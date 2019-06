Lý Nhã Kỳ đụng độ “bè phái” của Ngọc Trinh trên thảm đỏ, bất ngờ hơn cả là cách 2 người đẹp chọn trang phục

Cuối cùng, sau bao mong ngóng của giới mộ điệu Việt, show diễn Ocean's Sensation của NTK Đỗ Long đã chính thức được diễn ra. Bên cạnh Ngọc Trinh - Nữ hoàng nội y, cũng là Nữ hoàng hở bạo của Vbiz thì thảm đỏ ngày hôm nay còn có sự xuất hiện của rất nhiều người đẹp như Nhã Phương, Diễm My 9X, Quỳnh Anh Shyn, Sam, Minh Hằng, Trà My, Mâu Thuỷ, Tiểu Vy, Hari Won, Hà Kiều Anh, Huyền My, Thuỳ Dung… Và không thể phủ nhận, người sáng tạo nên những bộ cánh sexy táo bạo nhất showbiz Việt sẽ có một thảm đỏ hở hạo nhất từ trước đến giờ. Các người đẹp thi nhau chọn cho mình những bộ váy áo sexy nhất để thiêu đốt thảm đỏ ngày hôm nay.

Bộ đầm xuyên thấu ở LHP Cannes vẫn chưa là gì so với thiết kế mà Ngọc Trinh diện tại thảm đỏ ngày hôm nay. Thiết kế phô diễn trọn vẹn body nuột nà siêu chuẩn của Nữ hoàng nội y với những đường cắt khoét thách thức ánh nhìn.

Bên cạnh Ngọc Trinh, dàn khách mời còn có Khắc Tiệp, Phượng Chanel.

Từ sau ngày đăng quang Tiểu Vy ngày càng quyến rũ gợi cảm hơn gấp bội. Tóc đuôi ngưạ cá tính, bộ đầm xuyên thấu gợi cảm, Tiểu Vy đẹp không góc chết trên thảm đỏ của NTK Đỗ Long.

Sau màn khẩu chiến với Ngọc Trinh, Lý Nhã Kỳ cũng tái xuất tại thảm đỏ của NTK Đỗ Long. Chưa bao giờ Lý Nhã Kỳ lại khác lạ, ấn tượng như vậy, cô lột xác với mái tóc ngắn sắc sảo cùng bộ đầm trắng đơn giản nhưng đầy uy quyền.

Nhã Phương lẻ bóng tới ủng hộ show của NTK Đỗ Long. Không sánh bước cùng chồng nhưng Nhã Phương vẫn chọn cho mình một thiết kế đầm đuôi cá tôn trọn sắc vóc gợi cảm của cô.

Thoát khỏi hình ảnh ngọc nữ nhẹ nhàng, kín đáo, Á hậu Thúy An cũng sexy quyến rũ tột cùng trong bộ đầm đen xẻ cao hun hút.

Lan Ngọc xinh đẹp yêu kiều như một tiểu thư gợi cảm trong bộ đầm voan bồng xòe lãng mạn. So với các người đẹp của ngày hôm nay, Lan Ngọc có phần nhẹ nhàng và nhu mì hơn.

Diện bộ đầm ánh kim siêu bắt mắt, Khánh Linh The Face chinh phục thảm đỏ bởi nét cá tính sắc lạnh hiếm ai sánh bằng.

Chi Pu được mệnh danh là nữ hoàng thảm đỏ hôm nay khi chọn cho mình một bộ đầm đỏ nóng bỏng. Mặc dù kín đáo hơn các người đẹp khác nhưng bộ đầm cô chọn cũng thách thức ánh nhìn với thiết kế cup ngực phô diễn bờ vai trần và vòng eo săn chắc của Chi Pu.

Bất ngờ nhất có lẽ là sự xuất hiện của siêu mẫu Anh Thư. Lui về hậu trường nhiều năm, nhưng siêu mẫu vẫn khiến fan choáng ngợp trước nhan sắc và vóc dáng siêu chuẩn của mình. Người đẹp xuất hiện đẹp như một nữ thần biển cả trong bộ đầm xuyên thấu sexy khó rời mắt.

Riêng Diễm My 9x lại vô cùng cao sang lộng lẫy với bộ đầm cup ngực dáng đuôi cá nổi bật đường cong chữ S nóng bỏng của cô.

Bộ đầm của Á hậu Thùy Dung có vẻ hơi "lệch tông" so với tiêu chí của thảm đỏ ngày hôm nay, nhưng công chúng vẫn bị chinh phục bởi sắc vóc quá đỗi ngọt ngào, kiêu hãnh của nàng Á hậu.

Vân Trang cũng khá nhu mì, nhẹ nhàng với bộ đầm vàng nhạt.

Mâu Thủy thiêu đốt thảm đỏ hôm nay bằng pha tạo dáng sexy táo bạo. Nước da nâu rắn rỏi cùng body săn chắc của Mâu Thủy được phô diễn trọn vẹn với bộ đầm trắng ôm sát xẻ cao táo bạo.

Á hậu Hà Thu bình thường nhẹ nhàng tinh khôi bao nhiêu thì nay sắc sảo, quyến rũ bấy nhiêu. Diện bộ đầm xẻ mang sắc đen đầy bí ẩn Hà Thu khiến công chúng phải choáng ngợp trước thần thái kiêu hãnh, quyền lực của một bà hoàng trên thảm đỏ hôm nay.

Kaity Nguyễn xinh xắn ngọt ngào thả dáng với bộ đầm xanh gắn nơ to bản. Đây cũng là trang phục thảm đỏ quen thuộc của cô nàng từ khi khi bước chân vào showbiz đến nay.

Kelly Nguyễn chon một thiết kế đầm đen - trắng ôm sát nhưng có vẻ cô tăng cân khá nhiều.