi với lời nhắn bạo như thế sẽ có cảm xúc thế nào, nhưng dân mạng thì cười không ngớt bình luận:

- Hôm nọ mình khóc, giám thị đánh dấu bài. Bảo là có dấu hiệu của gian lận.

- Được phép ngoáy mũi bằng tay nhé!

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật toán. Ai học IT sẽ biết nó còn khó hiểu và kinh hoàng tới thế nào. Không kém gì triết.

- Thà đổ mồ hôi nhỏ trên trang sách, còn hơn để nước mắt rơi trên bài thi.

- Trường tâm lý nha, cho khóc luôn. Nhưng không cho lau vô giấy thi thì lau vô áo sao?

- Giọt nước mắt rơi trên bài thi phiên bản đời thực đây rồi.

- Nước mắt em lau bằng đề thi mới.

- Thầy cô tâm lý đó, đọc đề này xong không khóc mới lạ, nên các em "hãy khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng".

Bên cạnh đó, một số sinh viên của Đại Học Quốc Gia Hà Nội còn chia sẻ thêm về những kỳ thi tại đây:

- Đẳng cấp của ĐHQG Hà Nội là biết trước đề thì vẫn không biết làm.

- Ui chao, hệ chất lượng cao của Đại học Công nghệ đây mà.

Hiện tại thì đề thi này vẫn đang thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng.