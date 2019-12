Hóc xương cá đừng có dại mà dùng thứ này chữa kẻo thiệt thân, hãy dắt túi ngay từng bước sơ cứu dưới đây!

Hóc xương cá có thể khiến nạn nhân bị mất mạng chỉ trong tích tắc

Mới đây, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sĩ mới tiến hành nội soi, gắp thành công chiếc xương cá dài 4cm nằm sau trong thanh quản của người đàn ông 41 tuổi. Theo đó, cách đây 2 tuần, anh Hoàng Văn N. (41 tuổi, trú tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đang ăn cơm thì không may bị hóc xương cá. Có lẽ bởi chủ quan, anh không đến bệnh viện. Thay vào đó, bệnh nhân đi đến bà mo trong bản để chữa trị.

Bà mo đã cho anh N. uống một loại nước lạ và cho biết nước này khiến mảnh xương cá tự tiêu tan. Hàng ngày, anh N. đều đặn dùng "nước thần" của bà mo để chữa bệnh. Tiếc là, tình trạng này không chấm dứt, thậm chí anh còn bị đau đớn hơn đến mất ăn mất ngủ, sụt cân liên tục. Lúc này, bệnh nhân mới được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để thăm khám.

Kết quả chụp X-quang cho thấy, các bác sĩ phát hiện xương cá sắc nhọn dài gần 4cm đâm sâu vào vị trí thành sau hầu thanh quản. Bệnh nhân được bác sĩ chỉ định gây mê nội soi và lấy dị vật ra ngoài.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai), tình trạng khó chịu khi bị hóc xương cá sẽ nhanh chóng trôi qua nếu cơ thể tiêu hóa miếng xương và ngay sau đó bị đào thải ra ngoài bằng đường đại tiện. Cũng có ca, nó sẽ nằm trong ruột, nhưng vài ngày sau có thể sẽ bị bài tiết.

Nhưng chúng ta đừng vội chủ quan, ngay khi mẩu xương đã bị trôi đi, nó vẫn có thể gây ảnh hưởng đến thực quản. Một khi đã được nuốt vào, quá trình di chuyển của xương cá rất khó dự đoán. Hầu hết mọi người đều bị mắc xương cá nhỏ nên 99% trường hợp miếng xương tự tiêu hoặc tự đào thải ra ngoài cơ thể. Tuy nhiên, vẫn có những ca để lại hậu quả nặng nề cho bệnh nhân như đâm thủng động mạch chủ, động mạch chính trong cơ thể. Như trong trường hợp của người đàn ông này chính là ví dụ thực tế cảnh báo mọi người.

Hóc xương cá – Đâu mới là giải pháp chữa hóc đúng đắn?

Chuyên gia gợi ý, trong trường hợp bị hóc xương cá nhẹ, bạn có thể áp dụng những cách sau để xử lý hóc xương cá:

- Cách dễ thực hiện nhất là nuốt vỏ cam. Lấy một miếng vỏ cam nhỏ ngậm trong miệng một lúc, sau đó nuốt miếng vỏ cam này. Xương cá sẽ bị mềm và tan vào nước bọt.

- Còn nếu không có vỏ cam, hãy thay thế bằng một viên vitamin C. Cách này cũng cho hiệu quả tương tự. Trong vài phút, xương sẽ mềm và trôi xuống cổ, không còn tạo cảm giác đau nữa.

- Bạn cũng có thể ngậm một miếng chanh để xương cá mềm ra và tan vào nước bọt.

- Cắn một miếng chuối và không nhai, ngậm trong miệng 2 phút để nước bọt thấm vào chuối sau đó nuốt. Tiếp đó, bạn nên uống nước để loại bỏ xương cá ra khỏi cổ họng.

- Nếu không có chuối, hãy cắn một miếng bánh mì và ngậm trong miệng 2 phút sau đó nuốt luôn mà không nhai và uống nước.

Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng trong trường hợp hóc xương cá nhỏ. Trong trường hợp hóc xương cá nghiêm trọng hơn, bạn nên dừng lại tất cả các hoạt động ăn uống vì có thể khiến dị vật có nguy cơ đâm sâu vào cổ họng gây tổn thương. Hãy đến cơ sở y tế nếu bị hóc xương cá ở mức độ nghiêm trọng. Vì nếu để lâu, dị vật này có gây nhiễm trùng ở cổ họng. Trong một vài trường hợp như trường hợp của nam bệnh nhân bên trên, bệnh nhân phải đến bệnh viện để bác sĩ làm thủ thuật loại bỏ xương cá.

Không vừa cười vừa nói khi ăn giúp bạn phòng tránh hóc dị vật nói chung.

Chuyên gia lưu ý thêm, để an toàn khi ăn cá, mọi người lưu ý:

- Không vừa cười vừa nói khi ăn.

- Gỡ bỏ xương cá ngay trong bát, không cho cả miếng cá vào miệng rồi sử dụng lưỡi và răng gỡ xương.

- Nhai cẩn thận, chậm rãi trong quá trình ăn cá.

- Xé cá thành những miếng nhỏ để bạn có thể cảm nhận hoặc thấy được những mẩu xương nhỏ li ti. Đừng nhai dối và nuốt vội mỗi khi ăn cá.

- Nên ăn cá riêng, tránh trộn lẫn với cơm rồi mới nhai…