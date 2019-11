Hình ảnh hiếm hoi trong đám cưới cách đây 7 năm của Tăng Thanh Hà được chính Louis Nguyễn tiết lộ

Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn đều là những người khá kín tiếng, không thường xuyên tiết lộ điều gì về cuộc sống riêng của gia đình. Ngay cả đám cưới được quan tâm bậc nhất showbiz của hai người cũng không có mấy bức ảnh được lọt ra ngoài.

Chính vì vậy mà mới đây, Louis Nguyễn đã gây bất ngờ khi đăng tải khoảnh khắc ôm vợ đầy ngọt ngào trong hôn lễ cách đây 7 năm của hai người.

Ông xã Tăng Thanh Hà viết: "A date to remember 04/11/12. Happy anniversary to the most awesome wife and caring mother. To creating many more experiences together" (Một ngày đáng nhớ 04/11/2012. Chúc mừng kỷ niệm với người vợ tuyệt vời nhất và người mẹ chu đáo. Hãy cùng nhau tạo ra nhiều trải nghiệm hơn nhé).

Ngay sau đó, "ngọc nữ" cũng kỷ niệm ngày chính thức trở thành vợ của Louis Nguyễn bằng những chia sẻ ngọt ngào không kém. Hơn nữa, cô còn đăng hẳn 3 bức ảnh trong đám cưới. Đây là lần đầu tiên công chúng được chiêm ngưỡng Tăng Thanh Hà trong hình ảnh cô dâu.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Giờ này 7 năm trước mình làm cô dâu, bây giờ mình làm vợ và mẹ của 2 đứa trẻ. A day i will always remember 4/11/2012 ".