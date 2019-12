Hình ảnh nhà sư cùng bạn gái Cao Dĩ Tường xuất hiện, đích thân đưa thi hài nam tài tử về nhà

Cách đây không lâu, thi hài của Cao Dĩ Tường đã được an toàn đưa về quê hương Đài Loan. Ngay sau đó, người nhà cùng bạn gái Bella đã nhanh chóng có mặt tại địa điểm để đón tài tử họ Cao trở về.

Qua một số hình ảnh chụp được từ xa, Bella đi cùng với những người thân trong gia đình của Cao Dĩ Tường, cô bịt khẩu trang và đeo kính râm kín mít nên không thể thấy rõ gương mặt.

Được biết, thi hài Cao Dĩ Tường sẽ được an táng tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn ở Đài Bắc. Mộ phần Cao Dĩ Tường được đặt gần nơi an nghỉ của nữ danh ca Đặng Lệ Quân và tỷ phú nổi tiếng Đài Loan - Nghiêm Khải Thái. Thời gian diễn ra lễ an táng ở Đài Loan vẫn chưa được công bố.

Bạn gái Bella và người nhà Cao Dĩ Tường ra đón anh về quê hương chiều nay

Thầy sư cũng xuất hiện để thực hiện các nghi lễ

Bella là bạn gái của Cao Dĩ Tường, sinh năm 1997. Có tin đồn cho rằng hai người đã làm lễ đính hôn vào năm 2018 và chuẩn bị kết hôn trong năm nay. Tuy nhiên, sau khi nam diễn viên qua đời, gia đình anh đã phủ nhận tin đồn này.

Một số nguồn tin cho biết, nguyên nhân người nhà Cao Dĩ Tường phủ nhận chuyện kết hôn là vì muốn bảo vệ Bella, sợ nếu chuyện này công khai ầm ĩ trên truyền thông sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của cô.