Phạm Quỳnh Anh cảm ơn con gái đầu khiến dân mạng tan chảy, các bậc phụ huynh lại xúc động vì bài học phía sau

"Trên đường về nhà:



- Chị Hai!

- Dạ!

- Mẹ cảm ơn chị Hai!

- Sao mẹ ạ?

- Mẹ cảm ơn con vì đã nhường nhịn em An...

- Nhường nhịn là sao cơ mẹ?

- Con đã chia sẻ với em, đã dần biết im lặng những lúc em giành đồ chơi, biết nghe theo lời giải thích của mẹ. Những lúc như thế con cảm thấy sao?

- Những lúc vậy con thấy buồn ạ...

- Em còn nhỏ lắm chưa biết thế nào là đúng và sai, mình sẽ từ từ chỉ cho em nha. Ok không?

- Dạ mẹ, nhưng mai con muốn đi làm với mẹ.

- Được, mai chị Hai đi làm với mẹ.

Trẻ con mau quên, cảm xúc rất đơn giản chỉ cần vui lòng là sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ. Vì thế mà đôi khi chúng ta quên đi mất hai tiếng: "Cảm ơn" dành cho những đứa nhỏ của mình.

Kể từ khi có em An, rất nhiều lần chị Hai khóc. Chị Hai cũng muốn được nũng nịu, muốn được chiều chuộng, lúc trước từng là duy nhất, giờ phải chia sẻ với em An mọi thứ trên đời. Mà cái bà Lúa thì trình độ gây sự ngày càng cao, bà ý mà nói A cả nhà không ai dám nói B. Tỉ lệ chành chọe tăng theo cấp số nhân, đồ chơi là của chị Hai nhưng vẫn nằng nặc: "Cụa An cơ mà", mặc đồ thừa cũng của chị Hai vẫn cứ tinh tướng cao giọng: "Áo cụa An" khiến đôi khi mẹ cũng cảm thấy bất lực. Mẹ suy nghĩ nhiều về việc cân bằng giữa 2 chị em và mẹ biết chị Hai luôn cố gắng dù đôi lúc tâm trạng con tơi bời nhưng con vẫn im lặng và nhẫn nhịn, đó là lí do mẹ muốn nói lời cảm ơn con.

Chúng ta cần thời gian để cùng nhau dạy dỗ, rèn luyện thái độ cho cô gái đang tưởng rằng mình to nhất nhà ấy. Và bài đầu tiên mà chúng ta phải học cùng nhau đó là sự kiên nhẫn đúng lúc và im lặng đúng lúc.

Mỗi ngày một ít thế thôi nhỉ, mẹ biết chị Hai kiểu gì cũng xem Facebook của mẹ, ngoài việc cám ơn offline mẹ cũng cám ơn online luôn nhé vì mẹ hiểu làm chị Hai chẳng dễ chút nào.

Mẹ yêu Lâm!"