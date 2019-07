Hot girl Trâm Anh xuất hiện sau 3 tháng "ở ẩn" vì ảnh hưởng scandal clip nóng, đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý

Hot girl Trâm Anh từng là một cái tên nhận được sự quan tâm trên MXH sau khi cô tham gia chương trình "Nóng cùng Worl Cup" và 1 show hẹn hò cùng anh chàng nổi tiếng Pewpew. Tuy nhiên, về sau, trái với sự kì vọng của khán giả, cô nàng không có hoạt động nào nổi bật mà lại để lộ hàng loạt hình ảnh không mấy đẹp mắt.

Thế nhưng suốt thời gian vừa qua, cô nàng gốc Thanh Hóa gần như biến mất trên MXH. Cả ở Instagram và Facebook, Trâm Anh không hề đăng tải bất kì status hay hình ảnh gì. Dù nhân vật chính không nói rõ tại sao nhưng dân mạng không khỏi nghi ngờ lý do là từ 1 scandal lộ clip nóng chưa được xác thực. Tại thời điểm đó, nàng hot girl đã nhận về vô số chỉ trích từ dân mạng.

Tuy nhiên, mới đây, trên trang Instagram cá nhân của mình, Trâm Anh đã xuất hiện trở lại với 1 bức ảnh mới.

Hình ảnh mới nhất của Trâm Anh sau 3 tháng "ở ẩn"

Theo đó, cô nàng viết: "Don't hate what you don't understand. Everything happens for a reason" (Tạm dịch: Đừng ghét những gì bạn không hiểu. Điều gì xảy ra cũng có lý do của nó).

Dù bức ảnh được chụp buổi tối và trong tình trạng thiếu sáng nhưng ai cũng nhận ra Trâm Anh đã gầy đi khá nhiều so với thân hình đầy đặn trước kia. Ngay lập tức, động thái này đã nhận về rất nhiều chú ý.

So với trước đây, Trâm Anh có vẻ gầy đi.

Có người tỏ ra khá bất ngờ với sự tái xuất này nhưng cũng không ít bình luận động viên cô nàng. Hiện tại, những người quan tâm đến Trâm Anh đều đang rất những động thái tiếp theo của nàng hot girl.