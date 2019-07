Hậu scandal ngoại tình rúng động, Mariah Carey tiết lộ “ngại ngùng” trong chuyện chăn gối

Từ khoảnh khắc đầu tiên khi còn chập chững bước vào nghề cho đến hôm nay là cả một bước đường dài với Mariah Carey. Sự nghiệp ca hát "nở rộ" nhưng những gì người ta để ý đến cô chỉ là loạt scandal tình ái "nhập nhằng". Sau tất cả mọi chuyện, cô chẳng lên tiếng giải thích bất kỳ điều gì mà chỉ để mặc công chúng suy diễn, đồn đoán. Và cuối cùng, trong buổi chụp hình cho tạp chí Cosmopolitan, Mariah đã "trút hết" những lời tâm sự từ đáy lòng và nỗi đau mà cô phải chịu đựng.

Nữ diva bắt đầu với cuộc hôn nhân "thống khổ" năm 18 tuổi trong khoảng thời gian từ 1993 đến 1998: "Như bạn có thể thấy, tấm hình này chụp một cô dâu còn "non trẻ", thật may là bản thân tôi còn đủ tỉnh táo để giữ lại chút "tự tôn" cuối cùng. Thực sự tôi giống như một tù nhân, chẳng có chút quyền tự do nào giống như một con người bình thường cả."

Chồng cũ Mottola cũng tự thừa nhận trong cuốn tự tuyện năm 2013 "Hitmaker: The Man and His Music" rằng mối quan hệ này "sai và không phù hợp".

Khi nhìn vẻ ngoài của Mariah cùng với hàng tá các tin đồn thì hầu hết mọi người đều nghĩ rằng cô phải yêu trên dưới chục người cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng thực tế, nữ diva lại là một người rất "kén chọn", cô chia sẻ : "'Tôi không có nhiều mối tình đến như vậy đâu. Tôi mới chỉ 'thân mật" với đúng năm người trong đời. Tôi là người hay "thẹn thùng"trong chuyện "yêu" và chân thật hơn đa số người trong giới giải trí này."

Mariah cũng chia sẻ thêm về thời ấu thơ "đầy nước mắt" khi vào mỗi dịp Giáng Sinh, anh và chị gái thường tìm đến bất cứ khi nào cô ở với mẹ để gây gổ và phá hỏng mọi thứ.

Sau khi ly hôn với Mottola, cô có mối quan hệ nghiêm túc với ca sĩ Luis Miguel từ năm 1999 đến năm 2001. Từ năm 2008 đến 2016, Mariah kết hôn với Nick Cannon và có cặp song sinh Moroccan và Monroe. Khi họ chia tay, cô đã đính hôn một thời gian ngắn với tỷ phú Úc James Packer, ngay trước khi bắt đầu hẹn hò vũ công Bryan Tanaka. Vào tháng 6, hàng loạt các cáo buộc đã chỉ ra việc Mariah "cắm sừng" vị tỷ phú để "tay trong tay" bên tình mới hiện tại.

Nguồn: Daily Mail