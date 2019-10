Hé lộ vai trò của 2 Hiệu phó trường đại học Đông Đô vừa bị bắt

Tài liệu ban đầu của báo Người Đưa Tin cho thấy, 2 bị can Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà là những người có liên quan trực tiếp, chỉ đạo nhân viên cấp dưới tổ chức cho học viên chép “hợp thức hóa” các bài thi, để cấp văn bằng 2 ngôn ngữ Anh.

Liên quan đến vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường đại học Đông Đô, quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 25/10/2019, Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng, gồm:

Trần Kim Oanh (SN 1978, chỗ ở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Lê Ngọc Hà (SN 1978, chỗ ở tại huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Cả 2 bị can trên đều là Phó Hiệu trưởng trường đại học Đông Đô và cùng bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

Như vậy, giai đoạn vừa qua, Ban Giám hiệu trường đại học Đông Đô có 6 người thì có tới 3 người đã bị bắt do liên quan đến vụ án này gồm: ông Dương Văn Hòa, Hiệu trưởng (đã bị bắt hồi cuối tháng 7/2019); Trần Kim Oanh, Hiệu phó; Lê Ngọc Hà, Hiệu phó.

Ngoài ra, một nhân vật cũng có vai trò “chủ chốt” trong vụ án này là ông Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục trường đại học Đông Đô. Hiện ông Trần Khắc Hùng đang bị cơ quan công an truy nã.

Theo tài liệu báo Người Đưa Tin có được, xuất phát từ nhu cầu về sử dụng văn bằng, chứng chỉ trong xã hội rất lớn, đặc biệt là nhiều cán bộ, công chức nhà nước muốn có văn bằng 2 ngôn ngữ Anh để hoàn thiện hồ sơ đào tạo sau đại học, thi công chức, nâng ngạch… Chính vì vậy, trường đại học Đông Đô đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo và cấp văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh một cách tràn lan, mặc dù chưa được bộ GD&ĐT cho phép.

Thậm chí, một số lãnh đạo và cán bộ nhà trường còn “liều” đến mức, lập thành đường dây cấp văn bằng 2 ngôn ngữ Anh hệ chính quy mà không cần qua thi tuyển và học tập. Chỉ cần học viên nộp một “đống” tiền là vài tháng sau sẽ được cán bộ nhà trường “phù phép” cấp cho tấm bằng chính quy.

Cụ thể, những người này sẽ được trường tổ chức cho chép toàn bộ các bài thi trong khoảng thời gian từ 1-2 ngày, rồi chờ vài tháng sau sẽ được cấp văn bằng 2 ngôn ngữ Anh hệ chính quy.

Trường đại học Đông Đô (ảnh lớn) và 2 Phó hiệu trưởng vừa bị khởi tố, bắt giam.

Về vai trò của các bị can trong vụ án, tài liệu ban đầu cho thấy, để thực hiện các hành vi phạm pháp nêu trên, ông Trần Khắc Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị) đã chỉ đạo cấp dưới thành lập Viện đào tạo liên tục, trực thuộc trường đại học Đông Đô.

Viện Đào tạo liên tục có tiền thân là khoa Đào tạo liên tục, được thành lập vào cuối năm 2017, thế nhưng chỉ đến tháng 3/2019 thì Viện này bị giải tán.

Trong khoảng thời gian Viện Đào tạo liên tục vẫn còn hoạt động thì chính ông Trần Khắc Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị đại học Đông Đô) đã kiêm luôn chức Viện trưởng Viện đào tạo liên tục.

Còn bà Trần Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng trường đại học Đông Đô khi đó được giao nhiệm vụ kiêm chức Viện phó Viện đào tạo liên tục.

Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của ông Trần Khắc Hùng, vào tháng 9/2018, trường đại học Đông Đô thành lập thêm Viện Đào tạo và phát triển công nghiệp 4.0 (trực thuộc trường).

Người đứng đầu viện Đào tạo và phát triển công nghiệp 4.0 được giao cho bị can Lê Ngọc Hà (Phó hiệu trưởng trường đại học Đông Đô) kiêm nhiệm. Tuy nhiên, cũng chỉ đến tháng 3/2019 thì Viện này cũng giải tán.

Tuy nhiên, trong thời gian các Viện này hoạt động cũng là lúc trường đại học Đông Đô có tình trạng cấp văn bằng 2 ngôn ngữ Anh không qua tuyển sinh, thi cử, học tập. Được biết, chính ông Trần Khắc Hùng là người chỉ đạo các đầu mối thực hiện.

Trong khi đó, 2 bị can Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà là những người chỉ đạo các nhân viên cấp dưới thực hiện việc sắp xếp lịch, phát giấy, phát đáp án cho học viên chép hoàn thiện, hợp thức hóa các bài thi tuyển sinh đầu vào, thi hết môn và các bài thi tốt nghiệp khoảng hơn 20 môn.

Việc chép bài theo kiểu “hợp thức hóa” này, mỗi học viên chỉ cần chép trong một vài ngày, không cần tham gia vào lớp học nào, sau đó khoảng vài tháng là học viên được trường đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 ngôn ngữ Anh hệ chính quy…

Hiệu trưởng trường đại học Đông Đô và các đồng phạm đã bị khởi tố vào thời điểm cuối tháng 7/2019.

Vụ án này khi bị phát giác và cơ quan điều tra bộ Công an lần lượt khởi tố các bị can là lãnh đạo, cán bộ trường đại học Đông Đô đã khiến dư luận bàng hoàng, xôn xao.

Hiện, vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường đại học Đông Đô đang được Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.