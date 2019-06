Hậu LHP Cannes, Ngọc Trinh chuẩn bị tái xuất trên thảm đỏ của NTK Đỗ Long

Mới đây, Ngọc Trinh vừa có dịp ghé showroom của NTK Đỗ Long để thử trang phục trước thềm show diễn Oceans's Sensation vào tối nay. Nữ diễn viên "Vu Quy đại náo" mặc áo crop top cùng quần jeans rách te tua cực kỳ phá cách.



Ngọc Trinh được NTK Đỗ Long tư vấn hình ảnh và trang phục cho lần xuất hiện này. Cả hai cùng nhau thảo luận nhằm giúp người đẹp có hình ảnh lộng lẫy, phù hợp với chủ đề biển khởi của đêm diễn. Trước đó, Đỗ Long cũng là nhà thiết kế thực hiện bộ váy cho Ngọc Trinh tại LHP Cannes 2019.

Ngọc Trinh khá quan tâm đến thiết kế váy đính pha lê mới nhất của Đỗ Long. Cuối cùng, một thiết kế váy cúp ngực tông trắng, khoe vóc dáng nuột nà được lựa chọn. Chiếc váy tôn lên đường cong của nữ diễn viên.

Khánh Linh The Face cũng là khách mời quan trọng, từng hợp tác với Đỗ Long trong nhiều dự án trước đó. Người đẹp 9x được Đỗ Long chăm chút hình ảnh trong lần tham dự show này. Nhà thiết kế lựa chọn quần ống loe kết hợp với áo ren mỏng, lệch vai nhằm giúp cô tôn lên vẻ cá tính.



Ngoài Ngọc Trinh, Khánh Linh, nhiều hoa hậu, siêu mẫu, ca sĩ, diễn viên... nổi tiếng trong lĩnh vực showbiz hiện nay như Lý Nhã Kỳ, Nhã Phương, Diễm My 9X, Quỳnh Anh Shyn, Sam, Minh Hằng, Trà My, Mâu Thuỷ, Tiểu Vy, Hari Won, Hà Kiều Anh, Huyền My, Thuỳ Dung… cũng sẽ có mặt trong show diễn tổ chức vào tối 2/6 tại White Palace Phạm Văn Đồng.

Những hình ảnh tổng duyệt trước giờ G cho show diễn Oceans's Sensation của NTK Đỗ Long vào tối nay.