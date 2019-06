Lộ vòng 2 phình to trong đầm bó sát, Phương Mai lên tiếng về tin đồn cưới chạy bầu

Xuất hiện trong show diễn của NTK Đỗ Long, Phương Mai bị soi vòng hai bất thường trong chiếc đầm màu đỏ ôm sát dáng đuôi cá. Dù thân hình vô cùng nóng bỏng nhưng ở nhiều khoảnh khắc, người đẹp bị lộ vòng bụng căng tròn như đang có bầu 3-4 tháng.

Vòng hai lớn như mang bầu 3-4 tháng của Phương Mai.

Ngay sau đó, Top 10 siêu mẫu châu Á công khai chuyện sẽ kết hôn vào ngày 15/6 tới đây, khiến nghi án "cưới chạy bầu" rộ lên.

Tuy nhiên, Phương Mai đã thẳng thắn trả lời truyền thông về nghi án này. Người đẹp khẳng định bụng to là do vấn đề sức khỏe, cô bị đầy hơi, chướng bụng trước giờ lên sân khấu chứ không phải do mang thai.

Phương Mai cũng khẳng định cô gặp phải tình cảnh này không phải lần đầu tiên. Đồng thời giải thích những người tập gym như cô rất dễ rơi vào cảnh tương tự khi ăn uống không đúng khiến bụng bị đầy hơi. Hiện tượng này sẽ mất sau vài tiếng đồng hồ.

Phương Mai đã từng nhiều lần gặp tình cảnh tương tự khi diện đầm bó sát.

Đám cưới của Phương Mai và đại gia tài chính người Ba Lan sẽ tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội.