Xót xa cảnh Jiyeon (T-ARA) comeback sau 5 năm nhưng bị công ty "ngáng đường" khiến fan bức xúc

Chiều 26/12, Jiyeon (T-ARA) chính thức tái xuất với MV solo thứ 2 trong sự nghiệp có tên Take A Hike. Đây là ca khúc đánh dấu sự trở lại của Jiyeon sau 5 năm kể từ mini album đầu tay Never Ever được phát hành hồi tháng 5/2014.

Trở lại sau khoảng thời gian dài liên tục bị trì hoãn, Take A Hike của Jiyeon nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ cả trong và ngoài nước.

Take A Hike - Jiyeon (T-ARA)

Có thể thấy Jiyeon đã rất đầu tư và tâm huyết cho sản phẩm âm nhạc lần này. Về mặt hình ảnh, concept, vẫn là nét quyến rũ, tinh tế thường thấy trong các phầm âm nhạc nhưng Jiyeon trong Take A Hike còn có thêm sự cá tính, sang chảnh với kiểu trang điểm cực Tây. Đặc biệt, thần thái luôn là điều được Jiyeon thể hiện tuyệt vời, cuốn hút fan trong lần trở lại này.

Thần thái được Jiyeon thể hiện rất tuyệt vời trong MV Take A Hike.

Với sự đầu tư bài bản trong lần trở lại này, lẽ ra người hâm mộ sẽ rất vui mừng vì được gặp Jiyeon thường xuyên trên các sân khấu âm nhạc. Thế nhưng ngay trong ngày tung ra sản phẩm âm nhạc mới, Jiyeon bất ngờ thông báo trên livestream rằng Take A Hike sẽ không được quảng bá đúng như kế hoạch, dù bản thân cô đã cố gắng chuẩn bị cho album này từ đầu đến cuối.

Ngoài ra, mini album cũng chỉ được công ty chủ quản Longzhen phát hành đúng 2 nghìn bản trên toàn cầu khiến người hâm mộ vô cùng bức xúc vì cách làm việc tắc trách.



Người hâm mộ bức xúc vì Longzhen không cho Jiyeon quảng bá Take A Hike theo như kế hoạch.

Longzhen là công tỷ chủ quản có trụ sở tại Trung Quốc và Jiyeon là nghệ sĩ Kpop duy nhất mà công ty này đang sở hữu. Longzhen từng là đối tác chiến lược của T-ARA khi girlgroup này bắt đầu tấn công thị trường Đại Lục vào năm 2014. Dù chỉ bắt tay một thời gian ngắn nhưng sự góp sức của công ty này trong việc phát triển T-ARA tại Trung Quốc luôn được đánh giá cao.

Thế nhưng, ngay từ khi T-ARA kết thúc hợp đồng với MBK tại Hàn Quốc và Longzhen chiêu mộ được Jiyeon thì công ty nay lại không làm bất kỳ điều gì cho Jiyeon để phát triển sự nghiệp. Thậm chí, màn comeback Take A Hike cũng không được công ty này giới thiệu trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

Jiyeon và T-ARA từng được Longzhen "đỡ đầu" vào thời điểm nhóm tấn công thị trường Trung Quốc...