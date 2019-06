"Hoa hậu đánh ghen" trong "Về nhà đi con": Vợ Thành chỉ đáng thương một phần thôi, tôi cũng từng bị phản bội y như phim!

Với vai Uyên - vợ Thành (Tiến Lộc) trong phim truyền hình Về nhà đi con, Hoa hậu Doanh nhân Hoàng Kim Ngọc gây thích thú cho các chị em bởi sự thông minh, trải nghiệm và gần đây, cô còn gây tranh cãi gay gắt vì màn đánh ghen bị dân mạng đem ra mổ xẻ là văn minh hay đáng ghét.

Liên hệ với Hoàng Kim Ngọc về những chia sẻ trái chiều xoay quanh vai diễn Uyên, nữ diễn viên không ngại bộc bạch nhiều quan điểm thú vị.

Đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho người thứ 3 làm hôn nhân của mình tan vỡ

Cơ duyên nào giúp Hoàng Kim Ngọc nhận được vai Uyên trong phim Về nhà đi con?

Tôi học Sân khấu - Điện ảnh, nhưng đến năm 2013 thì chuyển sang kinh doanh. Vì kinh doanh buôn bán không có thời gian nên tôi đành tạm dừng chuyện diễn xuất. Đến giờ, khi mọi thứ đã ổn rồi, tôi mới đánh tiếng xin các anh em trong VFC xem có vai nào được không, cho tôi đi đóng phim lại với. Thì anh em nghe thế cũng thấy thương, thế là giao ngay vai Uyên trong Về nhà đi con.

Lâu rồi mới được đóng phim lại, tôi vui và hạnh phúc lắm. Dù chỉ là vai nhỏ, đất diễn không nhiều, lại còn ít thoại nhưng tôi chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Ngày nào có cảnh quay là tôi đến sớm chuẩn bị, tôi lo tươm tất mọi thứ và vô cùng thích thú khi được đứng trước máy quay. Mấy hôm nay phim Về nhà đi con gây sốt, vai Uyên của tôi cũng được người xem chú ý, tôi lại càng vui hơn.

Khi phim phát sóng, không ít khán giả chia sẻ rằng cảm thấy Uyên quá đáng thương khi Thành cứ liên tục qua lại với người yêu cũ là Huệ. Chị Hoàng Kim Ngọc có biết đến điều này không?

Thật sự thì vào vai Uyên, tôi cảm thấy bất ngờ lắm, bởi Uyên có nhiều điểm giống tôi ngoài đời thực. Cũng có trải nghiệm, cũng có chút thành công trong công việc, lại còn cá tính nữa. Với Uyên, cô cố gắng nhiều, nhưng chồng cứ hững hờ rồi còn qua lại với người yêu cũ. Cách xử lý của Uyên giống với tính cách ngoài đời thực của tôi. Nghĩa là không đổ lỗi cho người khác mà phải nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhìn nhận thấu đáo, nếu mình mất bình tĩnh rồi nói nặng lời thì chưa chắc hay.

Bản thân chị em phụ nữ chúng ta, khi gặp bất cứ chuyện gì cũng hay đổ lỗi, luôn nghĩ mình là nạn nhân. Chị em sẽ nói rằng tôi chăm chỉ làm ăn, chăm lo cho gia đình rồi dồn hết thời gian cho con, tôi không có thời gian làm đẹp, mua sắm nữa thì bây giờ anh phải yêu thương tôi bù vào. Không phải như thế, có những ông chồng - như chồng tôi ngoài đời chẳng hạn, anh ấy cần nhiều hơn thế. Đó không phải tiền tài vật chất không đâu, anh cần những thói quen, những cử chỉ yêu thương, hoặc là việc ăn uống ấm cúng trong căn bếp.

Rạn nứt đến từ những thứ rất nhỏ, nó không to tát đâu, chỉ là vì chúng ta không để ý thôi. Uyên với Thành vẫn sống chung 1 mái nhà nhưng 2 người mất sự kết nối quá lâu. Vẫn nói chuyện với nhau đấy, nhưng tất cả đã bắt đầu nguội lạnh mà Uyên không hay biết. Cái sự rạn nứt hiện tại cũng một phần do Uyên tích lũy nó quá lâu. Đừng đổ lỗi cho ai khác, đừng bảo rằng tất cả là vì kẻ thứ ba, phải nhìn vào bản thân mình trước đã! Cá nhân tôi thì thấy sự đáng thương của Uyên chỉ có 1 phần, cái nữa là nguyên nhân rạn nứt cũng do cô ấy "góp công" vào đấy.

Ngoài đời thực, chị và Uyên giống và khác nhau như thế nào?

Tôi và Uyên giống nhau ở chỗ đều cá tính và hiểu chuyện. Uyên thích ăn mặc đẹp, đi du lịch, ở trong căn nhà rộng rãi, thì tôi cũng thế thôi. Chỉ có điều ngoài đời thực tôi và ông xã của mình kết nối với nhau nhiều hơn. Chúng tôi không giữ khoảng cách mà luôn chia sẻ, kể cho đối phương nghe những câu chuyện của mình. Hôm nay tôi làm gì, đi những đâu, đã gặp những ai, tôi đều nói cho anh ấy biết. Đó là sự chia sẻ, nó không lớn đâu, nhưng lại tập cho đối phương thói quen.

Tôi và chồng xem nhau như những người bạn, nếu có khúc mắc gì nhất định phải nói ra, cứ giữ trong lòng mãi thì lâu ngày tích tụ và gây nên rạn nứt. Quan điểm sống của tôi cũng thoải mái, vui vẻ. Vợ chồng tôi đã cùng đi với nhau qua rất nhiều chông gai, khó khăn. Từ khi 2 đứa còn tay trắng và nghèo khổ, đến lúc xây dựng sự nghiệp và có chỗ đứng nhất định.

Có một điều tôi cũng thấy khá buồn cười, ấy là xem phim xong mọi người đều gọi tôi bằng cái tên tình địch của Thu Quỳnh. Nhưng điều này đúng, với diễn biến trên phim thì chính là như thế đó.

Tôi có mắt 1 mí, lại không đủ chiều cao, nên hơi ngại khi xưng là Hoa hậu

Có một chi tiết khá thú vị là khán giả tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết thông tin chị Kim Ngọc là Hoa hậu ngoài đời thực. Chị có thể nói thêm về danh hiệu của mình?

Danh hiệu Hoa hậu của tôi là Hoa hậu Doanh nhân chứ không phải Hoa hậu ở các cuộc thi chuyên về sắc đẹp đâu. Tôi cũng chẳng lấy danh hiệu Hoa hậu này ra làm điều hãnh diện, thực sự đấy. Vì tôi thấy mình còn nhiều khuyết điểm, như tôi có đôi mắt 1 mí này, chân lại không được dài. Mặt tôi không phúc hậu, nhìn hơi cá tính. Tóc lại chẳng dài, khó tạo kiểu.

Tôi rất ngại, rất sợ sự phán xét mà khán giả dành cho mình. Kiểu như mọi người sẽ bảo đạt Hoa hậu thì phải như thế nào chứ. Rồi khi soi mói, họ lại nói Hoàng Kim Ngọc cũng không đẹp lắm, chân không dài, tóc lại còn quá ngắn. Tôi cực kỳ sợ sự phán xét này. Lúc mới thi Hoa hậu, bạn bè tôi mới vận động rằng ngoài sắc đẹp, còn thi về trí tuệ nữa. Cuộc thi có sự góp mặt của nhiều chị em là chủ doanh nghiệp ở các nước Châu Á - Thái Bình Dương.

Biết tôi ngại nên người bạn thân mới đăng ký giúp. Khi mọi sự đã rồi, tôi mới tự nhủ thôi đã lỡ đăng ký tham gia thì cũng phải làm cho tới. Vậy là tôi đi thì Hoa hậu và được học hỏi khá nhiều điều hay ho từ các chị em thi cùng mình. Điều khiến tôi tự hào nhất là khoảnh khắc mình xướng lên 2 chữ Việt Nam ở sân khấu. Cảm giác lúc ấy vô cùng hạnh phúc, bản thân mình cũng tự thấy yêu quê hương đất nước nhiều hơn.

Tôi nghĩ với vị trí CEO hiện tại của chị, việc đóng phim sẽ không quá đặt nặng chuyện cát xê. Có đúng không ạ?

Đúng là như vậy, đóng phim ở thời điểm hiện tại không còn là nguồn thu nhập chủ yếu của tôi. Tôi đóng phim vì vẫn còn đam mê với nghề chứ chẳng nặng nhẹ mình được trả bao nhiêu cả. Tôi là người đi lên từ tay trắng, hồi xưa khi còn là sinh viên nghèo khó, tôi chuyên đóng vai quần chúng. Trong túi xách của tôi lúc nào cũng có đủ loại quần áo, đồ dành cho bà nội trợ, đồ nhà quê, rồi thậm chí đồ diêm dúa, đồ dành cho cave cũng có nốt. Kiểu như là ai mà gọi điện thoại: Ngọc ơi anh có cái vai quần chúng này, em có nhận không? Thì lập tức tôi gật đầu liền. Rồi 2 tiếng sau đó tôi có mặt ở địa điểm quay hình. Nếu mình không chuẩn bị sẵn đồ, làm sao tôi nhận được vai?

Rồi có giai đoạn tôi còn đi so từng đồng cát xê với đồng nghiệp. Kiểu là tôi sẽ hỏi: Anh ơi sao em được 300.000 đồng mà cô kia được tới 320.000 đồng. Mình khổ quá ấy, nên phải tính toán từng thứ.



Làm phim rất khắc nghiệt, cát xê rất thấp, vài trăm ngàn đồng cho 1 phân đoạn. Cái phim Sát thủ online tôi quay ròng rã trong 7 - 8 tháng, thế mà cát xê được có 7 triệu. Đi qua những ngày gian khó, ở dưới tận cùng những nỗi niềm thì mới biết trân quý giá trị của sự thành công.

Có nhiều chị em nhắn tin cho tôi bảo rằng làm sao để được thành công, tự chủ về kinh tế bây giờ. Tôi bảo phải mạnh mẽ, tự tin lên, mình nhất định sẽ làm được nếu như suy nghĩ tích cực. Làm đi, cứ có niềm tin thì sẽ làm được.

Trên trang cá nhân của chị có chia sẻ: "Thông minh, xinh đẹp, bản lĩnh chưa chắc tìm được người thủy chung. Nhưng thông minh, xinh đẹp, bản lĩnh thì dẫu phải bước ra khỏi cuộc tình vẫn ngẩng cao đầu để bước". Đây chính là châm ngôn sống của chị? Chị có lời khuyên nào đối với những phụ nữ quá yếu đuối, vì sợ bị tổn thương mà không dám từ bỏ cuộc tình chẳng còn tình yêu không?

Mình giống như 1 quả dứa ấy, bên ngoài xù xì, đầu đội vương miện nhưng bên trong lại rất ngọt ngào. Mình không chắc thông minh, xinh đẹp thì sẽ có được sự thủy chung, như cô Uyên trong Về nhà đi con là 1 ví dụ điển hình ấy. Đâu phải cứ thông minh, xinh đẹp, cá tính, hiểu chuyện thì cuối cùng sẽ được chồng yêu thương.

Nhưng việc đầu tư cho trí tuệ không bao giờ là chuyện sai lầm. Mình đừng là cái người mãi mãi chạy theo người đàn ông không yêu thương mình. Càng yêu bản thân bao nhiêu thì những điều tốt đẹp bạn nhận về sẽ nhiều bấy nhiêu. Phụ nữ thời đại mới rồi, phải độc lập, tự tin thì mới làm chủ được cuộc sống của mình.

Chị có bao giờ điên cuồng, khờ dại vì yêu chưa? Chị xử lý như thế nào khi bị phản bội?



Rồi chứ, tôi từng yêu điên cuồng khờ dại rồi, yêu như kiểu đập đầu vào tường ấy. Nhưng cuối cùng cũng bị phản bội, tôi bị phản bội y như phim luôn. Sự phản bội ấy giống như là ở trong 1 bộ phim luôn, tình tiết cực kỳ gay cấn. Đến giờ tôi tưởng tượng như chuyện tình ấy có thể viết thành tự truyện, vì nó dài ơi là dài. Nhưng dù có bị phản bội đi chăng nữa tôi cũng không mất niềm tin vào đàn ông. Ai mà phản bội tôi thì tôi sẽ không bao giờ tin cái người đấy nữa. Tôi chỉ không tin người đã phản bội, đã lừa mình, còn đối với những người khác, tôi vẫn tin chứ. Tôi là người hơi bị cả tin!

Xin cám ơn chị Hoàng Kim Ngọc vì đã dành thời gian chia sẻ!