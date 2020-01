Hơn 140 cháu bị ngộ độc thực phẩm do món ăn sáng nhà trường mua

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm của Viện Kiểm nghiệm thực phẩm Trung ương (Bộ Y tế) cho thấy, nguyên nhân các cháu bị ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn tụ cầu trong nhân bánh cuốn. Món bánh cuốn này do một cơ sở trên địa bàn phường Đông Vệ cung cấp cho nhà trường.

Sau khi có kết luận, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh đã kiến nghị UBND TP Thanh Hóa chỉ đạo UBND phường Đông Vệ xử lý vi phạm hành chính theo phân cấp quản lý đối với cơ sở cung cấp bánh cuốn cho nhà trường vì không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.



Từ ngày 2/1/2020, bếp ăn của Trường Mầm non Vườn Mặt Trời hoạt động trở lại dưới sự giám sát của Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh, hàng ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ xe kiểm nghiệm làm test thực phẩm đầu vào tại trường.

Như tin đã đưa, Trường Mầm non Vườn Mặt Trời hiện có 650 trẻ đang theo học, chia làm 20 nhóm lớp. Khoảng 11 giờ trưa 23/12/2019, Trường Mầm non Vườn Mặt Trời đưa hơn 10 trẻ đến Bệnh viện Nhi cấp cứu với các dấu hiệu buồn nôn, nôn, mệt mỏi nghi do ngộ độc thực phẩm.

Tiếp sau đó, có thêm rất nhiều phụ huynh của trường đưa các trẻ đến khám với các biểu hiện tương tự. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tập trung tiếp nhận và cấp cứu cho các cháu. Đến sáng 25/12, tất cả các cháu đã được xuất viện về nhà.