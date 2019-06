Hé lộ hậu trường chụp ảnh cưới hài hước của siêu mẫu Phương Mai cùng chồng Tây gia thế khủng

Mới đây, siêu mẫu Phương Mai đã chia sẻ lên trang cá nhân đoạn video ngắn, ghi lại hậu trường chụp ảnh cưới tại studio của mình cùng ông xã tương lai.

Cô nàng chia sẻ: "Behind the scene... me and my toy" (tạm dịch: Hậu trường... tôi và đồ chơi của tôi).

Hậu trường chụp ảnh cưới của siêu mẫu Phương Mai

Trong video, Phương Mai diện váy cưới trắng muốt cúp ngực, khoe thân hình siêu mẫu của mình còn ông xã diện vest vô cùng bảnh bao.

Điều đáng nói, trong video, ông xã của Phương Mai tỏ ra khá lạ lẫm với chuyện chụp hình nên mọi động tác đều được cô hướng dẫn. Từ góc mặt, cách nhìn và chụp ảnh đều được Phương Mai điều chỉnh.

Hình ảnh "cam chịu" của ông xã Phương Mai khiến cư dân mạng phì cười.

Trước đó, Phương Mai đã hé lộ việc chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai Tây vào ngày 15/6 tới tại Hà Nội. Theo chia sẻ ít ỏi của Phương Mai, ông xã tương lai của cô têm Marcin, sinh năm 1985, mang quốc tịch Ba Lan và cả hai đã có 1 năm yêu trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.