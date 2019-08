Hot girl Trâm Anh bỗng lên tiếng xin lỗi mẹ vì mọi chuyện, dân mạng lại có phản ứng bất ngờ

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân của mình, hot girl Trâm Anh đã đăng tải bức ảnh chụp với mẹ kèm theo dòng trạng thái: "Mom. I just want to say I'm sorry for everything" (Tạm dịch: Mẹ. Con chỉ muốn nói xin lỗi mẹ về mọi thứ).

Dòng chia sẻ của Trâm Anh trên trang cá nhân.

Trái với những tấm ảnh trước đây, thay vì diện những bộ đồ khoe thân hình quyến rũ và vóc dáng nuột nà thì lần trở lại này, Trâm Anh diện bộ đồ kín đáo hơn và mái tóc đã được cắt ngắn.



Chỉ một thời gian rất ngắn sau khi được đăng tải, bức ảnh cũng đã nhận về rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Đặc biệt là đa số các ý kiến đều động viên cô nàng chứ không còn những lời bình luận chỉ trích như khoảng thời gian 4 tháng trước:

- Là con gái, ai cũng có nỗi khổ. Và là con gái luôn chịu thiệt thòi hơn rất nhiều. Cố lên chị!

- Mẹ và gia đình em sẽ luôn ủng hộ em. Anh nghĩ chuyện gì cũng qua thôi. Cố lên!

- Mong em luôn mạnh mẽ, hạnh phúc và bản lĩnh hơn sau lần vấp ngã. Dù sao bố mẹ vẫn ở cạnh em!

- Cố gắng lên em. Ai cũng có lúc mắc sai lầm mà.

- Rồi mọi chuyện cũng qua, ai cũng có quá khứ, cố lên chị nhé!

Bình luận động viên của dân mạng dành cho Trâm Anh.

Trước đó, hot girl Trâm Anh từng là một cái tên nhận được sự quan tâm trên MXH sau khi cô tham gia chương trình "Nóng cùng World Cup" và 1 show hẹn hò cùng anh chàng nổi tiếng Pewpew. Tuy nhiên về sau, trái với sự kì vọng của khán giả, cô nàng không có hoạt động nào nổi bật mà lại để lộ nhiều hình ảnh không mấy đẹp mắt và vướng vào scandal.



Trong khoảng 4 tháng vừa qua, hot girl gốc Thanh Hóa gần như biến mất trên MXH. Cả ở Instagram và Facebook, Trâm Anh không hề đăng tải bất kì status hay hình ảnh gì. Dù nhân vật chính không nói rõ tại sao, nhưng dân mạng không ngừng bàn tán nguyên do là từ 1 scandal lộ clip nóng chưa được xác thực. Tại thời điểm đó, nàng hot girl đã nhận về vô số chỉ trích từ dân mạng.