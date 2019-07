Hoa hậu Hương Giang khẩu chiến với đàn chị trên ghế nóng The Voice Kids, chưa bao giờ nàng Hậu "dữ dằn" đến thế

Sau khi tập 1 của chương trình truyền hình The Voice Kids 2019 khép lại, đã có 9 thí sinh được chọn vào đội hình của 3 đội. Nút chặn đã sử dụng đối với đội HLV Dương Cầm – Hương Giang trong một tiết mục của "thiên thần nhí" Minh Hằng, khi cô bé sở hữu chất giọng nội lực khiến 6 HLV tranh giành không khoan nhượng.

Ở tập 2 vòng Giấu mặt tuần này, "cuộc chiến" giữa 6 HLV càng gay cấn hơn khi hàng loạt thí sinh tài năng xuất hiện và nút chặn tiếp tục được các đội thi nhau sử dụng. Trong tập này, dù đã cố gắng cải thiện tình hình và thay đổi chiến thuật để "dụ dỗ" thí sinh nhưng đội Hương Giang – Dương Cầm vẫn "ngậm đắng nuốt cay"khi để vụt mất cậu bé Đức Khôi sở hữu chất giọng đầy đầy truyền cảm bằng cách làm mới nhạc Trịnh Công Sơn.

Là thí sinh cuối cùng của tập này, Đức Khôi "ngầm" khẳng định mình hoàn toàn là một thí sinh đáng gờm. Mang đến ca khúc Mưa hồng, cậu bé 13 tuổi đến từ Hà Nội khiến cho cả 2 vị HLV Dương Khắc Linh – Phạm Quỳnh Anh và Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương phải bấm nút quay ghế trong sự phấn khích tột độ. Những tưởng đã bấm nút chặn đối với đội của HLV Dương Cầm – Hương Giang nhưng khi MC Gil Lê thông báo có một "chút lỗi hệ thống" đã khiến đội Hương – Dương "ngả ngửa" vì đội Cầm - Giang đã nhanh tay bấm chặn trước đó.

Đức Khôi.

Nhận xét tiết mục của Đức Khôi, HLV Hương Giang cho biết: "Với bản tính rất nghệ sĩ của con, con cứ làm những cái gì tự nhiên nhất để khán giả nhớ đến, đó là dấu ấn khi bước chân lên sân khấu. Cách mà con chọn ca khúc và làm mới nó, đó là dấu hiệu của một ngôi sao tương lai." Khi được Phạm Quỳnh Anh đặt câu hỏi bên cạnh nhạc Trịnh Công Sơn, Đức Khôi còn yêu thích dòng nhạc nào nữa, cậu bé tiết lộ "thích hát nhạc tiếng Anh hơn" khiến nữ ca sĩ như được "tiếp lửa" để tranh giành bằng được cậu bé tài năng này.

Phạm Quỳnh Anh cho biết: "Nếu con thích dòng nhạc tiếng Anh thì chú Dương Khắc Linh là người làm rất tốt điều đó, từng cộng tác với anh Soobin. Cái màu âm nhạc mà con đang theo đuổi, phong cách rất là tương đồng". Tiếp lời Phạm Quỳnh Anh, Hương Giang không ngại đặt câu hỏi với Đức Khôi: "Con đến với Giọng hát Việt nhí là để chơi hay là thực sự muốn đi theo con đường lâu dài?". Cậu bé rụt rè cho biết bản thân vẫn chưa định hình được con đường sau này, nên rất mong muốn được hiểu rõ hơn về bản thân mình, nhanh chóng Hương Giang liền hứa hẹn sẽ đưa cậu bé đến tất cả các gameshow mà cô tham gia để Đức Khôi được trải nghiệm hơn.

Trên ghế nóng của chương trình, Hương Giang không ngại đáp trả Phạm Quỳnh Anh để giành giật thí sinh. Không còn là Hoa hậu thân thiện, Hương Giang chẳng ngại xông pha chặt chém đàn chị và thể hiện sự "dữ dằn" của mình. Vì thí sinh, Hương Giang bất chấp làm tất cả.

Đứng trước tình huống này, Phạm Quỳnh Anh và Dương Khắc Linh cũng không ngừng "chiêu mộ" Đức Khôi bằng những lời khen có cánh. Nữ ca sĩ còn phát hiện trong lúc thể hiện tiết mục, tay cậu bé liên tục bị "quặc" vì run, chính vì thế Phạm Quỳnh Anh thuyết phục nếu về đội của mình cô sẽ có cách giúp cậu bé khắc phục "điểm yếu" này.

Vì bị đội Cầm – Giang chặn và cũng đã mất đi quyền phá chặn thế nên đội Lưu Thiên Hương và Ali Hoàng Dương không khỏi ngậm ngùi vì "hụt" mất Đức Khôi. Kết quả, dù đã được Cầm – Giang tìm mọi cách để dụ dỗ, nhưng cậu bé vẫn lựa chọn đội Linh – Anh.

Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.

Tập 2 The Voice Kids: Nguyễn Đức Khôi thể hiện ca khúc Mưa hồng.

Trước đó, mở đầu cho đêm thi thứ 2 của vòng giấu mặt là cậu bé Quang Vũ (15 tuổi) đến từ TP. Hồ Chí Minh. Ngay từ đầu tiết mục, cậu bé đã khiến sân khấu bùng nổ bởi ca khúc We are the rising kings khiến 2 đội HLV Lưu Thiên Hương – Ali Hoàng Dương và Phạm Quỳnh Anh – Dương Khắc Linh bấm nút chọn. Dù được nữ ca sĩ Hương Giang đưa ra lời khuyên nên chọn đội Hương – Dương nhưng Quang Vũ vẫn quyết định về với đội của Linh – Anh.

Thí sinh Quang Vũ

Quang Vũ lựa chọn về đội Linh – Anh.

Trong tập này, "thần đồng Bolero nhí" - Khánh An, 13 tuổi đến từ Hà Nội cũng đã góp mặt trong chương tình và thể hiện ca khúc Lớn rồi còn khóc nhè của ca sĩ Trúc Nhân. Ngay khi kết thúc màn trình diễn, nữ ca sĩ Hương Giang liền nhận ra cô bé nổi tiếng trên mạng xã hội. Rất nhanh chóng Khánh Anh liền cho biết mình có rất nhiều các ca khúc đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube và sở trường là hát nhạc bolero. Cô bé không ngần ngại thể hiện một đoạn trong bài hát Đêm mưa nhớ mẹ vô cùng ngọt ngào khiến nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh không khỏi xuýt xoa.



Khánh An.

Khi được Phạm Quỳnh Anh hỏi vì sao không thể hiện thế mạnh Bolero của mình để tham gia vòng giấu mặt, Khánh An tiết lộ muốn thử sức với dòng nhạc khác. Nữ HLV Lưu Thiên Hương cũng không ngần ngại thuyết phục "cô bé triệu view" bằng một đoạn Bolero và kết quả Khánh An đã chọn về với đội Hương – Dương.

Cũng trong tập này, khán giả lẫn các HLV cũng không khỏi "sởn da gà" bởi chất giọng của cô bé Minh Châu 10 tuổi, đến từ Bình Định cùng ca khúc Gánh mẹ.



Minh Châu

Ngay từ câu đầu tiên, cả hai đội Giang – Cầm và Linh – Anh đã nhanh chóng bấm chọn. Mặc dù đã bị "bấm chặn" nhưng Lưu Thiên Hương vẫn không ngần ngại thuyết phục "bản sao Thiện Nhân" bằng việc lấy kinh nghiệm từng là người dựng bài cho quán quân The Voice Kids 2014 – Thiện Nhân.

Không khéo trong việc ăn nói, nhạc sĩ Dương Khắc Linh dụ dỗ cô bé bằng 1 chùm bóng bay đầy màu sắc với lời hứa sẽ giúp cô bé "bay cao". Không chịu thua kém "đàn chị", Hương Giang liền "chơi chiêu" khi cho rằng đội của Dương Khắc Linh – Phạm Quỳnh Anh đang sở hữu một thí sinh có màu giọng như Minh Châu, nữ ca sĩ còn thuyết phục cô bé bằng cách sẽ kêu gọi fan của mình bình chọn trong suốt chặng đường tham gia Giọng hát Việt Nhí 2019.

Trước những lời "chiêu mộ" Minh Châu bất ngờ phá chặn, và lựa chọn Hương – Dương khiến các HLV không khỏi bất ngờ. Trước khi rời sân khấu, cô bé không quên cảm ơn các đội huấn luyện viên vì đã bấm chọn mình.

Đội Hương – Dương sung sướng khi được Minh Châu "phá chặn".

Tiếp nối chương trình, thí sinh Hiểu Minh 11 tuổi đến từ Quảng Ninh thể hiện điệu chèo Đào liễu. Cậu bé tiết lộ, bản thân mê hát chèo từ nhỏ, biết hát được nhạc sẩm, Bolero… Mặc dù được HLV Dương Khắc Linh khuyên về với đội của Cầm – Giang và nữ ca sĩ cũng thuyết phục Hiểu Minh về đội của mình khi cho biết từng có kinh nghiệm từ hát sẩm ở chương trình The Remix. Tuy nhiên cậu bé vẫn lựa chọn đội của Hương – Dương.

Hiểu Minh

Đội Lưu Thiên Hương – Ali Hoàng Dương tiếp tục "chiêu mộ" được thí sinh Nhã Thy đến từ Bình Dương với ca khúc Bà Tôi của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Chỉ với ngay câu đầu tiên, Ali Hoàng Dương đã bấm nút chọn cô bé, và thật may cả hai đội Linh – Anh và Cầm – Giang đều không quay lại để tranh giành thí sinh tài năng này.

Nhã Thy

Để chiêu dụ được thí sinh, các đội đều vận dụng hết "công sức" của mình. Cụ thể, thí sinh Lê Minh Ngọc đến từ Hà Nội thể hiện ca khúc Uống trà và được cả ba đội bấm chọn. Để thuyết phục cô bé, cả Hương Giang và Ali Hoàng Dương đã chiêu dụ Minh Ngọc bằng việc hứa sẽ mua tặng cô bé một chiếc ti vi và cuối cùng cô bé đã về với đội của HLV Lưu Thiên Hương – Ali Hoàng Dương.

Minh Ngọc

Tiếp nối chương trình là sự trở lại của Chấn Quốc. Năm 2018, Chấn Quốc không thể vượt qua vòng casting, khi ấy HLV Lưu Thiên Hương từng nhận xét cột hơi lên chưa vững. Năm nay, Chấn Quốc quay lại "phục thù" với ca khúc "Chảy đi sông ơi" và được 2 đội Cầm – Giang và Linh – Anh bấm chọn. HLV Lưu Thiên Hương nhanh chóng nhận ra cậu bé và đánh giá giọng hát đã có thể đạt được 8,5 – 9 điểm. Kết quả, Chấn Quốc đã lựa chọn đội Hương Giang – Dương Cầm.

Chấn Quốc

Không được may mắn như các thí sinh khác, cô bé Duyên Khuê đến từ Hậu Giang thể hiện ca khúc Huế tình yêu của tôi. Dù đã cố gắng thể hiện phần dự thi của mình nhưng theo HLV Dương Khắc Linh nhận xét thì cô bé "luyến chưa tới" và hẹn Duyên Khuê ở mùa sau.

Duyên Khuê.

Ngoài ra, thí sinh Tố Uyên 14 tuổi đến từ TP. Hồ Chí Minh cũng đã chinh phục đội Dương Cầm – Lưu Hương Giang khi thể ca khúc Me của Taylor Swift. Hương Giang cho rằng, cô bé không có chất giọng nội lực nhưng xử lý ca khúc rất thông minh đó là lý do mà cô bấm nút chọn.

Tố Uyên.

Đón xem, tập 3 của Giọng hát Việt nhí sẽ tiếp tục lên sóng vào tối 3/8 trên kênh VTV3.