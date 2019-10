Lại thêm 1 cách đặt mã đề thể hiện "skill tuyệt đỉnh" của thầy cô, dân tình méo mặt kể khổ những pha không đặt còn đáng sợ hơn

Trên MXH nhiều lần xuất hiện rất những đề thi với mã đề chẳng giống thông thường khiến hội học trò méo mặt. Lúc thì thầy cô chơi theo trend "Sa chào cô chú đi con", lúc lại đánh lừa bằng những dấu chấm nhỏ xíu xiu ai không tinh mắt coi như dính đòn ngay!

Nhưng có một sự thật là, học sinh càng kêu trời kêu đất vì những mã đề thi bá đạo ấy thì "skill" đặt mã đề của thầy cô lại càng thêm 1 tầm cao mới, nghĩ ra đủ các tuyệt chiêu quyết không để lũ nhất quỷ nhì ma tung hoành quá đà.

Mới đây, trong group chuyên bàn chuyện trường lớp, lại thêm 1 mã đề theo kiểu đánh lừa của trường THPT Nhã Nam - Bắc Giang thu hút được đông đảo sự quan tâm.

Được biết, đây là đề kiểm tra môn GDQP&AN lớp 12 theo dạng bài trắc nghiệm. Nếu không đặt 2 tờ đề thi cạnh nhau và so thì có lẽ chẳng ai nhận ra số "12" trong tờ đề lại khác nhau, 1 bên in đậm, 1 bên in thường. Mà đặt 2 đề cạnh nhau để so đương nhiên là điều hơi bị khó trong phòng thi rồi!

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh này đã thu hút tới 37k lượt like và hàng ngàn bình luận. Rất nhiều thành viên trong group còn đang độ tuổi cắp sách tới trường không đừng được kêu trời kêu đất:

- That's cú lừa!

- Tác hại của việc để thầy giáo nhìn thấy quá nhiều skill ra đề trong group mình đó. Thầy ở cái tầm nào đây?

- Lúc đầu nhìn cái ảnh còn không hiểu nhưng sau khi đọc caption mới vỡ lẽ.

- Kiểu này kiểm tra xong vẫn không biết mình đề nào.

- Gắt quá thầy ơi!

- Kiểu này lại không ít cậu Vàng toang đấy ông giáo ạ!

Bên cạnh đó, không ít người vào tiện miệng kể về sự bá đạo của thầy cô mình ở khoản đặt mã đề. Và sau 1 hồi kể lể, dân mạng nhận ra thầy cô đặt mã đề đánh đố đã khó, không đặt mã đề mà âm thầm xáo trộn câu hỏi hoặc cho câu hỏi khác nhau mới thật sự đáng sợ!

- Hồi đó cô tui in cái chữ THCS Bình Chuẩn, 1 cái in bình thường, 1 cái in nghiêng. Skill này đã có từ 2016 - 2017

- Đề của bọn tôi 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm sau chữ kiểm tra cơ.

- Để mà nói về độ "độc ác" thì không ai thâm hiểm bằng thầy tui. Thầy ra đề mà y chang nhau không khác 1 ly, chỉ có điều các câu hỏi trong đó nó khác hoàn toàn. Đứa nào bữa đó đi chép thì thôi ăn đủ!

- Đề tui còn không có mã đề, nó giống nhau câu đầu, câu hai khác 1 chữ và còn lại khác nhau hết!

- Đề Lý lớp em còn chả có mã đề, 4 câu trắc nghiệm đầu tiên giống đứa cùng bàn, tới câu 5 khác hoàn toàn. Kiểm tra xong tìm mãi vẫn chưa thấy đứa nào cùng đề ngoại trừ giống đề tự luận thằng bàn cuối.

- Chán thật sự. Thầy toán cho 80 cái đề và không có mã đề!

Tới giờ, chủ đề trên vẫn thu hút sự bàn luận rôm rả của dân mạng. Thế mới thấy, thầy cô cao tay như thế nào trong khoản chống gian lận thi cử! Hội nhất quỷ nhì ma cứ cảnh giác là vừa nhé, láu cá cỡ nào thì thầy cô cũng có tuyệt chiêu chống lại đó!