Hậu tin đồn để lại khối tài sản hơn 2.600 tỷ VNĐ, Angelina Jolie xuất hiện rạng rỡ không ngại thả rông vòng 1

Mới đây, cánh săn ảnh bắt gặp Angelina Jolie tại Los Angeles, khi nữ diễn viên 44 tuổi đang trên đường từ thẩm mỹ viện về nhà. Ngôi sao "Eternals" trông vô cùng rạng rỡ và sang trọng khi diện áo hai dây cùng quần dài tone màu đen. Điểm đáng chú ý là Angelina Jolie không ngại thả rông vòng 1 hờ hững vô cùng quyến rũ.

Angelina Jolie xinh đẹp, quyến rũ và không ngại thả rông vòng 1

Đây là một trong những lần xuất hiện một mình hiếm hoi của Angeline Jolie khi không có 6 người con đi cùng. Hiện, nữ diễn viên 44 tuổi đang trong quá trình quay phim "Who who wish me dead" tại Mexico và chuẩn bị cho quá trình quay "Eternals" của Marvel tại London.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết, mặc dù lịch trình quay phim bận rộn nhưng Angelina Jolie cũng không có ý định rời xa các con quá lâu. Hiện, nữ diễn viên 44 tuổi đã để cho chồng cũ là nam tài tử Brad Pitt chăm sóc các con trong suốt mùa hè này.

Có tìn đồn cho rằng, ngôi sao "Eternals" sẽ để lại khối tài sản khổng lồ cho con trai nuổi Maddox

Trước đó, có tin đồn cho rằng, Angelina Jolie đã quyết định để lại phần tài sản 116 triệu USD cho cậu con trai nuôi Maddox thay vì các con ruột. Tuy nhiên, đến nay quyết định của ngôi sao "Eternals" vẫn là một dấu chấm hỏi lớn với công chúng. Nhiều người cho rằng, những thông tin này hoàn toàn vô căn cứ, bởi lẽ khó mà tin được Angelina Jolie sẽ bỏ mặc 5 người con còn lại (bao gồm 2 con nuôi và 3 con đẻ) để một mình Maddox thừa hưởng khối tài sản khổng lồ.

Nguồn: Hollywood Life