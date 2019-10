Hành trình trở về đẫm nước mắt sau 17 năm bị lừa bán sang Trung Quốc của thiếu nữ đất Cảng

Mới đây, PV VTC News tìm về xã An Tiến (An Lão, Hải Phòng), hỏi thăm nhà bà Nguyễn Thị Khói (SN 1957, xóm 6, thôn An Luận, xã An Tiến), có con gái bị lừa bán sang Trung Quốc hơn 17 năm về trước vừa trốn thoát trở về.

Khi PV đến cổng, bà Khói và cô con gái nhanh nhảu ra hỏi thăm và mời vào nhà trò chuyện. Trong niềm vui khôn xiết sau 17 năm xa cách, bà Khói vẫn chưa hết mừng vui kể về hành trình con gái trở về.

Con gái bà là Đỗ Thị Linh (SN 1987). Thuở nhỏ, do hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn, mới học hết lớp 3 Linh đã phải nghỉ học, rồi hàng ngày theo mẹ đi mùa cua bắt ốc, làm lụng việc đống áng để mưu sinh.

Khi 15 tuổi, bố Linh bị bệnh hiểm nghèo rồi qua đời, để lại người vợ cùng 3 đứa con thơ. Hoàn cảnh khắc nghiệt khiến mẹ Linh không được minh mẫn.

Mẹ con bà Khói sau 17 năm xa cách giờ mới được gặp lại.

Thà chết chứ không chịu bán dâm

Theo lời bà Khói và Linh chia sẻ, như thường lệ, sau bữa cơm tối 9/9/2002, Linh ra ngoài ngõ chơi với những đứa trẻ trong xóm thì V.T.Kh và Ng.V.M (người cùng làng) gọi vào nhà chơi. Kh. rủ Linh đi làm ăn ở Quảng Ninh để lấy tiền về cho mẹ nuôi em.

Đến khoảng hơn 21h cùng ngày, bà Khói không thấy Linh về nên đi tìm. Khi nghe thấy tiếng mẹ gọi, Linh định thưa thì Kh., M. dúi Linh vào góc nhà và đe dọa: “Mày thưa thì mày chết” nên Linh đành phải câm lặng.

Bà Khói đau xót nhớ lại những ngày tháng con gái bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc.

Đến khi cả làng đã đi ngủ, Kh. dẫn Linh đi lối cửa sau ra đường trục xã rồi dẫn ra khu vực ao bèo cửa nhà anh Nhuần thì Kh. giao Linh cho một người tên là Nguyệt (xã bên cạnh). Người này chở Linh bằng xe máy đến ngã 5 Kiến An (Hải Phòng) rồi giao Linh cho một người phụ nữ tên Hồng (người Hải Phòng lấy chồng Trung Quốc) và lên ô tô con đi thẳng một mạch ra Móng Cái. Đến đây, họ cùng Linh lên một con đò rồi vượt sông Ka Long sang Trung Quốc.

Khi sang đất Trung Quốc, chính người phụ nữ tên Hồng tiếp tục chở Linh bằng ô tô đến khu Rừng Cát (Linh không nhớ tỉnh nào). Trên suốt hành trình, họ vẫn cho Linh ăn uống bình thường nhưng không nói là đi làm gì.

Khi đến một khu nhà mà sau này Linh mới biết đó là ‘động’ mại dâm. Ở đó được 2 ngày, chủ nhà chứa bảo Linh phải đi bán dâm cho khách làng chơi thì mới có nhiều tiền nhưng Linh không đồng ý. Do Linh còn bé nên chúng không dám đánh. Họ cho Linh ở cùng với những người con gái Việt Nam bị lừa sang đó làm gái bán hoa.

Hàng ngày, Linh ở nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo và lau nhà. Ban ngày, chính Hồng bắt Linh phải đi học masage để phục vụ khách đến ‘động’ vui chơi, giải trí. Sau 2 ngày, khi biết làm, hàng ngày Linh chỉ masage, gội đầu cho khách.

Linh đau đớn, uất hận nhớ lại những tháng ngày sống trong 'động quỷ' nơi xứ người.

Linh cho biết, trong những ngày ở khu nhà chứa, rất nhiều lần Hồng bắt Linh phải tiếp khách nhưng Linh quyết không làm và cự cãi lại Hồng. Nhiều lần Linh bị Hồng đánh, có lần bị Hồng đánh đập máu mũi chảy ướt đẫm áo, nhưng Linh vẫn quyết không chấp nhận làm gái bán hoa cho khách làng chơi.

Ở đó được khoảng 1 năm, không cam chịu cảnh bị hành hạ, đọa đầy, Linh tìm cách trốn được ra khỏi động quỷ do Hồng quản lý đó. Tuy nhiên, khi trốn được ra ngoài, trên đường bỏ trốn chưa biết đi về đâu thì Linh lại gặp một bọn buôn người, chúng lại bắt Linh bán vào một “động” mại dâm khác ở tỉnh Nam Ninh (Trung Quốc).

Khi bị bắt vào đây, tiếp tục bị bọn người quản lý ở đó ép ‘đi khách’ nhưng Linh không làm liền bị chúng đánh đập, hành hạ đủ đường. Đặc biệt, chúng còn dùng búa đánh rạn xương bánh chè 2 đầu gối. Mặc dù vậy, Linh vẫn quyết không làm.

Sau những trận đòn này, Linh bị nằm liệt suốt 3 tháng trời nhưng chúng không hề mua thuốc cho em chữa trị các vết thương. Ba tháng sau, Linh tập tễnh đi lại được. Thấy vậy, chúng lại tiếp tục ép Linh làm gái bán hoa nhưng cô gái này đều cự tuyệt. Chúng lại tiếp tục hành hạ, đánh đập Linh bằng những đòn độc khác.

Hàng ngày, ép làm gái không được, chúng bắt Linh masage, gội đầu cho khách. Nhiều khách làng chơi thấy Linh hiền lành, muốn rủ đi ra ngoài ‘vui vẻ’ nhưng cô gái trẻ liên tục từ chối. Khi khách phản ảnh với chủ, Linh lại tiếp tục bị đánh.

“Em không thể nhớ nổi đã bị chúng đánh đập, hành hạ bao lần, nhưng chỉ nhớ ngày nào cũng ăn 2 trận đòn vì không chịu tiếp khách” – Linh rơm rớm nước mắt chia sẻ.

Có lần, chủ sới bắt nhân viên phải cắt gân chân của Linh, nhằm mục đích ép Linh phải đi tiếp khách. Mặc dù vậy, Linh thà chịu đau đớn chứ nhất định không chịu làm theo ý định của chúng.

Từ ngày con gái trở về, bà Khói luôn bên cạnh động viên, an ủi mỗi khi chị Linh nhớ lại những tháng ngày tăm tối, bị hành hạ, đánh đập nơi xứ người.

Ở Nam Ninh được hơn 10 năm, không chịu đựng nổi sự hành hạ, ép buộc của chủ chứa, Linh lại tìm cách trốn ra khỏi ‘động quỷ’ này. Tuy nhiên, khi trốn được ra ngoài, Linh lại gặp một phụ nữ tiếp tục lừa bán vào một động chứa gái mại dâm khác ở Đông Hưng (Trung Quốc).

Sau thời gian sống trong nhà chứa ở Đông Hưng, Linh tiếp tục bị những trận đòn như ở 2 động mại dâm trước. “Nếu không nghĩ cách trốn thoát ra khỏi động quỷ này rồi tìm đường về Việt Nam, chắc em sẽ không thể tiếp tục sống ở trong cái động quỷ này, chịu đựng sự tủi nhục và những trận đòn thừa sống thiếu chết của chúng được” – Linh nghẹn ngào chia sẻ.

Nghĩ là làm, lợi dụng sơ hở, Linh đã tìm cách trốn ra ngoài. Đi đến đâu, Linh cũng mò mẫm tìm đường về Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Lạng Sơn.

Nước mắt ngày trở về

Sau nhiều ngày đi bộ, băng rừng, vượt suối, cuối cùng Linh cũng đã về đến đất Lạng Sơn. Tuy nhiên, thêm một lần cô gái trẻ gặp phải kẻ buôn người. Người này bảo sẽ dẫn Linh về quê nhưng không ngờ người này lại dẫn Linh trở ngược lại Trung Quốc bằng đường rừng mà Linh không hề hay biết.

Chỉ đến khi gặp lực lượng Biên phòng Lạng Sơn tuần tra, người phụ nữ này ‘có tật giật mình’ mang hộ chiếu giả nên sợ bị kiểm tra. Do đó, thị đã rủ Linh chạy trốn vào rừng. Sau đó, người này bỏ lại Linh trong rừng suốt 2 ngày 2 đêm, Linh bị đói, rét, khát, còn thị tẩu thoát.

Chiều ngày thứ 3, Linh tìm đường men xuống bìa rừng thuộc địa phận quản lý của Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) thì gặp đại úy Bàn Văn Hiền – Đội trưởng một đội của Đồn biên phòng cửa khẩu Tân Thanh.

Do đại úy Hiền mặc quần áo dân sự nên Linh sợ hãi bỏ chạy. Thấy vậy, đại úy Hiền chạy xe máy chặn đầu để hỏi nhân thân. Linh kể lại sự việc và muốn về quê ở An Lão (Hải Phòng) với mẹ nên đại úy Hiền đã chở Linh về đồn.

Khi về đồn, tình cờ Linh gặp chị Phạm Thúy Nga (Ngô quyền, Hải Phòng), một người làm từ thiện, đang ở Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Thương cảm trước hoàn cảnh của Linh, chị Nga tìm cách liên lạc với gia đình lên đón Linh về.

Sau đó, thông qua các mối quan hệ ở Hải Phòng, chị Nga nhanh chóng liên hệ được với thân nhân của Linh. Đêm 15/11, bà Khói cùng 3 người thân thuê xe taxi đi một mạch đến 3h sáng hôm sau thì lên đến Đồn biên phòng cửa khẩu Tân Thanh (Lạn Sơn) để đón Linh.

Khi được cán bộ biên phòng dẫn bà Khói vào, Linh lao vào ôm chầm lấy mẹ rồi òa khóc nức nở mà cả hai không thể nói lên lời. Khi làm xong các thủ tục pháp lý liên quan, đến hơn 4h, Linh cùng mẹ và người thân lên xe ô tô về Hải Phòng ngay.

“Trên xe, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc suốt chặng đường qua tỉnh Lạng Sơn” – bà Khói nhớ lại.

Trên đường về, bà Khói thử hỏi Linh về những người thân trong gia đình, những người hàng xóm làng giếng, Linh đều nhớ hết. Linh còn nhớ rõ như in mặt mũi, vóc dáng của những kẻ đã lừa gạt, dụ dỗ Linh trốn sang Trung Quốc để làm gái bán dâm.

Hai mẹ con bà Khói tuy sống trong 1 gian nhà cấp 4 nhưng vẫn thấy ấm áp, hạnh phúc vì mẹ con giờ đã được đoàn tụ sau 17 năm xa cách.

Sau khi biết tin Linh trở về, chính quyền, đoàn thể địa phương cũng đã đến thăm hỏi, chia vui, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy tờ tùy thân cho em.

Đặc biệt, Công an xã, Công an huyện An Lão cũng đã nhanh chóng vào cuộc lấy lời khai, thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ công tác điều tra, truy tìm những kẻ đã lừa bán Linh sang Trung Quốc.

Bà Khói bảo, cũng nhờ lòng hảo tâm, thiện nguyện của chị Nguyễn Thúy Nga, người đã giúp đỡ, chắp nối, tìm kiếm thông tin về thân nhân của Linh để đón Linh về.

Mới đây, chị Nga cùng với nhóm thiện nguyện ở Hải Phòng tiếp tục đưa Linh đến một số bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh để các bác sỹ thăm khám, chữa bệnh cho Linh, bởi bao năm sống trong cảnh khốn khổ, đói khát, bị hành hạ, Linh mang trong mình nhiều căn bệnh, cần sớm được chữa trị và phục hồi.

Trước khi PV ra về, bà Khói không quên qua báo chí gửi lời cảm ơn đến các cán bộ Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), chị Nguyễn Thúy Nga và những nhà hảo tâm, thiện nguyện khác để sau 17 năm xa cách, mẹ con bà Khói mới có ngày đoàn tụ như hôm nay.

Thông tin với PV VTC News, một lãnh đạo Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết, đầu năm 2019 nghi phạm có liên quan đã đến cơ quan công an đầu thú. Do vụ việc liên quan đến nhiều người nên Công an huyện vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng, truy bắt những nghi phạm có liên quan đến vụ việc của chị Linh.

Đối với chị Đỗ Mỹ Linh, sau thời gian chữa bệnh và phục hồi trí nhớ, hiện tại, Linh đang được một nhà hảo tâm ở Hải Dương cưu mang, giúp đỡ được làm việc cho một doanh nghiệp sản xuất bánh đậu xanh truyền thống ở Hải Dương.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!