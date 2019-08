Hết khóc lóc vì đau đớn, Phương Oanh lại vỡ òa đòi bỏ cuộc do sợ chết đuối

Tập 4 của chương trình truyền hình Mỹ nhân hành động vừa lên sóng cùng với sự góp mặt của các cô gái Phương Oanh, Trương Quỳnh Anh, Ngọc Thanh Tâm, DJ Oxy, Jang Mi, Phương Anh Đào.

Các cô gái trước khi bước vào thử thách.

Sang đến tập 4, các đội được di chuyển từ Trung Đoàn Cảnh sát Cơ Động Đông Nam Bộ sang đơn vị mới là Trung tâm Huấn luyện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Đồng Nai.

Thử thách tiếp theo mà các đội chơi phải vượt qua là cứu nạn cứu hộ dưới nước. Ở mỗi đội chơi, đồng đội nam phải đóng vai người bị nạn – bị khóa chân và ngâm mình dưới bể bơi sâu và chờ mỹ nhân tới cứu. Người giải cứu có thể bơi hoặc đu dây tới điểm đáp thứ nhất, lấy chùm có 6 chìa khóa và bơi tới phía đồng đội. Chưa dừng lại ở đó, người giải cứu phải liên tục lặn xuống đáy bể bơi, mở cho đúng ổ khóa, xích khóa ở dưới chân của người bị nạn. Cuối cùng, cả hai áp dụng kỹ năng cứu nạn cứu hộ đã học để vào bờ. Đây tiếp tục là một thử thách tính thời gian.

Sau khi chỉ huy và MC chương trình công bố thể lệ, Phương Oanh bất ngờ tái mặt và đề nghị được rút khỏi thử thách giải cứu đồng đội gặp nạn dưới nước. Lý do nữ chính phim Quỳnh búp bê đưa ra là vì gặp vấn đề sức khỏe và từng bị tai nạn dưới nước từ bé. Chính vì thế dù biết bơi nhưng cô vẫn ám ảnh và sợ môi trường nước sâu. Sau khi người chỉ huy trao đổi với BTC và nhận được sự chấp thuận từ tất cả các đội chơi còn lại, đội Phương Oanh được đổi vị trí ngược lại. Đồng chí Cao Hữu Lập sẽ là người giải cứu còn Phương Oanh vào vai người bị nạn.

Phương Oanh liên tục bật khóc.

Để trấn an tinh thần đồng nghiệp, Trương Quỳnh Anh an ủi Phương Oanh rằng do người bị nạn không phải lặn nên nước sẽ không vào mũi. Các cô gái khác cũng động viên thêm Phương Oanh để cô có thể vượt qua ám ảnh tâm lý vì tai nạn trước đây.

Dựa theo kết quả của bài thi trước, Phương Anh Đào và đồng đội tham gia thử thách đầu tiên. Cô lựa chọn đu dây để tới điểm đáp đầu tiên nhằm tiết kiệm thời gian. Nhưng khi rơi xuống, Phương Anh Đào gặp sự cố kính bơi bị lệch và suýt ngạt nước.

Phương Oanh bị ám ảnh bởi sự cố suýt chết đuối trong quá khứ.

Về phía đội Phương Oanh, đồng chí Cao Hữu Lập đu dây, rơi xuống điểm đáp, tìm chìa khóa và cố gắng mở khóa với thời gian nhanh nhất. Dù cố giữ bình tĩnh khi bị khóa chân ở chiếc bục cao, nhưng trong lúc không kiềm chế được nỗi sợ hãi, Phương Oanh đã bật khóc. Khi về đến bờ, cô tâm sự trong nước mắt: "Lúc đứng ở đó, chân của tôi đã bị khóa rồi nên tôi rất sợ. Tôi sợ nếu lỡ trượt chân thì mình sẽ không đạp ra được. Nỗi sợ này là nỗi sợ rất lâu năm rồi của tôi, nỗi sợ bị đuối nước. Tôi đã thử rất nhiều cách, nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể vượt qua được".

Phương Oanh cho biết thêm cô cố gắng vượt qua ám ảnh, tham gia thử thách là vì muốn đồng đội của mình được thể hiện khả năng. Còn về thành tích, cô xin không nhận thành quả này để giữ vững sự công bằng cho tất cả các đội chơi khác.

Một số hình ảnh khác trong chương trình.

Kết quả thời gian các đội đạt được: 1. Đội Oxy: 3m09s; 2. Đội Phương Oanh: 3m11s; 3. Đội Ngọc Thanh Tâm: 3m31s; 4. Đội Trương Quỳnh Anh: 3m52s; 5. Đội Phương Anh Đào: 6m14s; 6. Đội Jang Mi: 7m54s. Vì đội Phương Oanh đã xin rút khỏi bảng xếp hạng thời gian để đảm bảo công bằng cho cuộc thi nên đội cô được xếp cuối trong bảng thành tích cứu nạn cứu hộ dưới nước.