Gia đình "cô gái Việt nghi tử vong trong container ở Anh": Đọc tin nhắn con mà quặn lòng

Ngày 26/10, chính quyền địa phương 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ thông tin của nhiều gia đình nghi ngờ có con là nạn nhân vụ phát hiện 39 người tử vong trong container ở nước Anh .

Dù chưa có thông tin chính thức nào, nhưng một số gia đình nghi ngờ có con là nạn nhân trong vụ việc đã làm đơn gửi lên chính quyền để xin xác nhận và chờ làm thủ tục nhận dạng.

Từ sáng sớm, rất đông người thân tập trung tại nhà em Phan Thị Trà My (trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để động viên gia đình.

Người thân tập trung tại nhà Trà My để động viên gia đình và nghe ngóng tin tức.

Từ lúc xuất hiện thông tin 39 người tử vong tại Anh và nghi ngờ con gái mình là 1 trong số đó, bà Nguyễn Thị Phong (mẹ Trà My) ngất lên ngất xuống nhiều lần. Sợ bà Phong sức khỏe yếu không chịu đựng được nên người thân luôn phải ở cạnh bên chăm sóc.

Ngồi thất thần ở góc nhà, ông Phạm Văn Thìn (bố Trà My) cho hay, mấy ngày qua nghe tin nên cả nhà ai cũng lo lắng, không ăn không ngủ được.

Ông Thìn ngồi thất thần nghe ngóng tin tức từ cơ quan chức năng và từ những người tại Anh.

Ông Thìn kể, My là con gái thứ 2. Trước My có 1 chị gái và sau là em trai. Sau khi học hết cấp 3, My đi học nghề và học cao đẳng ở Nghệ An.

Khi đang học Cao đẳng thì My xin nghỉ học để sang Nhật Bản lao động. Sau nhiều năm lao động tại Nhật, My trở về nhà. Số tiền tích góp được cũng đủ cho gia đình trả nợ.

Về nhà được mấy tháng, thấy nhà còn khó khăn nên My tiếp tục xin bố mẹ cho đi sang Anh để làm lụng kiếm tiền. Thế rồi gia đình đã phải vay mượn để làm thủ tục cho My đi sang Anh lao động.

Bà Phong sức khỏe yếu nên phải nhờ người cạnh bên chăm sóc.

Theo ông Thìn, lần đi này nếu trót lọt thì gia đình sẽ phải trả số tiền hơn 950 triệu đồng. Trước khi đi, gia đình ông Thìn đã phải nộp 22 nghìn USD để người đưa đi lo thủ tục. Sau khi sang được thành công thì gia đình phải nộp tiếp hơn 400 triệu đồng.

Ngày 3/10, My xuất phát từ Việt Nam rồi qua Trung Quốc. Trên đường đi, My có liên lạc về nhà và cho biết sẽ đi sang Pháp rồi mới sang Anh.

Rạng sáng 23/10, My nhắn tin vào mạng zalo cho mẹ. Tuy nhiên, người mẹ không biết nên không mở xem. Đến ngày hôm sau, người em trai mở điện thoại mẹ ra xem thấy tin nhắn của chị nên liền gọi lại nhưng không còn ai nhấc máy.

"Đọc được tin nhắn của con mà quặn lòng. Mọi người gọi lại thì không còn ai nghe máy nữa", ông Thìn nghẹn giọng.

Gượng dậy ngồi trên chiếc giường nhỏ, bà Nguyễn Thị Phong (mẹ My) mếu máo: "Giờ chỉ mong các cơ quan chức năng, huyện, tỉnh tạo điều kiện sớm nhận dạng và đưa con gái giúp gia đình tôi về nhà với. Thương con lắm".

Tin nhắn của Trà My gửi về cho bà Phong. Hiện cả gia đình đang nghi ngờ My là 1 trong số 39 nạn nhân tử vong tại Anh.

Tại xã Thanh Lộc (huyện Can Lộc), gia đình ông Nguyễn Đình Gia (57 tuổi) cũng nghi ngờ con trai ông là Nguyễn Đình Lượng (SN 1999) là 1 trong số 39 nạn nhân tử vong tại Anh.

Ông Gia cho biết, Lượng là con trai thứ 6 trong số 8 người con của gia đình ông. Cuối năm 2017, Lượng học xong cấp 3 thì xin bố mẹ sang Pháp lao động.

Lần này, gia đình phải vay mượn hơn 450 triệu đồng để cho Lượng sang Pháp làm ăn. Mất 4 tháng di chuyển, đến tháng 4/2018, Lượng mới sang đến Pháp và làm việc tại 1 nhà hàng ăn uống.

Một số người thân đăng thông tin của Lượng lên Facebook nhờ hỗ trợ tìm kiếm trong vụ việc.

Tháng 10/2019, Lượng gọi điện về cho gia đình nói là sẽ cùng bạn bè qua Anh làm việc vì có điều kiện và lương cao hơn. Lượng cũng báo chi phí để sang Anh hết 380 triệu đồng.

Ngày 21/10, Lượng gọi về cho gia đình báo đang ở Paris và chuẩn bị đi qua Anh bằng xe. Sau cuộc điện thoại này, gia đình không còn liên lạc được với Lượng nữa.

Đến chiều 23/10, nghe tin 39 người tử vong tại Anh, gia đình ông Gia nghi ngờ con trai mình là 1 trong số những nạn nhân đó. Hiện gia đình ông Gia đã làm thủ tục lên chính quyền địa phương để nhờ được hỗ trợ làm thủ tục nhận dạng.