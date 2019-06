Ngọc Trinh mạnh dạn tuyên bố "Tôi mặc như vậy vì tôi thích" sau 2 lần hở bạo liên tiếp

Tối ngày 2/6 vừa qua, Ngọc Trinh lại khiến dư luận nói chung và dân mạng nói riêng xôn xao khi diện một chiếc đầm hở bạo không kém ở LHP Cannes. Lần này Ngọc Trinh mặc một bộ váy dạ hội với chủ đề Ocean's Sensation được cắt xẻ táo bạo không khác gì một chiếc bikini. Có vẻ như "Nữ hoàng nội y" vẫn chẳng hề ngán ngẩm bất cứ ý kiến hay sự phản đối nào từ phía dư luận.

Không dừng lại ở đó, người đẹp gốc Trà Vinh còn liên tục lên mạng tuyên bố bằng những lời lẽ vô cùng thách thức tới antifan. Trên Instagram, Ngọc Trinh chia sẻ lời bài hát DIVA của Thu Minh:

"Tôi mặc như vậy. Vì tôi thích. Tóc tai như vậy. Vì tôi thích. Mặc kệ hết những đứa đánh giá. Ok mình nói với nó thế này. I love my body. I love my skin. Nếu em tự tin tỏa sáng. Để ai cũng phải thèm giống em".

Trong khi đó, trên Facebook, Ngọc Trinh lại mượn lời bài hát "Bài này chill phết" của rapper Đen Vâu: "Đời là sóng gió, mình là tàu thuỷ. Mình sẽ không ngã, vì mình ngã họ hả hê".

Đương nhiên, kèm theo những lời tuyên bố này là những bức ảnh không thể gợi cảm và hở nhiều hơn của Ngọc Trinh. Vì vậy mà chiếc đầm hở bạo lần này vẫn tiếp tục khiến cô nhận không ít "gạch đá" từ cư dân mạng.

Nhiều bình luận cho rằng chiếc đầm thứ hai này phù hợp với không gian, hoàn cảnh hơn tại LHP Cannes vừa qua. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến nhận xét có lẽ Ngọc Trinh đã có chút nhầm lẫn giữa thời trang thảm đỏ và thời trang đi biển mất rồi:

- Lần này mặc hợp với không gian, hoàn cảnh. Đợt trước mặc lố quá, không hợp với hoàn cảnh, giống kiểu trời nắng mà mặc áo mưa. Một người nói thì có thể sai, hai người nói có thể sai, nhưng rất nhiều người nói: mình phải biết chấp nhận sự thật. Tự trong lòng thừa biết.

- Hình như chị nhầm thời trang thảm đỏ và thời trang đi du lịch biển rồi chị ơi.

- Định đi bơi nhưng đi nhầm sang sự kiện.

Ngọc Trinh cùng ông bầu Vũ Khắc Tiệp.

Hiện tại, bộ trang phục của Ngọc Trinh vẫn đang tiếp tục trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng còn cô nàng thì vẫn cứ mải miết khoe ảnh xinh đẹp của mình để thách thức antifan thôi.