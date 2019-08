Hạt trưởng đê điều ở Hải Dương bị côn đồ đến tận nhà đe dọa khi xử lý công trình vi phạm

Ngày 4/8, trao đổi với PV, Thượng tá Bùi Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Tứ Kỳ đang điều tra xác minh vụ việc ông Nguyễn Công Thân - Hạt trưởng hạt quản lý đê điều huyện Tứ Kỳ bị một số đối tượng đến tận nhà đe dọa vì xử lý công trình vi phạm tại xã Đại Đồng.

Việc xây dựng các công trinh nằm trong hành lang bảo vệ đê điều là vi phạm pháp luật. (Ảnh minh họa).

Theo Thượng tá Hùng, ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện đã vào cuộc điều tra xác minh thông tin trên. Nếu đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, trước đó, hạt quản lý đê điều huyện Tứ Kỳ phát hiện một công trình xây dựng trái phép trên bãi đê hữu sông Thái Bình (địa phận xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ), vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng chống thiên tai. Hạt quản lý đê điều huyện Tứ Kỳ đã phối hợp với UBND xã Đại Đồng lập biên bản đình chỉ và yêu cầu chủ công trình phải tháo dỡ công trình vi phạm.

Ban đầu, chủ công trình không chấp hành, nhưng đến ngày 31/7, công trình này đã được tháo dỡ.

Đến chiều 25/7, có 4 đối tượng đã đến nhà riêng của ông Nguyễn Công Thân tại xã Tân Kỳ (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Lúc này, chỉ có vợ ông Thân ở nhà nhưng các đối tượng vẫn đe dọa và yêu cầu ông Thân dừng việc xử lý vi phạm công trình xây dựng ngoài bến bãi tại xã Đại Đồng.

Một trong những đối tượng trên nói với người nhà ông Thân, nếu tiếp tục xử lý sai phạm, các đối tượng sẽ không để ông Thân yên ổn.

Ngay khi nhận được thông tin sự việc trên, ông Nguyễn Ngọc Sẫm - Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ đã có văn bản yêu cầu Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ cùng Trưởng Công an xã Tân Kỳ xác minh, làm rõ hành vi đe dọa cán bộ thực thi công vụ, có biện pháp bảo đảm an toàn cho gia đình ông Nguyễn Công Thân.

Cùng với đó, sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương cũng có văn bản đề nghị Công an tỉnh Hải Dương, UBND huyện Tứ Kỳ chỉ đạo các cơ quan liên quan xác minh thông tin ông Thân và gia đình bị đe dọa.

Vụ việc đang được Công an huyện Tứ Kỳ phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ.