Heo lai khỉ đầu tiên trên thế giới chào đời ở Trung Quốc

Nhóm nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm Tế bào gốc và Sinh học Sinh sản ở Bắc Kinh đã tiêm tế bào khỉ biến đổi gene vào hơn 4.000 phôi heo rồi cấy chúng vào heo nái. Kết quả có 10 con heo con đã được sinh ra, nhưng chỉ có hai trong số đó là heo lai khỉ và chúng mang trong mình một phần các tế bào tim, gan, phổi, tụy, da của khỉ.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết hai chú heo con được sinh ra từ mô tim, gan và da của khỉ đã chết sau một tuần chào đời. Theo Daily Mail, các nhà khoa học cho biết vẫn chưa rõ lý do hai con heo lai chết. Vì tám heo con được cấy còn lại cũng chết nên các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân tử vong có thể là do quá trình thụ tinh trong ống nghiệm, chứ không phải do hiện tượng loạn gene. Bởi lẽ quá trình thụ tinh ở heo hoạt động không tốt như ở người và các động vật khác.

Hai chú heo lai khỉ được sinh ra trong phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh. Ảnh: DAILY MAIL

Nhóm nghiên cứu đang cố gắng tìm một phương pháp thay thế để tạo ra những động vật khỏe mạnh với tỉ lệ tế bào khỉ cao hơn. Nếu phương pháp này thành công, bước tiếp theo sẽ là tạo ra những con heo có một cơ quan bao gồm gần như hoàn toàn là các tế bào linh trưởng.

Nhiều người lên tiếng lo ngại về vấn đề đạo đức như nhà thần kinh học Douglas Munoz tại trường Đại học Queen’s Kingston – Canada. "Các dự án nghiên cứu như thế này thực sự làm tôi lo sợ về mặt đạo đức. Tạo ra một sinh mạng nhưng không biết cách chấm dứt, hoặc dừng hễ có gì không ổn thì thật đáng lo ngại" – nhà nghiên cứu nói.

Dường như hướng nghiên cứu kể trên dường như không có dấu hiệu dừng lại khi một số nhà khoa học Trung Quốc vẫn nghiên cứu tạo ra một loại khỉ mới mang gene não người để nghiên cứu các bệnh như bệnh Alzheimer.

Cách nay 2 năm, nhà khoa học Tây Ban Nha Juan Carlos Izpisua Belmonte từ Viện Nghiên cứu Sinh học ở Salk - Mỹ gây tranh cãi khi tạo ra giống heo lai người. Ông Belmonte tuyên bố ông và nhóm nghiên cứu của mình đã tạo ra các phôi người – khỉ, trong đó các tế bào người được tiêm thêm các phôi khỉ. Phôi thai người - lợn bị ngừng phát triển sau khoảng 28 ngày.

Phôi thai heo chứa tế bào gốc của người lần đầu tiên được tạo ra thành công hồi năm 2017. Ảnh: INDEPENDENT

Những người chỉ trích cảnh báo rằng phát triển khoa học kiểu này sẽ tạo ra những tình huống khó xử "đáng lo ngại" đối với đạo đức của động vật lai người. Bác sĩ Angel Raya, giám đốc Trung tâm Y học Tái sinh Barcelona, nói với tờ báo Tây Ban Nha El Pais: "Điều gì sẽ xảy ra nếu các tế bào gốc thoát ra và hình thành tế bào thần kinh của con người trong não của động vật? Liệu nó có ý thức? Và điều gì xảy ra nếu những tế bào gốc này biến thành các tế bào tinh trùng?"

Theo Mirror, Daily Mail