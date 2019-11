Hàng xóm nói gì về cháu bé 11 tuổi bị bà nội sát hại?

Camera ghi lại hình ảnh hai bà cháu trên đường trước lúc xảy ra sự việc. Ảnh: A.LÂM.

Bé gái thiếu hơi ấm cha mẹ



Mấy ngày nay, cả làng quê nghèo Tân Sơn xôn xao về sự việc bà Hường sát hại chính cháu nội của mình. "Cả xóm ai cũng thương vì hai ông bà đã lớn tuổi mà phải chăm bẵm 4 đứa con thơ của người con trai. Cháu T. những lúc nghỉ học cũng thường theo phụ bà ở chợ. Nhìn cảnh hai bà cháu ngồi ở chợ lúc nắng, lúc mưa mà xót", một người dân xóm Tân Sơn nói.

Gia đình bà Hường có 3 người con, hoàn cảnh rất khó khăn. Vì thế, vợ chồng anh N.D.C. (người con trai đầu) vào miền Nam làm công nhân để có thêm tiền cho các con ăn học. Bốn đứa con của hai vợ chồng đều gửi hết cho ông bà nội chăm sóc. Cứ vài tháng, hai vợ chồng lại thay phiên nhau về quê nhà. "T. là con thứ hai của vợ chồng anh C., được bà nội chăm bẵm từ khi chưa dứt sữa nên cháu cũng quý bà lắm. Khi được bố mẹ sắm cho chiếc xe đạp điện, đi đâu, T. thường chở bà đi cùng", chị Dung (ở xóm Tân Sơn) kể.

Nhắc đến cháu T., ai trong xóm cũng thương vì từ bé đã thiếu hơi ấm bố mẹ. Là chị gái lớn nên cháu T. phụ giúp ông bà từ rất sớm. "Cháu T. ngoan và hiền lắm. Thấy bà vất vả ra chợ buôn bán nuôi 4 anh em nên T. rất thương bà. Nhà có việc phải đi đâu xa, cháu T. thường chở bà đi chứ nhất quyết không để bà đạp xe một mình", một người hàng xóm cho biết.

Cô giáo Đoàn Thị Phương – giáo viên chủ nhiệm lớp cháu T. ngậm ngùi: "Em T. rất chăm học và thường xuyên đóng góp xây dựng bài. Trước khi xảy ra sự việc, thấy các bạn trong lớp đi dự sinh nhật bạn nói với tôi là T. khóc. Hỏi chuyện thì tôi biết em T. buồn vì thời gian này bố với bà cãi nhau. Nhìn vẻ ngoài, em T. khá mạnh mẽ vì hay đội mũ lưỡi trai. Nhưng em sống rất nội tâm và tình cảm. Việc bà nội sát hại em vì cho rằng em hỗn láo chắc có nhiều uẩn khúc".

Án mạng đau lòng

Đập Bàu Ganh nơi phát hiện thi thể cháu T.. ẢNH: V. ĐỒNG.

Chiều 3/11, cháu T cùng nhóm bạn đi xe đạp điện đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành để dự sinh nhật bạn học. Đến khoảng gần 16h30, T. về trước vì nhà ở xa. Tuy nhiên, tối cùng ngày, người thân vẫn không thấy cháu về nhà nên đã tổ chức tìm kiếm.

Sau đó, người thân phát hiện có chiếc mũ và áo khoác của cháu T. tại chân đập nước thủy lợi Bàu Ganh (cách nhà khoảng 3km). Chiếc xe đạp điện của cháu để trên bờ. Nghi ngờ cháu bé bị đuối nước nên hàng trăm người dân cùng lực lượng công an đã xuống đập Bàu Ganh tìm kiếm nhưng không thấy. Đến khoảng 5h30 ngày 5/11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu T. nổi lên ở đập Bàu Ganh. Nghi ngờ cái chết của cháu T. có nhiều uẩn khúc nên gia đình trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an thu được hình ảnh cháu T. chở bà nội trước lúc mất tích. Cơ quan công an đã triệu tập bà Hường để làm rõ. Tại cơ quan công an, bà Hường thú nhận là người đã sát hại cháu T..

Cũng theo lời khai của nghi phạm, 2 tháng nay, anh C từ miền Nam về sống chung với bố mẹ và xảy ra nhiều mâu thuẫn. Khoảng cuối tháng 10 vừa qua, bà Hường có mua một ít măng, thịt lợn về nấu cơm cho cả nhà ăn. Lúc ăn cơm, bà Hường gắp cho chồng một miếng thịt nhưng con trai đã chửi và lấy lại miếng thịt rồi bỏ sang bát con. Ông chồng sau đó có khóc, đòi tự tử nên bà Hường rất tức giận.

Đến chiều muộn ngày 3/11, bà Hường chuẩn bị đi Hà Nội làm thuê. Nhưng vì không có tiền nên đã mua chịu 2 két bia để bán lấy tiền đi đường thì gặp cháu T. đi xe đạp điện về. Bà Hường rủ cháu đến nhà họ hàng chơi nhưng họ đi vắng. Trên đường về, bà Hường có nhắc đến chuyện bố cháu T. hỗn láo với ông bà nên hai bà cháu lại xảy ra cãi vã. Lúc này, nghi phạm bắt đầu nảy sinh ý định giết cháu nội.

Nghĩ là làm, khi hai bà cháu đi qua khu vực đập nước Bàu Ganh, bà Hường nói với cháu xuống tắm rồi nhờ cháu kỳ lưng. Khi cháu gái không để ý, nghi phạm đã đẩy cháu xuống nước. Bản thân nghi phạm khi đó cũng ngã xuống theo, nhưng bám được lên bờ, còn cháu T. bị đuối nước. Không nhìn thấy cháu đâu, nghi phạm để xe đạp điện ở cạnh đường rồi về nhà và tối hôm đó bắt xe đi Hà Nội cùng một người phụ nữ khác. Một ngày sau, nghi phạm quay về và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.