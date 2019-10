Nóng: Khởi tố, bắt giam thêm 2 Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô

Trường đại học Đông Đô và các bị can đã bị khởi tố trước đó.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường Đại học Đông Đô.

Theo đó, quá trình điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại trường Đại học Đông Đô, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 25/10/2019, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ Luật hình sự năm 2015 đối với các bị can, gồm:

Trần Kim Oanh, sinh năm 1978; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; chỗ ở: phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô.

Lê Ngọc Hà, sinh năm 1978; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; chỗ ở: xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô.

Cùng ngày, sau khi có Quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Trần Kim Oanh, Lê Ngọc Hà.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.