Xót xa hình ảnh chiếc quan tài lạnh lẽo của Cao Dĩ Tường được di chuyển về quê nhà Đài Loan

Mới đây, một số hình ảnh linh cữu của Cao Dĩ Tường được đưa về quê nhà Đài Loan đã được chia sẻ lên mạng xã hội khiến công chúng một lần nữa xúc động và xót xa cho số phận của nam diễn viên.

Như trang Sina đưa tin cách đây vài ngày, thi hài Cao Dĩ Tường sẽ được an táng tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn ở Đài Bắc. Mộ phần Cao Dĩ Tường được đặt gần nơi an nghỉ của nữ danh ca Đặng Lệ Quân và tỷ phú nổi tiếng Đài Loan - Nghiêm Khải Thái. Thời gian diễn ra lễ an táng ở Đài Loan vẫn chưa được công bố.

Chiếc xe chở linh cữu Cao Dĩ Tường về Đài Loan

Trước đó, tang lễ của nam diễn viên tài hoa bạc mệnh đã được tổ chức riêng tư theo nguyện vọng của gia đình vào ngày 28/11 tại Ninh Ba. Sau khi rời Ninh Ba, thi thể của Cao Dĩ Tường đã được xử lý chống phân hủy ở Nhà tang lễ Hàng Châu.

Sự ra đi đột ngột của Cao Dĩ Tường đã tạo nên một cơn chấn động với những người hâm mộ Cbiz. Hiện tại, sự phẫn nộ của khán giả đối với đài Chiết Giang - đơn vị sản xuất chương trình mà Cao Dĩ Tường đột tử khi đang ghi hình vẫn vô cùng gay gắt bởi thái độ vô trách nhiệm của đài này.