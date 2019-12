Hết lùm xùm lục đục nội bộ, MOMOLAND lại bị tố đạo nhái bản hit của Miss A

Vào ngày 30/12 tới đây, MOMOLAND sẽ chính thức trở lại sàn đấu Kpop với ca khúc chủ đề có tên Thumbs Up. Đây cũng là màn comeback thứ 2 của girlgroup nhà MLD được phát trong năm 2019 với đội hình 6 thành viên sau khi Yeonwoo và Taeha rời nhóm.

Trước thềm sản phẩm âm nhạc mới chính thức được phát hành, MOMOLAND cũng đã "nhá hàng" một phần giai điệu của ca khúc này đến với người hâm mộ. Cụ thể khi tham gia show Radio Star, cô nàng JooE đã spoil giai điệu cũng như vũ đạo của Thumbs Up. Tuy nhiên nhanh chóng sau đó, khán giả đã phát hiện Thumbs Up có giai điệu rất giống ca khúc Time's Up của nhóm Miss A từng được phát hành vào năm 2012.

Thumbs Up của MOMOLAND rất giống giai điệu ca khúc Time's Up của MissA.

Mặc dù JooE chỉ mới spoil một đoạn nhỏ trong ca khúc mới của nhóm, tuy nhiên không ít cư dân mạng đã chỉ trích MOMOLAND đạo nhái sản phẩm âm nhạc của girlgroup nhà JYP.

"Concept của MOMOLAND hả? Nhóm nữ đạo nhái?", "Chẳng phải giai điệu y hệt à? Sao nhạc của MOMOLAND toàn dính tranh cãi đạo nhạc mỗi lần comeback vậy?", "Đến cái tiêu đề cũng giống", "Remake phải không vậy?", "Quá đà thật sự. Ăn cắp quen tay", "Tôi mê Time's Up lắm các ông ạ, nghe bài mới của MOMOLAND là nhận ra ngay", "Hình như đúng là một bài thật. Đạo đức nghề nghiệp để đâu?" - Netizen Hàn chỉ trích MOMOLAND trước nghi vấn đạo nhái nhạc của Miss A.

Khán giả lên tiếng chỉ trích MOMOLAND khi cho rằng Thumbs Up là sản phẩm âm nhạc đạo nhái.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những ý kiến bênh vực MOMOLAND khi cho rằng nhóm không phải là người sáng tác ca khúc Thumbs Up mà tất cả mọi thứ từ nhạc cho đến vũ đạo đều nằm ở phía công ty chủ quản MLD.

Cư dân mạng lên tiếng bênh vực MOMOLAND.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên MOMOLAND dính phải tố cáo đạo nhái. Trước đó, bản hit I'm So Hot cũng bị cáo buộc "ăn cắp" đoạn beatdrop trong ca khúc Emergency của nhóm nhạc Icona Pop hay siêu hit Bboom Bbom cũng bị nhóm nhạc người Nga - Serebro lên tiếng tố cáo giống hệt ca khúc Mi Mi Mi.

I'm So Hot - MOMOLAND

I'm So Hot (MOMOLAND) bị tố cáo có giai điệu rất giống Emergency của Icona Pop.

Bboom Bboom - MOMOLAND

Bboom Bbom cũng từng bị chính chủ của Mi Mi Mi lên tiếng tố cáo đạo nhái.