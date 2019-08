Hiệp sĩ giải cứu bé gái 15 tuổi cùng nhiều thiếu nữ bị lừa bán vào quán karaoke ôm

Hiệp sĩ giải cứu bé gái bị lừa bán vào quán karaoke trá hình.

Ngày 4/8, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa giải cứu thành công bé gái 15 tuổi, bị bán vào quán karaoke trá hình.



Căn nhà nơi hiệp sĩ phát hiện bé gái đang bị nhốt.

Theo đó, ngày 03/08, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ một người dân ở tỉnh Long An, gọi điện nhờ đội hiệp sĩ tìm kiếm, giải cứu con gái họ tên Trần Thanh V.M (SN 05/11/2004, vì xin việc làm qua mạng nên bị lừa bán vào quán karaoke ôm.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ người nhà nạn nhân, đội hiệp sĩ hẹn họ mang theo giấy tờ tùy thân của nạn nhân đến gặp đội.

Đến gần trưa cùng ngày, sau hơn 3h đồng hồ người nhà bé gái từ tỉnh Long An lên tỉnh Bình Dương gặp đội hiệp sĩ, cung cấp thông tin cụ thể về nạn nhân.

Khi đã nắm thông tin, hình ảnh chính xác của nạn nhân, đội hiệp sĩ liền chia ra các ngả đường tiến hành tìm kiếm.

Khoảng 11h cùng ngày, qua nhiều biện pháp nghiệp vụ, đội hiệp sĩ phát hiện bé gái đang ở trong 1 căn nhà khóa cổng bên ngoài, có người canh gác tại phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hàng chục cô gái được giải thoát khỏi căn nhà.

Phát hiện được nơi ở của nạn nhân, hiệp sĩ Hải liền gọi báo Công an phường An Phú, sau đó đích thân chạy đến công an phường gặp để báo cáo tình hình. Một lúc sau, trực ban tại đây cử người đi cùng hiệp sĩ xuống giải cứu bé gái.

Bé gái cùng nhiều cô gái khác được công an đưa về phường làm việc.

Sau khi được hiệp sĩ và lực lượng chức năng giải cứu thành công, bé gái sinh năm 2004 cho biết, khi bé xin việc làm trên mạng thì bị dụ bán vào quán karaoke này. Khi được đưa ra khỏi quán, công an lập hồ sơ, lấy lời khai rồi cho bé và người nhà ra về.

Ngoài ra, gia đình bé phải trả tiền cho chủ quán 4,9 triệu đồng, bao gồm tiền môi giới giới thiệu việc làm và tiền son phấn.

Bé gái cho biết, trong căn nhà mà bé bị giam lỏng, còn có thêm 14 chị em phụ nữ khác cũng bị "nhốt" ở cùng. Những cô gái này đều được đưa đến phục vụ ở quán karaoke trá hình như bé gái.