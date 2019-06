Cặp đôi cổ tích Song - Song ly hôn: Cái kết đoán trước của chàng Xử Nữ - nàng Bọ Cạp với những đặc điểm không thể dung hòa

Cách đây 2 năm, cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã khiến người hâm mộ phát sốt vì một đám cưới cổ tích như trong mơ. Thế nhưng, sáng hôm nay, cặp đôi cổ tích này đã đưa ra tuyên bố ly hôn khiến nhiều người sụp đổ và mất niềm tin vào tình yêu. Mặc dù những tin đồn xung quanh vụ việc đã hé mở từ nhiều tháng trước, nhưng thông tin chính thức này vẫn khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng sốc và thất vọng.

Có nhiều lý do được đưa ra từ cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc. Cư dân mạng thì đoán già đoán non về những vụ ngoại tình, khác biệt tính cách hay do sự bận rộn khiến cả hai không còn thời gian dành cho nhau nữa. Hãy thử lắng nghe Chiêm tinh phân tích vì sao cặp đôi này lại đường ai nấy đi chỉ sau 2 năm gắn bó nhé!

Tính cách cùng hướng nội nhưng thiếu sự sẻ chia

Song Joong Ki và Song Hye Kyo chính là một cặp đôi chàng Xử Nữ - nàng Bọ Cạp điển hình. Xử Nữ là cung Hoàng đạo thuộc nhóm Đất, còn Bọ Cạp lại là cung Hoàng đạo thuộc nhóm Nước. Đất và Nước là hai yếu tố tuy đều cùng hướng nội nhưng lại không hoàn toàn tương thích với nhau.

Xử Nữ và Bọ Cạp thường được coi là những "điệp viên" hoạt động ngầm, cả hai không ai muốn tiết lộ quá nhiều về bản thân, và điều đó có thể khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn để có thể tiến tới một mối quan hệ sâu sắc.

Để đưa ra một thỏa hiệp, chàng Xử Nữ và nàng Bọ Cạp sẽ phải tranh cãi rất nhiều lần với các sự lựa chọn. Điều này diễn ra khá thường xuyên khiến cho nhiều người nhìn vào lại tưởng rằng "yêu nhau lắm thì cắn nhau đau", nhưng thực ra người trong cuộc lại dần dần cảm thấy mệt mỏi với chính mối quan hệ của họ.

Nhu cầu kiểm soát đối phương cao của nàng Bọ Cạp

Trong tình yêu, Xử Nữ luôn muốn các quy tắc của mình được tôn trọng, tuy nhiên Bọ Cạp lại là một người có tính chiếm hữu cảm xúc vô cùng cao. Bởi vậy, một khi niềm tin đã được thiết lập, một mối quan hệ đã được ràng buộc, để duy trì nó, chàng Xử Nữ cần phải tiết lộ đầy đủ và trung thực cảm xúc của mình cho Bọ Cạp. Sự gần gũi sẽ mang đến những sự gợi cảm sâu sắc và ham muốn tình dục mãnh liệt ở nàng Bọ Cạp. Trong trường hợp Song - Song, nàng Song Hye Kyo là người nắm thế chủ động và kiểm soát mối quan hệ giữa hai người.

Bên cạnh đó, với nhược điểm tính cách là người khắt khe, chuyên quyền, cầu toàn, chàng Xử Nữ luôn muốn được kiểm soát mọi chuyện. Trong khi đó nàng Bọ Cạp lại là người lãng mạn, thích mộng mơ và đôi khi sẽ đưa ra những yêu cầu hết sức vô lý. Điều này khiến cho chàng Xử Nữ khó có thể đáp ứng được như ý của nàng Bọ Cạp.

Bên cạnh đó, chàng Xử Nữ lại là người hay soi mói, đôi khi những lời nói của họ mang đầy tính đánh giá, soi xét khiến cho một cô nàng mỏng manh như Bọ Cạp dễ bị tổn thương. Tuy cả hai đều có thể đem lại thành công cho nhau nhưng cách giải quyết của từng người trong từng vấn đề cá nhân lại chính là điểm yếu cho mối quan hệ chung.

Với tính cách của cả hai, nếu thực sự muốn mối quan hệ được bền chặt, bắt buộc cả hai đều phải học cách khi nào thì là lúc thích hợp để đưa ra những lời chỉ trích, đánh giá còn khi nào là thời điểm để hỗ trợ, giúp đỡ và động viên nửa còn lại.

Quá bận rộn với những mục tiêu lớn của cuộc đời

Xử Nữ và Bọ Cạp đều tập trung vào những mục tiêu của mình cho tương lai. Cả hai đều thích duy trì năng suất và hướng tới những mục tiêu cụ thể. Đôi khi, cặp đôi này trông có vẻ giống đồng minh hơn là những người yêu nhau.

Chàng Xử Nữ và nàng Bọ Cạp đều là những người coi trọng sự nghiệp, vật chất và tiền bạc. Với họ, chỉ khi có được cuộc sống đầy đủ, tiện nghi thì họ mới cảm thấy yên lòng. Nhưng với bản chất có phần tham lam, ích kỉ, họ luôn muốn đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp và địa vị của mình. Bởi thế mà thời gian để dành cho những yêu thương không còn nhiều và mối quan hệ giữa chàng - nàng cũng dần phai mờ đi sau những đêm ngày vắng bóng nhau.

Sự ổn định của Đất trái ngược với dòng chảy bất định của Nước

Chàng Xử Nữ Song Joong Ki có được sự nhẫn nại, ổn định, tận tụy nhưng lại thiếu đi sự tưởng tượng. Chàng thường chỉ chạm và cảm nhận mọi việc bằng năm giác quan nên thường có thái độ cứng nhắc, thiển cận về cuộc sống.

Trong khi đó, nàng Bọ Cạp Song Hye Kyo lại là người đại diện cho cảm xúc, khó nắm bắt và giống như một dòng chảy. Nàng cảm nhận bằng tất cả những giác quan có trên người và có một trực giác vô cùng nhạy bén, tinh tế. Bởi vậy, nàng Bọ Cạp thường có lòng cảm thông vô bờ bến cũng như dễ dàng cảm nhận được xúc cảm của người khác.

Bọ Cạp luôn muốn nhận được sự quan tâm, chăm sóc liên tục với những câu nói đầy yêu thương, cử chỉ ngọt ngào. Nhưng Xử Nữ lại không phải là người có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình bằng những lời nói lãng mạn, ấm áp.

Ngược lại, nàng Bọ Cạp lại quá nhạy cảm, đặt quá nhiều cảm xúc cá nhân trong chuyện tình yêu khiến Xử Nữ bối rối và không biết cách xử lý. Những suy nghĩ tiêu cực có thể sẽ dẫn đến những nghi ngờ, trách cứ và mối quan hệ cũng từ đó mà bắt đầu rạn nứt.

Kết

Cặp đôi nàng Bọ Cạp - chàng Xử Nữ thực sự sẽ gặp khá nhiều khó khăn và thách thức trong một mối quan hệ lâu dài, sâu sắc. Mối quan hệ này thường có xu hướng là cả hai sẽ kiểm soát cuộc sống của nhau, hoặc nếu không, những lời chỉ trích liên tục cũng sẽ khiến cả hai cảm thấy có lỗi và đau buồn.