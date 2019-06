Hội nhân vật phim Việt bị ghét cay ghét đắng nhưng mặn mòi thượng thừa, không thể thiếu được!

Mỗi khi có một bộ phim hot lên sóng giờ vàng, bên cạnh những nhân vật được yêu quý thuộc tầm cỡ "quốc dân" cũng có không ít những người bị ném đá hội đồng vì quá đáng ghét. Dưới đây là những cái tên mà khán giả chỉ nghe thôi đã muốn… đánh, vì diễn vai phản diện quá đạt mà diễn viên cũng bị ghét lây.

Anh em Khải – Liễu trong Về Nhà Đi Con

Bộ đôi anh em Khải (Trọng Hùng) – Liễu (Thủy Tiên) được cộng đồng mạng so sánh với Chaien – Chaiko phiên bản đời thực, ông anh thì rất thích dùng nắm đấm, cô em thì ham ăn và béo ú. Nhưng Chaien, Chaiko còn có những điểm đáng yêu, còn anh em Khải, Liễu thì có vác kính lúp ra soi cả ngày cũng không tìm thấy điểm nào để khen.

Cặp anh em khiến cả nước xua đuổi.

Ở Khải hội tụ tất cả những gì xấu xa nhất của một người đàn ông mà chị em nên tránh càng xa càng tốt, từ cờ bạc, rượu chè, vũ phu, ít học, ghen tuông, bủn xỉn, không một tính xấu nào mà Khải không có. Đã thế Khải lại có phong cách ăn mặc rất dị, đầu tổ quạ, râu ria xồm xoàm không cạo, bộ quần áo mặc suốt từ đầu phim đến giờ chưa thấy thay, trông cứ xấu xấu bẩn bẩn.

Khải chính là nhân vật gây bức xúc nhất cho khán giả trong những tập vừa rồi. Mỗi tập Khải lại cho khán giả thêm một lý do để ghét. Nhiều người cảm thấy bức xúc khi phim ngắn, preview cũng ngắn mà cứ phải nhìn cái mặt Khải. Khán giả ngứa mắt với Khải đến nỗi muốn lập team đánh Khải vì không thể chịu đựng nổi nữa. Vì Trọng Hùng diễn vai này quá đạt nên khán giả thậm chí còn khuyên anh sau khi hết vai hãy cạo râu và đi đâu đó một thời gian.

Cần lắm một lý do để hết ghét Khải.

Trong khi đó cô em gái của Khải đúng chuẩn mực một "bà cô bên chồng" không được một nết gì. Liễu chuyên gia đâm bị thóc, chọc bị gạo, châm dầu vào lửa để vợ chồng Khải bất đồng, cãi cọ. Nếu Khải và Huệ (Thu Quỳnh) có ra toàn ly hôn thì chắc chắn một phần nhờ công lao không nhỏ của cô em này.

Sau "đám cưới quốc dân" của Vũ (Quốc Trường) và Thư (Bảo Thanh) thì khán giả đang chống mắt lên chờ vụ ly hôn được mong đợi nhất. Nhưng nếu Khải với Huệ ly hôn thì sao? Đồng nghĩa với việc Khải hết vai và khán giả không được chứng kiến những màn xung đột đầy kịch tính nữa. Rõ ràng Khải đã gây ấn tượng rất mạnh và buộc người ta phải nhắc đến mình dù với chiều hướng tiêu cực.



Vô phúc mới có cô em chồng thế này.

Theo thông tin chính thức thì Liễu đã chính thức hết vai và hiện Thủy Tiên – diễn viên đóng vai Liễu đã sang Trung Quốc du học. Không biết bao giờ Khải mới nối gót cô em rời khỏi bộ phim và không biết khi ấy bộ phim có còn giữ vững được phong độ như hiện tại. Chúng ta hãy chờ xem.

Hân trong Gạo Nếp Gạo Tẻ

Trước khi biết "quay đầu là bờ" thì Hân (Thúy Ngân) là nhân vật bị khán giả ghét nhất trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Vì được mẹ cưng chiều từ nhỏ nên Hân lớn lên trở thành "má thiên hạ", ích kỷ, đanh đá, quá quắt, không biết điều là những nét tính cách đặc trưng của Hân. Khi đã làm vợ, làm mẹ, Hân vẫn chứng nào tật nấy, nghĩ mình là bà hoàng được cưng như trứng mỏng. Đến khi công việc làm ăn của chồng thua lỗ, Hân lại giở chứng ngoại tình, bỏ bê con cái và nằng nặc đòi ly hôn chồng.

Mặt Hân nhìn thôi đã rất gợi đòn.

Đáng ghét như thế nhưng Hân cũng là nhân vật bị cho "ăn hành" nhiều nhất phim, mỗi lần cô bị tát đều khiến khán giả hả hê, sung sướng. Để những cảnh quay diễn ra chân thật nhất, Thúy Ngân không ngại những cái tát nổ đom đóm mắt từ bạn diễn. Khán giả yêu mến cô bởi diễn xuất rất nhập vai và tinh thần không ngại hy sinh, lăn xả vì vai diễn.

Không ít lần Hân khiến khán giả hả hê vì bị tát lật mặt.

Hân là một trong những nhân vật chính của Gạo Nếp Gạo Tẻ, nếu thiếu cô thì bộ phim không còn trọn vẹn nữa. Với nét cá tính nổi bần bật của mình cùng những màn xung đột, va chạm, nhân vật này góp phần lớn trong việc tạo kịch tính cho bộ phim.

My Sói trong Quỳnh Búp Bê

Trước khi trở thành "người chị quốc dân" trong Về Nhà Đi Con, Thu Quỳnh từng nổi đình nổi đám với vai My Sói trong Quỳnh Búp Bê. Khán giả nổi da gà trước sự ác độc của My Sói và hoàn toàn bị thuyết phục với diễn xuất đỉnh cao của Thu Quỳnh. My Sói là nhân vật có cá tính rất đậm nét, ác bất chấp, ác không cần lý do. Nhân vật My Sói như thể được sinh ra để tôn lên những cái tốt đẹp của nữ chính. Có lẽ vì thế mà biên kịch cố nhồi nhét cho nhân vật này những tính cách xấu xa, độc ác, tàn nhẫn nhất mà không có một lý do thuyết phục. Trớ trêu thay, nhân vật dùng để làm phông nền thì lại nổi bật hơn cả nữ chính, đặt bên cạnh một Quỳnh Búp bê (Phương Oanh) hơi nhạt, My Sói trở thành nhân vật gây ấn tượng nhất phim. Hiếm có bộ phim nào mà vai ác nữ phản diện lại được yêu thích hơn cả nhân vật chính.

My Sói ác cho lắm vào rồi lại bị hành trong Về Nhà Đi Con.

Chính vì diễn My Sói ác quá mà Thu Quỳnh cũng gặp rắc rối ngoài đời khi liên tục phải nhận những bình luận hay tin nhắn xúc phạm, chửi bới. Thậm chí khi đi ăn Thu Quỳnh cũng bị mắng: "Sao hôm qua ác thế em! Ghét quá, ngứa cả mắt". Ấy vậy mà chính cái ác của My lại khiến khán giả nhớ dai, đến nỗi khi Thu Quỳnh diễn xuất trong Về Nhà Đi Con, khán giả vẫn liên tục "gọi hồn" My Sói.

Bà Phương trong Sống Chung Với Mẹ Chồng

Hình tượng bà Phương (NSƯT Lan Hương) trong Sống Chung Với Mẹ Chồng là điển hình của một bà mẹ chồng tai quái, nỗi khiếp sợ của bất kỳ cô con dâu nào. Với lối suy nghĩ khá truyền thống, bà Phương an phận với công việc nội trợ, chăm lo cho gia đình và bao bọc cậu con trai trưởng thành không khác gì một cậu bé.

Nỗi khiếp sợ của mọi cô con dâu.

Khi con trai cưới vợ, vì so sợ vị trí của mình sẽ bị lung lay trước con dâu nên bà Phương ra sức can thiệp vào cuộc sống riêng của con cái một cách thô bạo. Đến chuyện "động phòng" của con trai và con dâu cũng bị bà Phương chỉnh đốn. Bà còn nổi cơn tam bành khi thấy con trai đỡ đần con dâu việc nhà. Bà còn dọa sẽ cưới vợ khác cho con trai nếu con dâu không chịu sinh đẻ. Chính bà Phương đã đẩy cuộc hôn nhân của con đến bên bờ vực và tan vỡ.

Cuối cùng bà Phương nhận cái kết đắng.

Sự tai quái của bà Phương khiến cho các chị em ghét cay ghét đắng. Chính vì thế nhiều khán giả cảm thấy hả hê khi bà Phương gặp quả báo, vớ ngay phải cô con dâu thứ hai cũng tai quái chẳng kém gì mình. Nhưng công bằng mà nói, một bộ phim nói về mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu mà mẹ chồng hiền như bà tiên thì còn gì hấp dẫn nữa. Chính hình tượng bà Phương lại là nhân tố không thể thiếu trong cuộc chiến nồng nặc mùi thuốc súng giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Xem phim thì khán giả có quyền yêu mến và ghét bỏ các nhân vật nhưng tốt nhất hãy để cảm xúc của dừng lại ở phạm vi thưởng thức một bộ phim thôi. Đừng ghét lây diễn viên ngoài đời, tội họ lắm! Họ cũng chỉ đang làm tốt công việc của mình thôi mà. Một bàn tiệc cũng phải có món này món kia mới đủ vị, chính những vai phụ khiến khán giả ngứa mắt lại trở thành gia vị cho những bộ phim thêm hấp dẫn. Màn ảnh Việt cũng vì thế mà có những cuộc đối đầu khiến khán giả ấn tượng. Biết đâu hết phim rồi chúng ta lại nhớ họ lắm đấy!